Начинали в гараже: семейный бизнес из Сочи заставил всю страну собирать деревянные пазлы

Игры делают из натуральных материалов Источник: предоставлено героиней публикации

В 2017 году сибирячка Маргарита Грасс окончила Королевский Университет в Лондоне по направлению «менеджмент и управление бизнесом». Но вместо работы по специальности она вышла замуж и стала мамой двоих детей. Спустя 4 года девушка развелась с супругом и решила воспользоваться навыками бизнес-образования. Маргарита вошла в семейный бизнес — производство деревянных пазлов. В тот момент она мало знала об этой сфере, но со временем искренне влюбилась в фигурные деревянные детальки и ценности компании. Она рассказала, как предпринимателю разобраться с нуля в творческом и производственном процессах, работать с художниками и не просесть в операционке. Искала игры для детей и обнаружила идею для бизнеса Производство пазлов из натурального дерева основала мама Маргариты в 2017 году. Родители девушки к тому моменту переехали из Омска в Сочи, и новое дело зародилось уже на берегу Черного моря. Маргарита вспоминает, что в их большой семье всегда были традиции проводить время вместе. Мама искала занятия, которые могли бы увлечь четверых детей и при этом были интересны и для родителей. Подбирала разные игрушки, настольные игры. А однажды она купила эксклюзивные пазлы из дерева, которые стоили больших денег, и их нужно была заказывать из-за границы. В России таких пазлов не было. Среди обычных деталей деревянного пазла одна была в форме птички. И это так поразило женщину, что она подумала: ведь можно делать деревянные пазлы с большим количеством фигурных деталей, тем самым наделяя пазлы интересными сюжетами и смыслами. Хотелось сделать что-то абсолютно уникальное.

Маргарита теперь возглавляет семейную компанию Источник: предоставлено героиней публикации

Начать решили с малого: купили лазерный станок и вытачивали первые изделия прямо в гараже. Дело пошло, спрос рос, и маленькое семейное дело стало расширяться. По словам Маргариты, в России этот продукт люди сначала не воспринимали. Просто потому, что раньше такого никто не делал. Но постепенно начали проникаться. Сейчас у компании уже есть патенты на изобретения, авторские договоры с крупными музеями и художниками, а для изготовления игр используется автоматизированный лазерный сканер. Команда тоже изменилась: на смену семейному подряду пришло около 70 человек, включая тех, кто работает дистанционно.

В некоторых регионах России принят закон о семейном предпринимательстве. Среди них Нижегородская, Самарская, Орловская области — всего более 20 субъектов. Там создают реестры семейных предприятий, которым доступны адресные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные займы, обучение и другие.

Как найти подход и к директору, и к художнику Сейчас Маргарита Грасс возглавляет семейный бизнес — ее мама уже не участвует в активном управлении. — Когда я начала работать, у меня был сильный страх. Я не знала всех тонкостей: продажи, маркетинг, финансы и производственный процесс. Для меня стало открытием, что управленец и учредитель не должен знать всё, — это нормально. Его главная роль — правильно подобрать команду, чтобы каждое направление закрыть экспертом. Не нужно всё тащить на себе, надо смотреть шире и позволить другим реализовываться рядом с тобой. Когда я это поняла, стала намного эффективнее, — делится Маргарита. Основной сложностью в управлении предприниматель считает коммуникации между сотрудниками. У каждого человека своя психология, свои желания, из-за этого могут возникнуть недопонимания. Поэтому руководитель должен быть чутким. Иногда достаточно просто поговорить по-человечески, поинтересоваться у сотрудника, как у него дома дела. Тогда человек чувствует, что он не робот или функция в компании, и раскрывается.

Рисунки состоят из мелких деталей Источник: предоставлено героиней публикации

Из-за специфики работы в организации много удаленных специалистов, но этот формат не кажется Маргарите оптимальным. — Всегда, когда выбираем сотрудника, мы принимаем решение в пользу того, кто территориально может быть в офисе. Здесь проще настроиться на работу, ничего не отвлекает. Но при этом у творческих людей, например художников или дизайнеров, многое зависит от вдохновения. К тому же нам не нужно, чтобы он работал у нас фултайм. С ними, конечно, мы сотрудничаем дистанционно. Это помогает нам экономить на рабочем месте и зарплате.

Часто пазлы дарят на Новый год Источник: предоставлено героиней публикации

Как рождаются и проверяются идеи Выбор иллюстраций — важная часть производства. Все изображения используют легально — заключают договоры с правообладателями. Каждый год руководство проводит творческую конференцию, куда приглашают художников. Там обсуждают референсы, которые предлагают участники, и придумывают что-то абсолютно новое. Там и генерят идеи на следующий год. Как говорит Маргарита, невозможно предугадать, что выстрелит. Иногда команде продукт кажется потрясающим, но он становится аутсайдером продаж. И это нормально. — Мы не следим за трендами, а просто наблюдаем за рынком. Правда в том, что мы уже являемся трендсеттерами рынка деревянных пазлов, — поясняет предприниматель.

У компании есть пазлы в разных стилях Источник: предоставлено героиней публикации

Что лучше продается Основной доход компании приносят пазлы высокого и среднего ценового сегмента. — Внутри каждого пазла есть загадка. Некоторые сами по себе загадки, есть головоломки, есть нейропазлы. У нас есть пазлы с подвижным механизмом, которые могут двигаться и крутиться. Главный принцип любого продукта — это приносить удовольствие во время сборки. Чтобы человек мог отвлечься от всего, что есть вокруг, погрузиться в настоящий момент, получить ресурс, — говорит Маргарита. Также в компании есть небольшой процент массмаркета из деревянной стружки. По словам героини, это было сделано, чтобы дать людям выбор, но все маркетинговые усилия компания направляет на продвижения основной премиальной категории ассортимента. — Интересный момент: чем ниже мы ставим цену на наши продукты, тем больше возмущений на него можем собрать. На дорогие изделия практически нет претензий. Поэтому в дешевом сегменте конкурировать гораздо сложнее, — отмечает Маргарита Грасс. Важным направлением являются корпоративные заказы к праздникам — у компании уже есть крупные клиенты, которые из года в год покупают фирменные сувениры.

Идеи новых игр придумывают на творческих конференциях раз в год Источник: предоставлено героиней публикации

Несмотря на то что многие покупают пазлы для себя, а не в подарок, спрос имеет ярко выраженную сезонность. На Новый год приходится львиная доля продаж. Справляться с сильными колебаниями спроса помогает анализ и четкое планирование. — Мы заранее делаем прогнозы, анализируем предыдущие годы: какой процент прироста был, какие продукты лидировали в сезон. Нужные товары заготавливают заранее. Это позволяет более равномерно загружать производство и постоянно обеспечивать сотрудников работой, — поясняет предприниматель. Советы тем, кто хочет открыть свое дело Начинающим бизнесменам Маргарита рекомендует вдумчиво подходить к выбору сферы. — Я бы не стала делать бизнес только для того, чтобы заработать деньги. Нужно найти то, чем вы горите, и чувствуете, что приносите пользу другим людям. Именно через такую самоотдачу собственник становится не просто получателем денежных средств, а проводником изобилия для других людей. Бизнес — это как маленький шаг на пути к какой-то большой жизненной цели человека, — считает женщина.

Маргарита увлекла пазлами многих своих знакомых Источник: предоставлено героиней публикации