Ремонт срывают раз за разом: как выглядит сквер 950-летия Ярославля, увязший в благоустройстве

Как выглядит сквер 950-летия в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проблема благоустройства парков в Ярославле остается актуальной. Подрядчики берутся за работу, но не успевают сдать объект в срок.

Ранее мы публиковали фоторепортажи из Юбилейного парка, который перерыли из-за ремонта, и парка Судостроителей, где работы застыли. В этом материале мы посмотрим на сквер 950-летия Ярославля, часть которого уже год обнесена забором.

Начали благоустройство сквера в 2024 году, закончить хотели к 1 сентября этого же года. За работу взялась организация ООО «АЛЬФА ПРО», которая не смогла облагородить территорию даже с переносом сроков. С компанией расторгли контракт.

«В 2025 году в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета города Ярославля субсидии на иные цели МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля будет завершать работы по благоустройству указанной общественной территории», — сообщили в мэрии.

В парке продолжительное время простаивают работы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость проекта обновили, после чего Госстройэкспертиза дала добро на работы. В июне 2025 МБУ «Горзеленхозстрой» попыталось заключить контракт на поставку и монтаж малых архитектурных форм с ИП Сулейманяном А.Н.

«В связи с неисполнением ИП Сулейманяном А.Н. условий муниципального контракта МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. В настоящее время готовится новая закупка работ на поставку и монтаж МАФ, которая будет объявлена в ближайшее время», — рассказали в мэрии.

В июле 2025 года объявили аукцион на поиск подрядчика, который сделал бы бетонное основание под резиновое покрытие, асфальтирование, восстановил газон. Но из-за отсутствия заявок сделка не состоялась.

«Закупка признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок. МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет поиск единственного поставщика», — сообщили в мэрии.

Сейчас готовится закупка на системы электроснабжения и связи. В сквере планируется установить видеонаблюдение. Кроме того, в сквере установят модульный туалет.

Пока сквер стоит без изменений, в нем лишь косят газон. В этом фоторепортаже показываем, как он выглядит.

Большая часть территории огорожена забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке можно только гулять и сидеть на лавках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Или, например, читать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через небольшие дыры в заборе можно посмотреть, что творится за ним Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но лучше смотреть через большие дыры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей здесь не так много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре сквера стоят бюсты героев Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В единственном ухоженном месте сквера находится монумент со скульптурой Георгия Победоносца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ближе к Юбилейной площади стоит памятник Толбухину. Это последняя достопримечательность в парке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За парком не перестают ухаживать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тропинки вытоптаны за многие годы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не самый приятный пейзаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пешеходные дорожки проходят вдоль зеленого забора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За ним ничего нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько деревьев и площадка, засыпанная щебнем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На газоне лежит куча песка. Неизвестно, пригодится ли при благоустройстве Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будьте осторожны, в парке вырыта канава Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь был паспорт объекта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка на площадке от времени рассыпалалась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как-то не верится Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU