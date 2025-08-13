Ремонт срывают раз за разом: как выглядит сквер 950-летия Ярославля, увязший в благоустройстве

Проблема благоустройства парков в Ярославле остается актуальной. Подрядчики берутся за работу, но не успевают сдать объект в срок.
Ранее мы публиковали фоторепортажи из Юбилейного парка, который перерыли из-за ремонта, и парка Судостроителей, где работы застыли. В этом материале мы посмотрим на сквер 950-летия Ярославля, часть которого уже год обнесена забором.
Начали благоустройство сквера в 2024 году, закончить хотели к 1 сентября этого же года. За работу взялась организация ООО «АЛЬФА ПРО», которая не смогла облагородить территорию даже с переносом сроков. С компанией расторгли контракт.
«В 2025 году в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета города Ярославля субсидии на иные цели МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля будет завершать работы по благоустройству указанной общественной территории», — сообщили в мэрии.
Стоимость проекта обновили, после чего Госстройэкспертиза дала добро на работы. В июне 2025 МБУ «Горзеленхозстрой» попыталось заключить контракт на поставку и монтаж малых архитектурных форм с ИП Сулейманяном А.Н.
«В связи с неисполнением ИП Сулейманяном А.Н. условий муниципального контракта МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. В настоящее время готовится новая закупка работ на поставку и монтаж МАФ, которая будет объявлена в ближайшее время», — рассказали в мэрии.
В июле 2025 года объявили аукцион на поиск подрядчика, который сделал бы бетонное основание под резиновое покрытие, асфальтирование, восстановил газон. Но из-за отсутствия заявок сделка не состоялась.
«Закупка признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок. МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет поиск единственного поставщика», — сообщили в мэрии.
Сейчас готовится закупка на системы электроснабжения и связи. В сквере планируется установить видеонаблюдение. Кроме того, в сквере установят модульный туалет.
Пока сквер стоит без изменений, в нем лишь косят газон. В этом фоторепортаже показываем, как он выглядит.