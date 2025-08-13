НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

с-з.

 752мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
В реке утонул «Лексус»
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Город Фоторепортаж Ремонт срывают раз за разом: как выглядит сквер 950-летия Ярославля, увязший в благоустройстве

Ремонт срывают раз за разом: как выглядит сквер 950-летия Ярославля, увязший в благоустройстве

Выясняем, что с сейчас с работами

471
4 комментария
Как выглядит сквер 950-летия в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак выглядит сквер 950-летия в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как выглядит сквер 950-летия в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проблема благоустройства парков в Ярославле остается актуальной. Подрядчики берутся за работу, но не успевают сдать объект в срок.

Ранее мы публиковали фоторепортажи из Юбилейного парка, который перерыли из-за ремонта, и парка Судостроителей, где работы застыли. В этом материале мы посмотрим на сквер 950-летия Ярославля, часть которого уже год обнесена забором.

Начали благоустройство сквера в 2024 году, закончить хотели к 1 сентября этого же года. За работу взялась организация ООО «АЛЬФА ПРО», которая не смогла облагородить территорию даже с переносом сроков. С компанией расторгли контракт.

«В 2025 году в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета города Ярославля субсидии на иные цели  МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля будет завершать работы по благоустройству указанной общественной территории», — сообщили в мэрии.

В парке продолжительное время простаивают работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке продолжительное время простаивают работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке продолжительное время простаивают работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость проекта обновили, после чего Госстройэкспертиза дала добро на работы. В июне 2025 МБУ «Горзеленхозстрой» попыталось заключить контракт на поставку и монтаж малых архитектурных форм с ИП Сулейманяном А.Н.

«В связи с неисполнением ИП Сулейманяном А.Н. условий муниципального  контракта МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля проведена процедура расторжения контракта в одностороннем порядке. В настоящее время готовится новая закупка работ на поставку и монтаж МАФ, которая будет объявлена в ближайшее время», — рассказали в мэрии.

В июле 2025 года объявили аукцион на поиск подрядчика, который сделал бы бетонное основание под резиновое покрытие, асфальтирование, восстановил газон. Но из-за отсутствия заявок сделка не состоялась.

«Закупка признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок. МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля ведет поиск единственного поставщика», — сообщили в мэрии.

Сейчас готовится закупка на системы электроснабжения и связи. В сквере планируется установить видеонаблюдение. Кроме того, в сквере установят модульный туалет.

Пока сквер стоит без изменений, в нем лишь косят газон. В этом фоторепортаже показываем, как он выглядит.

Большая часть территории огорожена забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшая часть территории огорожена забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большая часть территории огорожена забором

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке можно только гулять и сидеть на лавках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке можно только гулять и сидеть на лавках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке можно только гулять и сидеть на лавках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Или, например, читать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИли, например, читать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Или, например, читать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через небольшие дыры в заборе можно посмотреть, что творится за ним | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез небольшие дыры в заборе можно посмотреть, что творится за ним | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через небольшие дыры в заборе можно посмотреть, что творится за ним

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но лучше смотреть через большие дыры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо лучше смотреть через большие дыры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но лучше смотреть через большие дыры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей здесь не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюдей здесь не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей здесь не так много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре сквера стоят бюсты героев Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре сквера стоят бюсты героев Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре сквера стоят бюсты героев Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В единственном ухоженном месте сквера находится монумент со скульптурой Георгия Победоносца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ единственном ухоженном месте сквера находится монумент со скульптурой Георгия Победоносца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В единственном ухоженном месте сквера находится монумент со скульптурой Георгия Победоносца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ближе к Юбилейной площади стоит памятник Толбухину. Это последняя достопримечательность в парке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлиже к Юбилейной площади стоит памятник Толбухину. Это последняя достопримечательность в парке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ближе к Юбилейной площади стоит памятник Толбухину. Это последняя достопримечательность в парке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За парком не перестают ухаживать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа парком не перестают ухаживать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За парком не перестают ухаживать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тропинки вытоптаны за многие годы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТропинки вытоптаны за многие годы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тропинки вытоптаны за многие годы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не самый приятный пейзаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе самый приятный пейзаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не самый приятный пейзаж

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пешеходные дорожки проходят вдоль зеленого забора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПешеходные дорожки проходят вдоль зеленого забора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пешеходные дорожки проходят вдоль зеленого забора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За ним ничего нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа ним ничего нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За ним ничего нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько деревьев и площадка, засыпанная щебнем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько деревьев и площадка, засыпанная щебнем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько деревьев и площадка, засыпанная щебнем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На газоне лежит куча песка. Неизвестно, пригодится ли при благоустройстве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа газоне лежит куча песка. Неизвестно, пригодится ли при благоустройстве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На газоне лежит куча песка. Неизвестно, пригодится ли при благоустройстве

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Будьте осторожны, в парке вырыта канава | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудьте осторожны, в парке вырыта канава | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будьте осторожны, в парке вырыта канава

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь был паспорт объекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то здесь был паспорт объекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь был паспорт объекта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка на площадке от времени рассыпалалась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлитка на площадке от времени рассыпалалась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка на площадке от времени рассыпалалась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как-то не верится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак-то не верится | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как-то не верится

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ведь строительные работы давно не идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВедь строительные работы давно не идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ведь строительные работы давно не идут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Парк Сквер Благоустройство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
39 минут
Спасибо, что написали об этом позоре, ещё бы написали кто и как наказан, как лето каждый парк развалят, а тут огородили и второй год ...
Гость
56 минут
Видимо плохие условия дали, раз нет ни одного заявителя на торги. Хотят за копейки видимо сделать, как всегда)))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление