«Доброй, искренней, наполненной любовью к детям»: в Ярославле скончался знаменитый телеведущий

Умер телеведущий Валентин Тугов Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле ушел из жизни знаменитый телеведущий Валентин Тугов. Ему был 71 год. Трагичную новость сообщил губернатор Михаил Евраев 4 ноября.

«Многие ярославцы знают его по передаче „В мире сказок“ — доброй, искренней, наполненной любовью к детям. Валентин Игоревич долгие годы работал на ярославском телевидении, вел программы „Вас поздравляют“, „День в событиях“, был заместителем директора Волковского театра, где отвечал за организацию гастролей. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валентина Игоревича. Светлая память!» — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области.

Ярославцы в комментариях под новостью о смерти телеведущего благодарят его за работу.

«Мультики в выходные по Городскому телеканалу… Спасибо за детство», — написал пользователь под ником Sergey Sergey.

«Любимый голос школьных времён — хоть на „Городском телеканале“, хоть на местном радио, хоть в автобусах — голосом Тугова объявлялись остановки. Всегда у него была доброжелательная и интеллигентная манера. Настоящий профессионал. Светлая ему память!», — пишет Алексей Федоров.

«Помню его с детства», — делится Сергей.