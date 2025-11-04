НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Стюардесса-красотка
Закроют ли травмпункт
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Город «Доброй, искренней, наполненной любовью к детям»: в Ярославле скончался знаменитый телеведущий

«Доброй, искренней, наполненной любовью к детям»: в Ярославле скончался знаменитый телеведущий

Что о нем известно

1 911
Умер телеведущий Валентин Тугов | Источник: Михаил Евраев / TelegramУмер телеведущий Валентин Тугов | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Умер телеведущий Валентин Тугов

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле ушел из жизни знаменитый телеведущий Валентин Тугов. Ему был 71 год. Трагичную новость сообщил губернатор Михаил Евраев 4 ноября.

«Многие ярославцы знают его по передаче „В мире сказок“ — доброй, искренней, наполненной любовью к детям. Валентин Игоревич долгие годы работал на ярославском телевидении, вел программы „Вас поздравляют“, „День в событиях“, был заместителем директора Волковского театра, где отвечал за организацию гастролей. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валентина Игоревича. Светлая память!» — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области.

Ярославцы в комментариях под новостью о смерти телеведущего благодарят его за работу.

«Мультики в выходные по Городскому телеканалу… Спасибо за детство», — написал пользователь под ником Sergey Sergey.

«Любимый голос школьных времён — хоть на „Городском телеканале“, хоть на местном радио, хоть в автобусах — голосом Тугова объявлялись остановки. Всегда у него была доброжелательная и интеллигентная манера. Настоящий профессионал. Светлая ему память!», — пишет Алексей Федоров.

«Помню его с детства», — делится Сергей.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близких Валентина Тугова.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Телеведущий
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
uniliver
1 час
его голос использовали в автоинформаторах автобусов Ярославля, в девяностые, нулевые годы
Гость
1 час
Соболезнования родным и близким...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление