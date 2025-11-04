«Доброй, искренней, наполненной любовью к детям»: в Ярославле скончался знаменитый телеведущий

В Ярославле ушел из жизни знаменитый телеведущий Валентин Тугов. Ему был 71 год. Трагичную новость сообщил губернатор Михаил Евраев 4 ноября.
«Многие ярославцы знают его по передаче „В мире сказок“ — доброй, искренней, наполненной любовью к детям. Валентин Игоревич долгие годы работал на ярославском телевидении, вел программы „Вас поздравляют“, „День в событиях“, был заместителем директора Волковского театра, где отвечал за организацию гастролей. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валентина Игоревича. Светлая память!» — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области.
Ярославцы в комментариях под новостью о смерти телеведущего благодарят его за работу.
«Мультики в выходные по Городскому телеканалу… Спасибо за детство», — написал пользователь под ником Sergey Sergey.
«Любимый голос школьных времён — хоть на „Городском телеканале“, хоть на местном радио, хоть в автобусах — голосом Тугова объявлялись остановки. Всегда у него была доброжелательная и интеллигентная манера. Настоящий профессионал. Светлая ему память!», — пишет Алексей Федоров.
«Помню его с детства», — делится Сергей.
Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близких Валентина Тугова.