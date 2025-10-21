Над Ярославлем пройдет звездопад Ориониды: когда загадывать желание

Звездопад Ориониды будет виден невооруженным глазом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью с 21 на 22 октября жители Ярославля смогут увидеть яркий звездопад. Метеорный поток Ориониды можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом 76.RU сообщила Олеся Роменская — начальник методико-просветительского отдела центра имени Валентины Терешковой.

По словам эксперта, метеорные потоки — явление не редкое.

«Земля в четко определенный промежуток времени проходит через рой пылинок, которые входят в нашу атмосферу и сгорают. В августе мы наблюдаем Персеиды, в октябре — Ориониды, в ноябре — Леониды», — рассказала Олеся Роменская.

Такие названия, уточнила эксперт, метеорные потоки носят по созвездиям, в которых находится их радиан (та точка, через которую метеоры входят в нашу атмосферу).

Когда проходят Ориониды, мы видим пылинки, оставленные знаменитой кометой Галлея. Последний раз эта комета проходила мимо Земли в 1986 году, теперь она вернется к нам в 2061 году. Сейчас Земля проходит через орбиту кометы, где много космической пыли. Именно эти пылинки сгорают в атмосфере и оставляют красивый светящийся след. Частицы сгорания, которые мы видим, очень маленькие — несколько сантиметров в диаметре.

В этом году метеоры будет видно лучше. Как пояснила Олеся Роменская, Ориониды выпадают на новолуние, поэтому Луна наблюдениям мешать не будет. Лучше всего звездопад будет видно за чертой города.

«В центре города яркий свет уменьшит видимость. Будет видно только самые яркие метеоры — от 5 до 10 в час. За пределами города, при темном небе и ясной погоде, можно будет заметить около 25-30 метеоров в час», — поделилась Олеся Роменская.

Для того чтобы полюбоваться космическим явлением, специальное оборудование не нужно. У бинокля и телескопа маленькое поле зрения.

«Метеорные потоки наблюдаются только невооруженным глазом, чтобы был максимально открыт обзор. Нужно открытое пространство, вдали от ярких источников света. Глаза должны привыкнуть к темноте, чтобы зрачки расширились. Тогда они будут собирать больше света, и можно увидеть больше звезд и больше метеоров», — порекомендовала специалист.