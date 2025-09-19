Столичные актеры съехались на съемки боевика в Ярославле. Что известно о проекте

В центре Ярославля 16 сентября припарковался караван вагончиков съемочной группы. Как стало известно 76.RU, в городе начались съемки нового проекта — боевика «Доставка с гарантией».
Одну из сцен снимали неподалеку от Первомайского бульвара, напротив сада «Дружба».
Проект ведет компания «Марс Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER. Съемки стартовали 22 августа.
«Марс Медиа» занималась съемками фильмов «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь, «Т-34» с Александром Петровым, «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой, «Громкая связь» и «Обратная связь» от «Квартета И» и других проектов.
На экране появится звезда ТВ-сериалов Максим Щеголев. Он сыграет бывшего преступника, который после выхода из колонии вынужден вернуться к криминальным перевозкам, чтобы спасти брата. Напомним, Максим знаком зрителям по роли тренера Точилина в «Молодежке» и майора Никитина в сериале «Двойная жизнь»
«Опасность подстерегает не только на дороге — влюбленная работодательница Полина становится для него новой угрозой. Теперь, чтобы освободиться от долгов и ее навязчивого внимания, Максу предстоит выполнить самую рискованную миссию в своей жизни», — указано в описании.
Роль влюбленной руководительницы исполнит Лукерья Ильяшенко, знакомая зрителям как Лера из сериала «Сладкая жизнь» или Сонька из «Плевако». Вместе с ними на экране появится Дарья Урсуляк, Кирилл Полухин, Алексей Шевченко и другие.
«Создатели проекта обещают, что этот остросюжетный сериал будет наполнен приключениями, неожиданными сюжетными поворотами и головокружительными автомобильными трюками», — пишут в «Марс Медиа».
В режиссерском кресле — Александр Касаткин, известный по картинам «Слушая тишину», «Наследие» и «Три дня до весны».