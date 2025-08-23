НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Благоустройство провалила скандальная компания: в Ярославле потратят еще 8,9 млн на популярный парк

Какие работы там будут выполнять

351
6 комментариев
В Ярославле потратят еще 8,9 миллиона рублей на благоустройство парка Судостроителей во Фрунзенском районе. По данным сайта «Госзакупок», уже определен подрядчик, который будет заниматься организацией видеонаблюдения и оповещения. Указано, что работы относятся ко второму этапу благоустройства территории.

Сроком завершения работ указано 15 октября 2025 года. Название компании-подрядчика, которая была признана победителем, в закупке пока не указано.

Жители Ярославля жаловались на состояние парка Судостроителей после того, как там начали выполнять работы по благоустройству. Работы выполняла скандальная компания «Ярдорремстрой». Прокуратура после проверки нашла нарушения.

В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей. Мы рассказывали, как компания, провалившая работы по благоустройству, зарабатывает на разрухе в Ярославле.

По данным мэрии, прибирать то, с чем не справился «Ярдорремстрой» будет МБУ «Горзеленхозстрой». Парк пообещали привести в порядок уже к концу 2025 года. Мы показывали, что там творится.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Благоустройство Парк Подрядчик Госзакупки
Комментарии
6
JayroslavMudryi
36 минут
ну вот пусть с тех чиновников кто организовал, контролировал строительство и удерживают 8,9 миллионов через суд!!!
Гость
40 минут
Так Вы будете выделять миллионы ещё лет десять, а почему бы не отсудить у подрядчика не справившегося с контрактом, засудить " Янов" по полной, с неустойкой за подрыв доверия к руководству города. Что бы не повадно было.
Читать все комментарии
