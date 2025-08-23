Благоустройство провалила скандальная компания: в Ярославле потратят еще 8,9 млн на популярный парк

В Ярославле потратят еще 8,9 миллиона на парк Судостроителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле потратят еще 8,9 миллиона рублей на благоустройство парка Судостроителей во Фрунзенском районе. По данным сайта «Госзакупок», уже определен подрядчик, который будет заниматься организацией видеонаблюдения и оповещения. Указано, что работы относятся ко второму этапу благоустройства территории.

Сроком завершения работ указано 15 октября 2025 года. Название компании-подрядчика, которая была признана победителем, в закупке пока не указано.

Жители Ярославля жаловались на состояние парка Судостроителей после того, как там начали выполнять работы по благоустройству. Работы выполняла скандальная компания «Ярдорремстрой». Прокуратура после проверки нашла нарушения.

В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей. Мы рассказывали, как компания, провалившая работы по благоустройству, зарабатывает на разрухе в Ярославле.