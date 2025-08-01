Горы грязи и разруха: что стало с популярным ярославским парком после провального благоустройства

В парке Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля происходит то, что трудно назвать благоустройством. Местные жалуются, что тропинки готовы не все, вокруг раскиданы кирпичи и доски с шурупами, детские площадки частично поломаны.
«Одно доделывается, другое уже ломается. Охраны нет, приходят вандалы и ломают все. Половина площадок детских переломана. Видеокамер нет, мало ли что-то произойдет», — рассказала местная жительница Светлана.
Особенно состояние парка тревожит ярославцев с маленькими детьми.
«Парк хороший, но не хватает благоустройства. С коляской по этим дорожкам очень неудобно гулять. За детей переживаю. На одних площадках мягкое покрытие, на других камень засыпан. Так же многие конструкции очень ненадежны, опасно качаться на качелях», — поделилась Валентина. — Освещения не хватает в парке. На площадках нет света. Будет осень и вечером тут совсем темнотища, придется с фонариком гулять. Хотелось бы еще видеть в парке кафе, где можно купить воду, и, обязательно, туалет».
Благоустройством парка Судостроителей занималась скандальная компания «Ярдорремстрой», которая ранее уже провалила проект в Юбилейном парке. С начала работ прошло немного времени, а прокуратура уже нашла нарушения. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.
По словам местных, сейчас рабочих в парке не видно, но в мэрии обещают закончить благоустройство в этом году.
«Благоустройство территории парка Судостроителей, незавершенное в 2024 году, в текущем году будет осуществлять МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля. Работы по благоустройству территории будут завершены в текущем году», — сообщили в городской администрации 76.RU.