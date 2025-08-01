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Город Фоторепортаж Горы грязи и разруха: что стало с популярным ярославским парком после провального благоустройства

Горы грязи и разруха: что стало с популярным ярославским парком после провального благоустройства

Изучаем территорию парка Судостроителей

655
12 комментариев
Как выглядит парк Судостроителей в Ярославле после провального благоустройства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак выглядит парк Судостроителей в Ярославле после провального благоустройства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как выглядит парк Судостроителей в Ярославле после провального благоустройства

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля происходит то, что трудно назвать благоустройством. Местные жалуются, что тропинки готовы не все, вокруг раскиданы кирпичи и доски с шурупами, детские площадки частично поломаны.

«Одно доделывается, другое уже ломается. Охраны нет, приходят вандалы и ломают все. Половина площадок детских переломана. Видеокамер нет, мало ли что-то произойдет», — рассказала местная жительница Светлана.

Особенно состояние парка тревожит ярославцев с маленькими детьми.

«Парк хороший, но не хватает благоустройства. С коляской по этим дорожкам очень неудобно гулять. За детей переживаю. На одних площадках мягкое покрытие, на других камень засыпан. Так же многие конструкции очень ненадежны, опасно качаться на качелях», — поделилась Валентина. — Освещения не хватает в парке. На площадках нет света. Будет осень и вечером тут совсем темнотища, придется с фонариком гулять. Хотелось бы еще видеть в парке кафе, где можно купить воду, и, обязательно, туалет».

В парке много строительного мусора и недоработок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке много строительного мусора и недоработок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке много строительного мусора и недоработок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройством парка Судостроителей занималась скандальная компания «Ярдорремстрой», которая ранее уже провалила проект в Юбилейном парке. С начала работ прошло немного времени, а прокуратура уже нашла нарушения. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

По словам местных, сейчас рабочих в парке не видно, но в мэрии обещают закончить благоустройство в этом году.

«Благоустройство территории парка Судостроителей, незавершенное в 2024 году, в текущем году будет осуществлять МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля. Работы по благоустройству территории будут завершены в текущем году», — сообщили в городской администрации 76.RU.

В парке часто гуляют местные жители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке часто гуляют местные жители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке часто гуляют местные жители

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в глаз попало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлагоустройство в глаз попало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в глаз попало

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Суровые детские площадки, покрытые гравием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСуровые детские площадки, покрытые гравием | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суровые детские площадки, покрытые гравием

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопросов много. Но главный: зачем к скамейке приделали спинку от школьного стула? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВопросов много. Но главный: зачем к скамейке приделали спинку от школьного стула? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопросов много. Но главный: зачем к скамейке приделали спинку от школьного стула?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что здесь происходит вообще? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто здесь происходит вообще? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что здесь происходит вообще?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие ровные квадраты в покрытии! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие ровные квадраты в покрытии! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие ровные квадраты в покрытии!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мир детства по-ярославски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМир детства по-ярославски | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мир детства по-ярославски

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Арт-объект: изыскано и опасно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрт-объект: изыскано и опасно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арт-объект: изыскано и опасно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На эти бревна лучше не вставать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа эти бревна лучше не вставать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На эти бревна лучше не вставать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк выглядит так, будто его разрушают, а не благоустраивают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарк выглядит так, будто его разрушают, а не благоустраивают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк выглядит так, будто его разрушают, а не благоустраивают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожка рассыпается на атомы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорожка рассыпается на атомы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожка рассыпается на атомы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

О плавных переходах не слышали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUО плавных переходах не слышали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О плавных переходах не слышали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то уже умудрился сломать плитку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то уже умудрился сломать плитку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то уже умудрился сломать плитку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мамы с колясками жалуются, что погулять здесь трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМамы с колясками жалуются, что погулять здесь трудно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мамы с колясками жалуются, что погулять здесь трудно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

К этому участку совсем не прикасались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК этому участку совсем не прикасались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К этому участку совсем не прикасались

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка раскидана на газоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлитка раскидана на газоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка раскидана на газоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из бесхозных кирпичей строят башенки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз бесхозных кирпичей строят башенки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из бесхозных кирпичей строят башенки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куски бетона выкинуты рядом с дорожкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуски бетона выкинуты рядом с дорожкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куски бетона выкинуты рядом с дорожкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо кирпичей встречаются доски с торчащими шурупами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо кирпичей встречаются доски с торчащими шурупами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо кирпичей встречаются доски с торчащими шурупами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно присесть на паллете, можно на бревне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно присесть на паллете, можно на бревне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно присесть на паллете, можно на бревне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это набережная возле пруда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто набережная возле пруда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это набережная возле пруда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но просто так вам на нее не зайти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо просто так вам на нее не зайти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но просто так вам на нее не зайти

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для колясок есть одна тропа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля колясок есть одна тропа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для колясок есть одна тропа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же местные жалуются на отсутвие света вечером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же местные жалуются на отсутвие света вечером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же местные жалуются на отсутвие света вечером

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Столбы стоят, но в парке все равно темно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтолбы стоят, но в парке все равно темно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столбы стоят, но в парке все равно темно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть видеонаблюдение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть видеонаблюдение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть видеонаблюдение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наблюдают за плиткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаблюдают за плиткой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наблюдают за плиткой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо всего вышеперечисленного в парке не хватает кафе и туалета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо всего вышеперечисленного в парке не хватает кафе и туалета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо всего вышеперечисленного в парке не хватает кафе и туалета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
12
Гость
1 час
а про Павловский забыли смотровая площадка и ТД только в презентации красиво так и везде
Гость
1 час
Посмотреть что четвертый ремонт сделал с юбилейным парком и погуляйте в Толбухинском, просто оскорбление жителей
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