Горы грязи и разруха: что стало с популярным ярославским парком после провального благоустройства

Как выглядит парк Судостроителей в Ярославле после провального благоустройства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля происходит то, что трудно назвать благоустройством. Местные жалуются, что тропинки готовы не все, вокруг раскиданы кирпичи и доски с шурупами, детские площадки частично поломаны.

«Одно доделывается, другое уже ломается. Охраны нет, приходят вандалы и ломают все. Половина площадок детских переломана. Видеокамер нет, мало ли что-то произойдет», — рассказала местная жительница Светлана.

Особенно состояние парка тревожит ярославцев с маленькими детьми.

«Парк хороший, но не хватает благоустройства. С коляской по этим дорожкам очень неудобно гулять. За детей переживаю. На одних площадках мягкое покрытие, на других камень засыпан. Так же многие конструкции очень ненадежны, опасно качаться на качелях», — поделилась Валентина. — Освещения не хватает в парке. На площадках нет света. Будет осень и вечером тут совсем темнотища, придется с фонариком гулять. Хотелось бы еще видеть в парке кафе, где можно купить воду, и, обязательно, туалет».

В парке много строительного мусора и недоработок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройством парка Судостроителей занималась скандальная компания «Ярдорремстрой», которая ранее уже провалила проект в Юбилейном парке. С начала работ прошло немного времени, а прокуратура уже нашла нарушения. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.

По словам местных, сейчас рабочих в парке не видно, но в мэрии обещают закончить благоустройство в этом году.

«Благоустройство территории парка Судостроителей, незавершенное в 2024 году, в текущем году будет осуществлять МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля. Работы по благоустройству территории будут завершены в текущем году», — сообщили в городской администрации 76.RU.

В парке часто гуляют местные жители Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство в глаз попало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суровые детские площадки, покрытые гравием Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопросов много. Но главный: зачем к скамейке приделали спинку от школьного стула? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что здесь происходит вообще? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие ровные квадраты в покрытии! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мир детства по-ярославски Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арт-объект: изыскано и опасно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На эти бревна лучше не вставать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк выглядит так, будто его разрушают, а не благоустраивают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожка рассыпается на атомы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О плавных переходах не слышали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то уже умудрился сломать плитку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мамы с колясками жалуются, что погулять здесь трудно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К этому участку совсем не прикасались Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка раскидана на газоне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из бесхозных кирпичей строят башенки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куски бетона выкинуты рядом с дорожкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо кирпичей встречаются доски с торчащими шурупами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно присесть на паллете, можно на бревне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это набережная возле пруда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но просто так вам на нее не зайти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для колясок есть одна тропа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же местные жалуются на отсутвие света вечером Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Столбы стоят, но в парке все равно темно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть видеонаблюдение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наблюдают за плиткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU