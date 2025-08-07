В спальном районе Ярославля отдают землю под застройку: что там может появиться

В Дзержинском районе Ярославля на торги выставили право аренды земельного участка под застройку. Территория площадью 9000 квадратных метров расположена на улице Панина рядом с новым Центром спортивных единоборств.
«Вид разрешенного использования — спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы», — уточняется в документации на сайте мэрии.
По условиям, прописанным в извещении, новый объект должен занимать не менее 25% и не более 50% площади всего выделенного участка. Высота здания не ограничена.
Начальная цена на аукционе за участок установлена в размере ежегодной арендной платы — 3,3 миллиона рублей. Срок аренды земельного участка — 66 месяцев (пять с половиной лет).
Аукцион назначен на 20 августа.
Напомним, этот участок уже выставляли на аукцион весной 2025 года. Но тогда желающих взять его в аренду не нашлось.
Недавно в Дзержинском районе Ярославля открыли комплекс с парными и бассейнами «Термолэнд». Внутри комплекса разместились 12 парных и хаммамов, а также бассейны, минеральные купели, зоны спа-процедур и массажа. Мы публиковали фоторепортаж из нового объекта.