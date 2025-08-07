НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
В спальном районе Ярославля отдают землю под застройку: что там может появиться

В спальном районе Ярославля отдают землю под застройку: что там может появиться

Площадку выставили на аукцион

8 комментариев
На улице Панина хотят построить новый спортивный комплекс | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНа улице Панина хотят построить новый спортивный комплекс | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На улице Панина хотят построить новый спортивный комплекс

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля на торги выставили право аренды земельного участка под застройку. Территория площадью 9000 квадратных метров расположена на улице Панина рядом с новым Центром спортивных единоборств.

«Вид разрешенного использования — спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы», — уточняется в документации на сайте мэрии.

По условиям, прописанным в извещении, новый объект должен занимать не менее 25% и не более 50% площади всего выделенного участка. Высота здания не ограничена.

Участок для спортивного комплекса обозначен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток для спортивного комплекса обозначен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок для спортивного комплекса обозначен фиолетовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Начальная цена на аукционе за участок установлена в размере ежегодной арендной платы — 3,3 миллиона рублей. Срок аренды земельного участка — 66 месяцев (пять с половиной лет).

Аукцион назначен на 20 августа.

Напомним, этот участок уже выставляли на аукцион весной 2025 года. Но тогда желающих взять его в аренду не нашлось.

Недавно в Дзержинском районе Ярославля открыли комплекс с парными и бассейнами «Термолэнд». Внутри комплекса разместились 12 парных и хаммамов, а также бассейны, минеральные купели, зоны спа-процедур и массажа. Мы публиковали фоторепортаж из нового объекта.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Стройка Спортивный комплекс
Комментарии
8
Гость
1 час
Евраев прекрати продавать. Когда тебя посадят
Гость
28 минут
Чинуши из мэрии ! Постройте парк жителям Брагина.
Читать все комментарии
