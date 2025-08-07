В спальном районе Ярославля отдают землю под застройку: что там может появиться

На улице Панина хотят построить новый спортивный комплекс Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля на торги выставили право аренды земельного участка под застройку. Территория площадью 9000 квадратных метров расположена на улице Панина рядом с новым Центром спортивных единоборств.

«Вид разрешенного использования — спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы», — уточняется в документации на сайте мэрии.

По условиям, прописанным в извещении, новый объект должен занимать не менее 25% и не более 50% площади всего выделенного участка. Высота здания не ограничена.

Участок для спортивного комплекса обозначен фиолетовым цветом Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Начальная цена на аукционе за участок установлена в размере ежегодной арендной платы — 3,3 миллиона рублей. Срок аренды земельного участка — 66 месяцев (пять с половиной лет).

Аукцион назначен на 20 августа.

Напомним, этот участок уже выставляли на аукцион весной 2025 года. Но тогда желающих взять его в аренду не нашлось.