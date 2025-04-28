Новый спорткомплекс построят на пустыре в спальном районе Ярославля: где именно

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Мэрия Ярославля ищет застройщика на свободный участок

1 835
7 комментариев
В Ярославле выставили на торги землю для строительства спортивного комплекса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выставили на торги землю для строительства спортивного комплекса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги землю для строительства спортивного комплекса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в аренду под строительство нового спортивного объекта собираются отдать участок на улице Панина. Будущего застройщика ищут с помощью аукциона. Торги назначены на 21 мая.

Участок площадью 9000 кв. метров располагается на пустыре по соседству со строящимся Центром спортивных единоборств и открывшимся спортивным комплексом с бассейном.

«Разрешенное использование земельного участка — обеспечение занятий спортом в помещениях», — говорится в аукционной документации.

Здесь можно размещать спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Новый спортивный объект должен занимать от 25% до 65% выделенной территории. Количество этажей не ограничено.

Начальная цена аукциона установлена на уровне ежегодной арендной платы за землю — 3 миллиона 311 тысяч рублей.

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Комментарии
7
Гость
7 часов
Это вместо предполагаемой поликлиники.
Гость
6 часов
Как там продвигается строительство обещанного 100 раз третьего моста через Волгу???
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