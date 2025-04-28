Новый спорткомплекс построят на пустыре в спальном районе Ярославля: где именно

В Ярославле в аренду под строительство нового спортивного объекта собираются отдать участок на улице Панина. Будущего застройщика ищут с помощью аукциона. Торги назначены на 21 мая.
Участок площадью 9000 кв. метров располагается на пустыре по соседству со строящимся Центром спортивных единоборств и открывшимся спортивным комплексом с бассейном.
«Разрешенное использование земельного участка — обеспечение занятий спортом в помещениях», — говорится в аукционной документации.
Здесь можно размещать спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Новый спортивный объект должен занимать от 25% до 65% выделенной территории. Количество этажей не ограничено.
Начальная цена аукциона установлена на уровне ежегодной арендной платы за землю — 3 миллиона 311 тысяч рублей.