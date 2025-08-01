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Город Ярославские власти показали строящийся военный городок для элитного полка ВДВ. Фото

Ярославские власти показали строящийся военный городок для элитного полка ВДВ. Фото

Рассматриваем эскизы и кадры со стройплощадки

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3 комментария
В Ярославле построят военный городок для 299-й парашютно-десантного полка | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле построят военный городок для 299-й парашютно-десантного полка | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле построят военный городок для 299-й парашютно-десантного полка

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В правительстве Ярославской области показали эскизы военного городка для 299-й парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Строительство в Ярославле идет с 2023 года. По данным областного правительства, проект ведут военные строители.

«В начале года обустроен строительный городок, проложены коммуникации и подготовлена территория. Идет активный этап строительно-монтажных работ. В городке разместятся административно-казарменные здания», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев 31 июля.

По его данным, окончание первого этапа работ запланировано на 2026 год. Объект относится к стратегическим.

На стройплощадке возвели несколько зданий | Источник: правительство Ярославской областиНа стройплощадке возвели несколько зданий | Источник: правительство Ярославской области
Продолжается строительство пятиэтажной казармы | Источник: правительство Ярославской областиПродолжается строительство пятиэтажной казармы | Источник: правительство Ярославской области
Городок возводят военные строители | Источник: правительство Ярославской областиГородок возводят военные строители | Источник: правительство Ярославской области

В состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии помимо 299-й парашютно-десантного полка из Ярославля входит элитный 331-й полк из Костромы и 217-й полк из Иванова. Бойцы с первого дня принимают участие в СВО. Напомним, гвардейский полк от обычного отличается тем, что имеет награду за заслуги. По информации губернатора Ярославской области, бойцы 299-го полка принимали участие в освобождение Часова Яра в ДНР.

О возвращении 299-го парашютно-десантного полка в Ярославле стало известно в июле 2023 года. Однако эта идея обсуждалась еще в 2014 году. Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков напомнил о создании полка в Ярославле.

«299-й полк имеет героическую историю. Он был сформирован в годы Великой Отечественной войны в составе 98-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал во многих боях и затем в горячих точках. После расформирования в 1998 году полк был возрожден в 2023-м и сейчас достойно продолжает боевые традиции в зоне спецоперации», — рассказал Денис Хохряков.

Так будет выглядеть столовая в военном городке десантников | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак будет выглядеть столовая в военном городке десантников | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Казармы будут отделаны в белых и коричневых оттенках | Источник: Михаил Евраев / TelegramКазармы будут отделаны в белых и коричневых оттенках | Источник: Михаил Евраев / Telegram
В военном городке также предусмотрен комплексный склад | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ военном городке также предусмотрен комплексный склад | Источник: Михаил Евраев / Telegram
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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Военный городок ВДВ Десантники Строительство
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Комментарии
3
Гость
46 минут
А что это обязательно разглашать? Чтобы туда прилетело?
Гость
21 минута
Класс, надеемся на поликлиники
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