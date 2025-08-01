Ярославские власти показали строящийся военный городок для элитного полка ВДВ. Фото

В Ярославле построят военный городок для 299-й парашютно-десантного полка Источник: Михаил Евраев / Telegram

В правительстве Ярославской области показали эскизы военного городка для 299-й парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Строительство в Ярославле идет с 2023 года. По данным областного правительства, проект ведут военные строители.

«В начале года обустроен строительный городок, проложены коммуникации и подготовлена территория. Идет активный этап строительно-монтажных работ. В городке разместятся административно-казарменные здания», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев 31 июля.

По его данным, окончание первого этапа работ запланировано на 2026 год. Объект относится к стратегическим.

В состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии помимо 299-й парашютно-десантного полка из Ярославля входит элитный 331-й полк из Костромы и 217-й полк из Иванова. Бойцы с первого дня принимают участие в СВО. Напомним, гвардейский полк от обычного отличается тем, что имеет награду за заслуги. По информации губернатора Ярославской области, бойцы 299-го полка принимали участие в освобождение Часова Яра в ДНР.

О возвращении 299-го парашютно-десантного полка в Ярославле стало известно в июле 2023 года. Однако эта идея обсуждалась еще в 2014 году. Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков напомнил о создании полка в Ярославле.