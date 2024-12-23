Строят военный городок: в Ярославской области разместят парашютно-десантный полк

299-й парашютно-десантный полк разместят в Ярославской области Источник: правительство Ярославской области











В Ярославской области будет дислоцироваться 299-й парашютно-десантный полк, входящий в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом 23 декабря сообщили в правительстве региона. В этот день в Ярославле прошли торжества по случаю чествования боевого знамени и личного состава 299-го полка.

— У 299-го парашютно-десантного полка, недавно отметившего 80-летие, славная история. Он внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, участвовал в военных операциях в Афганистане и на Северном Кавказе, а сегодня выполняет ответственные задачи в зоне специальной военной операции. В составе полка на передовой сражаются и жители нашего региона, — рассказал Михаил Евраев. — Совсем скоро полк будет дислоцироваться в Ярославской области. Для нас это большая честь и гордость.