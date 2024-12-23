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Город Строят военный городок: в Ярославской области разместят парашютно-десантный полк

Строят военный городок: в Ярославской области разместят парашютно-десантный полк

Об этом сообщили в правительстве региона

2 182
20 комментариев

299-й парашютно-десантный полк разместят в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области будет дислоцироваться 299-й парашютно-десантный полк, входящий в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом 23 декабря сообщили в правительстве региона. В этот день в Ярославле прошли торжества по случаю чествования боевого знамени и личного состава 299-го полка.

— У 299-го парашютно-десантного полка, недавно отметившего 80-летие, славная история. Он внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, участвовал в военных операциях в Афганистане и на Северном Кавказе, а сегодня выполняет ответственные задачи в зоне специальной военной операции. В составе полка на передовой сражаются и жители нашего региона, — рассказал Михаил Евраев. — Совсем скоро полк будет дислоцироваться в Ярославской области. Для нас это большая честь и гордость.

По информации властей, сейчас идет строительство военного городка для полка, а также всей необходимой для военнослужащих и их семей инфраструктуры. Обсуждение переезда полка началось несколько лет назад. Планируется, что событие состоится в 2026 году.

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Комментарии
20
Инженер1
8 часов
А чо на старом месте не сиделось?
Гость
8 часов
Почему нельзя было в туношне отдать целый гарнизон стоял, там и дальше есть где базироваться неужели надо новое строить
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