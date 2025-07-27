Трехразовое питание и SPA: в Ярославль причалил четырехпалубный теплоход — сколько стоит круиз на нем

«В каждой каюте двуспальная кровать (за исключением кают, расположенных на нижней палубе), душ, туалет, кондиционер, шкаф, телевизор, мини-холодильник, фен, сейф, радиоточка, электрическая розетка 220В, внутренняя телефонная связь, ROOM-сервис», — говорится на сайте «Круиз Дисконт».

Судя по данным сайта «ЮниКруиз», большинство речных круизов теплохода «Княжна Виктория» стартуют в Москве. Трехдневное речное путешествие стоит от 28 до 42 тысяч рублей. Более долгие маршруты стоят, соответственно, дороже. Например, восьмидневный круиз стоит 108 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Ярославль — Городец — Плёс — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Дубна — Москва. Он запланирован с 24 по 31 августа.

Есть варианты и дороже — билеты по 206 тысяч рублей. Столько стоит двухнедельное путешествие на теплоходе.

Теплоход «Княжна Виктория» построен в 1982 году в Германии. Интересный факт: изначально судно носило имя «Александр Грибоедов». После крупной модернизации в 2010–2011 годах получил новое имя и обновлённый интерьер.

Длина судна — около 125 метров, ширина — примерно 16,7 метра. Экипаж насчитывает до 112 человек. Скорость достигает 26 км/ч. Теплоход вмещает в себя до 206 пассажиров.