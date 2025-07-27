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Город Трехразовое питание и SPA: в Ярославль причалил четырехпалубный теплоход — сколько стоит круиз на нем

Трехразовое питание и SPA: в Ярославль причалил четырехпалубный теплоход — сколько стоит круиз на нем

Разглядываем фото изнутри судна

637
4 комментария
Что известно про теплоход «Княжна Виктория» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЧто известно про теплоход «Княжна Виктория» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Что известно про теплоход «Княжна Виктория»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле пришвартовался теплоход «Княжна Виктория». Речной лайнер класса «люкс» заметили в городе днем 23 июля.

«В каждой каюте двуспальная кровать (за исключением кают, расположенных на нижней палубе), душ, туалет, кондиционер, шкаф, телевизор, мини-холодильник, фен, сейф, радиоточка, электрическая розетка 220В, внутренняя телефонная связь, ROOM-сервис», — говорится на сайте «Круиз Дисконт».

Судя по данным сайта «ЮниКруиз», большинство речных круизов теплохода «Княжна Виктория» стартуют в Москве. Трехдневное речное путешествие стоит от 28 до 42 тысяч рублей. Более долгие маршруты стоят, соответственно, дороже. Например, восьмидневный круиз стоит 108 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Ярославль — Городец — Плёс — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Дубна — Москва. Он запланирован с 24 по 31 августа.

Теплоход прибыл в Ярославль из Москвы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUТеплоход прибыл в Ярославль из Москвы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Теплоход прибыл в Ярославль из Москвы

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Есть варианты и дороже — билеты по 206 тысяч рублей. Столько стоит двухнедельное путешествие на теплоходе.

Теплоход «Княжна Виктория» построен в 1982 году в Германии. Интересный факт: изначально судно носило имя «Александр Грибоедов». После крупной модернизации в 2010–2011 годах получил новое имя и обновлённый интерьер.

Длина судна — около 125 метров, ширина — примерно 16,7 метра. Экипаж насчитывает до 112 человек. Скорость достигает 26 км/ч. Теплоход вмещает в себя до 206 пассажиров.

На верхней палубе установлены шезлонги для отдыхающих | Источник: «ЮниКруиз»На верхней палубе установлены шезлонги для отдыхающих | Источник: «ЮниКруиз»
В стоимость круиза на теплоходе «Княжна Виктория» входит трехразовое питание. Блюда на завтрак, обед и ужин отдыхающие выбирают себе сами | Источник: «ЮниКруиз»В стоимость круиза на теплоходе «Княжна Виктория» входит трехразовое питание. Блюда на завтрак, обед и ужин отдыхающие выбирают себе сами | Источник: «ЮниКруиз»
На борту также есть спортивный зал | Источник: «ЮниКруиз»На борту также есть спортивный зал | Источник: «ЮниКруиз»
Комнаты на теплоходе просторные | Источник: «ЮниКруиз»Комнаты на теплоходе просторные | Источник: «ЮниКруиз»
В каждой есть своя ванная | Источник: «ЮниКруиз»В каждой есть своя ванная | Источник: «ЮниКруиз»
Кроме того, на теплоходе есть SPA-центр | Источник: «ЮниКруиз»Кроме того, на теплоходе есть SPA-центр | Источник: «ЮниКруиз»

Ранее в Ярославле пришвартовался теплоход-колесник. «Аурум» курсирует по кольцевому маршруту со стоянкой у московского Кремля. Путешествие на нем стоит сотни тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход
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Комментарии
4
Гость
1 час
нормальные цены для освободителей
Гость
1 час
Дорого .
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