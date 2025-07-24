«Внезапно прилетел»: ярославцам приходят постановления с ощутимыми штрафами. За что их можно получить

За что можно получить штраф в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

Жителям Ярославской области стали поступать постановления со штрафами. Зачастую, в уведомлении фигурирует сумма в 3 тысячи рублей. При этом в пояснении говорится, что штраф был назначен по ч.1 статьи 25.3 Закона ЯО Об административных правонарушениях.

«Вот такой штраф внезапно прилетел. Не понятно — за что? Прочитала в Интернете, там указано, что по этой статье штрафуют за парковку в зонах, где она не положена. Но у нас во дворе машина несколько месяцев стоит без движения. К тому же, участок находится в собственности у жильцов. Так на каком основании присылают штраф?», — задалась вопросом жительница Ростова Великого Светлана.

Извещение пришло внезапно Источник: Читательница 76.RU

С похожим вопросом обратился к подписчикам ярославский блогер и автор телеграм-канала «Yaroslavl Art» Артём Ушков. 30 июня он опубликовал пост с вопросом о том, за что ему может быть назначен штраф:

«Знатоки, внимание, вопрос. Сегодня прилетел какой-то штраф на 3 тысячи рублей на Госуслуги и не могу разобраться, за что это вдруг. Я 11 июня даже близко не подбирался к Красноперекопскому и Фрунзенскому району. На телефоны никто не отвечает. Может, вы подскажете, что я такое нарушил».

Постановление было выписано по той же статье Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Что за постановления?

Часть 1 статьи 25.3 Закона Ярославской области об административных правонарушениях действительно предусматривает наказание за неправильную парковку. В частности, машины и мотоциклы, хоть в рабочем состоянии, хоть в неисправном, запрещено ставить на детских и спортивных площадках, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями и других объектах благоустройства. За создание помехи для проезда мусоровоза к контейнеру тоже можно получить штраф.

Сумма будет разной в зависимости от того, кто именно нарушил закон. Например, граждане обязаны заплатить за такой проступок 3 тысячи рублей, должностные лица — 10 тысяч, а юридические все 20 тысяч рублей.

При этом указано, что зелеными насаждениями считаются не только газоны, но любая местность, где есть трава, кусты, деревья, как искусственного, так и естественного происхождения.

«В том числе предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных домов», — уточнили в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.

Как назначают штрафы?

Для назначения штрафа достаточно снять на фото или видео машину, припаркованную с нарушением вышеперечисленных правил. При этом присутствие владельца авто не обязательно.

«Постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в инспекции.

Привлекать к ответственности за нарушение будут собственника автомобиля. При этом он имеет право ознакомиться с материалами дела или попытаться оспорить свою вину.

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может ознакомиться с материалами дела лично либо при помощи защитника по письменному ходатайству, направленному в орган или должностному лицу, вынесшему постановление», — рассказали в инспекции.

Как обжаловать штраф?

В случае, если человек не согласен, что постановление было выписано справедливо, можно попытаться его обжаловать. Для этого нужно подать жалобу или руководителю сотрудника инспекции, который вынес постановление, или в районный суд.

«В случае если постановление вынесено должностным лицом инспекции или административной комиссией», — уточнили в инспекции.

Успеть это сделать нужно в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

В каком случае можно не платить штраф?