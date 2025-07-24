НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 747мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Летние предложения медцентров Ярославля
Застраивают элитный участок на набережной
Ищут нового перевозчика
Город «Внезапно прилетел»: ярославцам приходят постановления с ощутимыми штрафами. За что их можно получить

«Внезапно прилетел»: ярославцам приходят постановления с ощутимыми штрафами. За что их можно получить

Разбираемся, за что с людей требуют деньги

1 711
48 комментариев
За что можно получить штраф в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RUЗа что можно получить штраф в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

За что можно получить штраф в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов \ 76.RU

Жителям Ярославской области стали поступать постановления со штрафами. Зачастую, в уведомлении фигурирует сумма в 3 тысячи рублей. При этом в пояснении говорится, что штраф был назначен по ч.1 статьи 25.3 Закона ЯО Об административных правонарушениях.

«Вот такой штраф внезапно прилетел. Не понятно — за что? Прочитала в Интернете, там указано, что по этой статье штрафуют за парковку в зонах, где она не положена. Но у нас во дворе машина несколько месяцев стоит без движения. К тому же, участок находится в собственности у жильцов. Так на каком основании присылают штраф?», — задалась вопросом жительница Ростова Великого Светлана.

Извещение пришло внезапно | Источник: Читательница 76.RUИзвещение пришло внезапно | Источник: Читательница 76.RU

Извещение пришло внезапно

Источник:

Читательница 76.RU

С похожим вопросом обратился к подписчикам ярославский блогер и автор телеграм-канала «Yaroslavl Art» Артём Ушков. 30 июня он опубликовал пост с вопросом о том, за что ему может быть назначен штраф:

«Знатоки, внимание, вопрос. Сегодня прилетел какой-то штраф на 3 тысячи рублей на Госуслуги и не могу разобраться, за что это вдруг. Я 11 июня даже близко не подбирался к Красноперекопскому и Фрунзенскому району. На телефоны никто не отвечает. Может, вы подскажете, что я такое нарушил».

Постановление было выписано по той же статье | Источник: Yaroslavl Art / TelegramПостановление было выписано по той же статье | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Постановление было выписано по той же статье

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

Что за постановления?

Часть 1 статьи 25.3 Закона Ярославской области об административных правонарушениях действительно предусматривает наказание за неправильную парковку. В частности, машины и мотоциклы, хоть в рабочем состоянии, хоть в неисправном, запрещено ставить на детских и спортивных площадках, контейнерных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями и других объектах благоустройства. За создание помехи для проезда мусоровоза к контейнеру тоже можно получить штраф.

Сумма будет разной в зависимости от того, кто именно нарушил закон. Например, граждане обязаны заплатить за такой проступок 3 тысячи рублей, должностные лица — 10 тысяч, а юридические все 20 тысяч рублей.

При этом указано, что зелеными насаждениями считаются не только газоны, но любая местность, где есть трава, кусты, деревья, как искусственного, так и естественного происхождения.

«В том числе предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных домов», — уточнили в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.

Как назначают штрафы?

Для назначения штрафа достаточно снять на фото или видео машину, припаркованную с нарушением вышеперечисленных правил. При этом присутствие владельца авто не обязательно.

«Постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в инспекции.

Привлекать к ответственности за нарушение будут собственника автомобиля. При этом он имеет право ознакомиться с материалами дела или попытаться оспорить свою вину.

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может ознакомиться с материалами дела лично либо при помощи защитника по письменному ходатайству, направленному в орган или должностному лицу, вынесшему постановление», — рассказали в инспекции.

Как обжаловать штраф?

В случае, если человек не согласен, что постановление было выписано справедливо, можно попытаться его обжаловать. Для этого нужно подать жалобу или руководителю сотрудника инспекции, который вынес постановление, или в районный суд.

«В случае если постановление вынесено должностным лицом инспекции или административной комиссией», — уточнили в инспекции.

Успеть это сделать нужно в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

В каком случае можно не платить штраф?

Собственник транспортного средства освобождается от ответственности, в случае, если на момент фиксации нарушения оно было во владении или в пользовании другого человека. Или если получится доказать, что машина была угнана.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Парковка Постановление Штраф
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
48
Гость
1 час
У нас у дома парковка и часть её выделана знаками для инвалидов. Но людям же плевать, ставит все кто хочет. И тут смотрю в окно из дома, идёт паренёк какой-то, лет 17 и быстро фоткает каждую машину. Теперь понятно для чего )
Ярпортал
53 минуты
Покупай сначала гараж, а потом тачку. Заставили все что можно. Надо 30000 штраф, чтоб понятно было
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление