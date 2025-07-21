«Обещали на четыре дня»: тысячи ярославцев остались без горячей воды. Когда ждать включений

Когда во Фрунзенском и Красноперекопском районах появится горячая вода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля негодуют. Уже несколько дней им приходится жить без горячей воды. Во время планового отключения возникли неполадки, а потому в заявленные изначально сроки из кранов не потек кипяток.

«Отключили 14 июля. Обещали, что на четыре дня, до 18 июля. Итог — уже 21 число, а горячей воды все нет. Мыться-то каким образом? Уже устали чайники кипятить», — пожаловалась читательница 76.RU.

В ТГК-2 обнародовали список адресов, по которым возобновят подачу горячей воды до конца дня 21 июля.

Адреса домов

Московский проспект, 10/15, 26/12, 27/14, 28, 30/1, 41, 41к2, 68, 76А, 78, 80А, 93, 97, 101, 103, 105, 115, 119, 119, корп. 3, 121, 121 к. 3, 123, 123 к3, 125, 125к2, 127, 127 к. 3, 129, 131, 133;

улица Гоголя, 1, 2, 3 к. 2, 7, 8, 11 к. 2, 13к2, 15А;

Суздальское шоссе, 5, 7, 9, 9А, 11/6, 13, 14, 16, 16 к. 2, 16 к. 3, 18, 20, 21А, 28, 28А, 28 к. 2, 28 к. 4, 32, 32 к. 2;

проспект Фрунзе, 2, 2 к. 2, 3, 14;

улица Карла Маркса, 27;

улица Нагорная, 3, 3 к.2, 5, 5 к.2, 9/31;

улица 1-я Вокзальная в районе д. 7, 9, 23;

улица Большая Федоровская, 5, 19, 29, 35, 45, 63;

улица Наумова, 26;

переулок Малый Московский, 1/17;

Силикатное шоссе, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19Б;

улица Ползунова, 1, 1А, 3, 4, 11а, 21;

улица Гончарова, 4, 28, 30, 32;

улица Ньютона, 9 б, 9 в;

улица Штрауса, 32;

улица 1-я Приволжская, 16;

улица Московская линия, 107;

улица Посохова, 2.

Остальные жилые дома и объекты в Красноперекопском и Фрунзенском районе, по планам, будут подключены к ГВС 22 июля до конца дня.

«В случае обнаружения новых утечек теплоносителя при заполнении теплотрассы понадобится больше времени на их устранение, о чем ЯТС проинформирует дополнительно. Компания приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что качественно организованные ремонты в летний период минимизируют риски аварийных ситуаций в отопительный сезон», — рассказали в ТГК-2.