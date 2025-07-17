НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

сев.

 749мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,19
EUR 90,97
Утонул в пруду
Погода на выходные
ТЦ на месте «Аквилона»
Где приятно наслаждаться летом
Летние подработки
Подробности о гибели врача в драке
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Город Собрали еще в ГДР: четырехпалубный круизный теплоход пришвартовался в Ярославле. Обзор цен на билеты

Собрали еще в ГДР: четырехпалубный круизный теплоход пришвартовался в Ярославле. Обзор цен на билеты

«Зосима Шашков» привлек внимание горожан

286
4 комментария
В Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Вечером 10 июля в Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков». На этом судне осуществляется несколько круизных маршрутов, пролегающих через Ярославль. Обслуживает перемещения компания «ВодоходЪ».

Круизы на теплоходе «Зосима Шашков» стоят от нескольких десятков до сотни тысяч рублей. Стоимость варьируется от количества дней в пути и городов, которые будут посещены. Например, маршрут Ярославль — Санкт-Петербург — Ярославль обойдется минимум в 117 тысяч рублей. В то время как билет на направление Ярославль — Юрьевец — Нижний Новгород стоит 17 тысяч рублей.

«Зосима Шашков» — четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1986 году в ГДР и прошедший капитальную модернизацию в 2004 и 2012 годах. Судно эксплуатируется крупнейшей российской круизной компанией «ВодоходЪ». Длина теплохода составляет 129 метров, ширина — 16,7 метра, осадка — 2,9 метра. Судно рассчитано на 298 пассажиров.

Так выглядит двухместная каюта | Источник: «ВодоходЪ»Так выглядит двухместная каюта | Источник: «ВодоходЪ»
Есть еще вариант двухместной каюты с раздельными кроватями | Источник: «ВодоходЪ»Есть еще вариант двухместной каюты с раздельными кроватями | Источник: «ВодоходЪ»
В каждой каюте оснащен индивидуальный санузел | Источник: «ВодоходЪ»В каждой каюте оснащен индивидуальный санузел | Источник: «ВодоходЪ»

«Вас ждут комфортабельные каюты, оснащенные санузлом с душевой, кондиционером и холодильником, а также телевизором и феном (в каютах класса люкс). Помимо обширного каютного фонда, теплоход „Зосима Шашков“ предлагает большое количество уютных мест для отдыха», — говорится на сайте компании «ВодоходЪ».

На борту есть несколько ресторанов. В стоимость билета входит трехразовое питание.

А вы когда-нибудь были в круизе?

Да
Нет
Не помню
Напишу в комментариях

Ранее мимо Ярославля проходил лайнер за миллиарды рублей — «Мустай Карим». Сколько стоят круизы на нем и как выглядят каюты, рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
20 минут
Ого, аналогов точно нет
Гость
20 минут
Вот так чудо, вот так диво
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление