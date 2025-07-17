Собрали еще в ГДР: четырехпалубный круизный теплоход пришвартовался в Ярославле. Обзор цен на билеты

В Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Вечером 10 июля в Ярославле пришвартовался теплоход «Зосима Шашков». На этом судне осуществляется несколько круизных маршрутов, пролегающих через Ярославль. Обслуживает перемещения компания «ВодоходЪ».

Круизы на теплоходе «Зосима Шашков» стоят от нескольких десятков до сотни тысяч рублей. Стоимость варьируется от количества дней в пути и городов, которые будут посещены. Например, маршрут Ярославль — Санкт-Петербург — Ярославль обойдется минимум в 117 тысяч рублей. В то время как билет на направление Ярославль — Юрьевец — Нижний Новгород стоит 17 тысяч рублей.

«Зосима Шашков» — четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1986 году в ГДР и прошедший капитальную модернизацию в 2004 и 2012 годах. Судно эксплуатируется крупнейшей российской круизной компанией «ВодоходЪ». Длина теплохода составляет 129 метров, ширина — 16,7 метра, осадка — 2,9 метра. Судно рассчитано на 298 пассажиров.

«Вас ждут комфортабельные каюты, оснащенные санузлом с душевой, кондиционером и холодильником, а также телевизором и феном (в каютах класса люкс). Помимо обширного каютного фонда, теплоход „Зосима Шашков“ предлагает большое количество уютных мест для отдыха», — говорится на сайте компании «ВодоходЪ».

На борту есть несколько ресторанов. В стоимость билета входит трехразовое питание.

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