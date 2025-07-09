Кормит и поит!

Разбираемся, как агрокомплекс стал драйвером отечественной экономики Источник: Городские медиа

Мы составили агроалфавит — живую энциклопедию фактов, достижений и трендов, которая показывает, как работает современное сельское хозяйство. Об экспортных рекордах, агротуризме, селекции, образовании, органике и новых возможностях — для тех, кто выбирает аграрную профессию.

А — Аграрная супердержава

Сельское хозяйство в России за последние 10 лет совершило настоящее экономическое чудо: агропромышленный комплекс сегодня стал одним из драйверов отечественной экономики. Такого быстрого роста АПК, как в нашей стране, не было нигде. Все это — результат труда миллионов человек, развития технологий и сильной господдержки. И сегодня это современная, технологичная и перспективная отрасль, которой по праву гордится страна.

Б — Быстрый прогресс

Беспилотная техника собирает урожай. Искусственный интеллект управляет процессами. Заводы, где все — от приемки сырья до упаковки — делает автоматика. Это не фантастика, а реальность: технологии, которые сами выполняют рутинные процессы, уже здесь, в российском АПК. Кстати, в том числе благодаря развитию технологий в отрасли заметно выросла производительность труда: за десять лет — на 55 %.

В — Вкусы России

У нашей страны богатый и разнообразный гастрономический ландшафт. От ярких, солнечных арбузов из Краснодарского края до терпких северных ягод из Карелии, от рыбы с берегов Охотского моря до твердых сыров из Калининграда, — наша страна буквально соткана из множества вкусов и кулинарных традиций. Эчпочмаки в Татарстане, буузы в Бурятии, перепечи в Удмуртии — это не просто блюда, а часть культурного кода, передающаяся из поколения в поколение. Региональные продукты становятся гастрономическими брендами, а сами регионы — настоящими точками притяжения гастротуристов.

З — Земля

Земля — главный ресурс. Россия возвращает в оборот миллионы гектаров: пашни, залежи, пастбища. Развиваются системы мелиорации — благодаря этому появляется возможность собирать урожай даже там, где раньше ничего не росло. К 2030 году планируется вовлечь в оборот 13 млн гектаров неиспользуемых земель.

К — Карьерные возможности

Система образования выстраивается по принципу «школа → вуз → работа», и на каждом этапе есть возможности для развития.

В агротехнологических классах школьники не просто изучают химию и биологию, а учатся работать с дронами, микроскопами, сенсорами, выезжают на экскурсии на агропредприятия, проходят практику и уже на старте знакомятся с будущими работодателями. К концу года в России будет 600 таких классов, а к 2030-му — около 18 тысяч!

Аграрные вузы сегодня — это лаборатории, стартапы, реальные проекты и профессиональные наставники. Здесь учат не «по учебнику», а через практику. Отсюда выходят агрономы и биоинженеры, технологи, генетики, селекционеры и даже предприниматели. А еще набирает обороты целевое обучение — это когда ты бесплатно получаешь образование и знаешь, где будешь работать, еще до поступления. Практика с первого курса и рабочее место — сразу после выпуска. В перспективе на целевые места будет приходиться до 70 % приема.

М — Молоко и мясо

За последние десять лет среднестатистическая корова в России стала давать на 80 % больше молока в год. Как? Во многом благодаря повышению генетического потенциала животных. И это не предел.

Генетики сегодня работают над созданием «суперживотных», которые дают больше молока и мяса, быстрее набирают массу, реже болеют и легче переносят экстремальные температуры. Сегодня ученые способны точно подбирать родительские пары, отслеживать и усиливать полезные признаки, вплоть до устойчивости к болезням или климату конкретного региона. Это уже не просто селекция, а точная наука, где каждое животное — результат сотен анализов и генетических расчетов.

Параллельно с развитием технологий растет и спрос на специалистов нового поколения — генетиков, зоотехников, ветеринаров, иммунологов, агроаналитиков. Эти профессии требуют высокой квалификации и дают возможность работать на передовой в отрасли, которая обеспечивает страну продуктами.

Н — Натуральное и органическое

Фермерская продукция — новый тренд. Это крафтовые сыры с необычными вкусами, свежий кефир и йогурт, мед прямо с пасеки, домашние варенья, хлеб на закваске и яйца от счастливых кур. И главное, все сделано с душой! А еще в магазинах все чаще можно встретить продукты с пометкой «органика» — от молока и хлеба до фруктов и чая.

П — Поддержка на всех этапах

Сельское хозяйство в России развивается при активной поддержке государства. Это и гранты для фермеров, и льготные кредиты, и программы по обучению специалистов, и помощь в модернизации производств. Благодаря таким мерам аграрии могут успешно развивать свои хозяйства, внедрять инновации и увеличивать производство качественной продукции. Поддержка помогает сделать сельское хозяйство более технологичным, эффективным и устойчивым к внешним вызовам.

Р — Разработки селекционеров

Ученые создают новые сорта пшеницы, подсолнечника, кукурузы и других культур, которые не боятся жары, морозов, вредителей и болезней. Они дают стабильный урожай даже в условиях климатических стрессов — на засоленных почвах, при дефиците влаги или резких температурных колебаниях.

Новые сорта — это не только про устойчивость. Это еще и про вкус, питательность, срок хранения, скорость созревания и даже внешний вид. Современная селекция работает как точная инженерия: растение проектируют под конкретные условия, задачи и рынок.

За каждым таким сортом стоят годы научной работы, испытаний и кропотливого отбора. Сегодня в сельском хозяйстве огромный спрос на агрогенетиков, селекционеров и агрохимиков. Растениеводство — высокотехнологичная отрасль, в которой каждый шаг основан на науке.

С — Сельские территории — место, где хочется жить

Современные школы, спортивные комплексы и дома культуры, качественные дороги — все это уже реальность. С 2020 года мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» охватили 11,5 тысячи населенных пунктов и 14 млн человек. И это только начало. В рамках программы государство также помогает переехать в новое комфортное жилье — есть льготная «сельская ипотека» по ставке от 1 до 3 % годовых, строительство жилья внаем с возможностью выкупить его спустя время за 1 % от стоимости и другие механизмы.

Х — Хочу на ферму

Сельский туризм — это отдых со смыслом. Здесь можно погладить козу, испечь хлеб в русской печи и сварить собственный сыр. Прокатиться верхом по полевым тропам и попробовать подоить корову — не ради фото, а ради опыта, который запоминается. Это отдых без суеты: с красивыми рассветами, чистым воздухом, запахом трав и ужином из продуктов, выращенных на этой же ферме. И все больше людей выбирают такой формат — чтобы отдохнуть и душой, и телом.

Э — Экспорт в 160 стран

Сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя основными продуктами, но и экспортирует их более чем в 160 стран. От сахара и зерна до мороженого и масла — наша продукция востребована по всему миру. По поставкам некоторых продуктов, например пшеницы и растительных масел, Россия — № 1 в мире. Мы предлагаем высочайшее качество — и это ценят.

Я — Яркий путь