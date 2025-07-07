«Человек с огромным сердцем»: Гоша Куценко устроил концерт для жителей хосписа в Ярославской области

Гоша Куценко выступил в ярославском хосписе Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

В воскресенье, 6 июля лица жителей хосписа «Дом милосердия кузнеца Лобова» в Ярославской области озарили улыбки. На благотворительный квартирник в небольшой поселок Поречье-Рыбное Ростовского района приехал актер и музыкант Гоша Куценко.

Гоша Куценко — актер театра и кино, в его фильмографии более 190 картин, в том числе «Любовь-морковь» (12+), «Упражнение в прекрасном» (18+), «Со мною вот что происходит» (18+), «Елки» (6+), сериал «Скорая помощь» (16+) и другие проекты.

Директор Дома Милосердия Алексей Васиков рассказал, что среди подопечных хосписа есть три женщины с ДЦП, живущие там с 2021 года. Это не смертельное заболевание, но им приходится жить среди неизлечимо больных людей.

«Они знакомятся с жителями, привыкают и очень грустят, когда их друг умирает. Девушки хотели бы иметь свою личную комнату и дом с соседями, которых не нужно терять так быстро», — рассказал Алексей Васиков.

В Доме милосердия прошло мероприятие со звездой Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

В Доме милосердия разработали новый проект Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

На этом фоне у руководителей Дома милосердия возникла идея проекта «Дом как дом». Началась стройка отдельного здания, рассчитанного на 10 жителей с ДЦП, которые смогут находиться отдельно от обитателей хосписа. Но на воплощение идеи нужны деньги — для окончание строительства необходимо 14 миллионов рублей.

«Гоша Куценко давно помогает детям с ДЦП, которые растут и становятся взрослыми людьми, а их родители — пожилыми. У людей с диагнозом ДЦП должна быть надежда на дом, где можно продолжить жить так, как привык. Чтобы привлечь внимание к нашему проекту, помочь собрать средства на завершение строительства дома, был организован творческий квартирник. Гошу и его команду к нам позвала Оля Эбич, а мы пригласили гостей: блогеров, журналистов и благотворителей», — пояснил Алексей Васиков.

Звезда кино фотографировался с гостями квартирника Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

Для подопечных Дома милосердия устроили настоящий праздник Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

Актеру провели экскурсию, он познакомился с коллективом и подопечными Дома милосердия. Затем всех собрали на концерт, который Гоша Куценко провел вместе с солисткой Юлией.

Актер сделал подарок для проекта Дома милосердия «Дом как дом» — преподнес свою авторскую песню «Светлый дым» (6+), сказав, что по его мнению, она идеально подходит для гимна фонда и отражает его миссию.

Обитатели Дома милосердия и гости мероприятия услышали выступление Гоши Куценко Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

Актер охотно делал фото на память со всеми желающими Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

На лицах зрителей красовались улыбки Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова

Встреча со звездой кино и музыкантом подняла настроение подопечным «Дома кузнеца Лобова».

«Несмотря на накрапывающий дождь, встреча получилась очень светлой и теплой. Гоша — человек с огромным сердцем и искренним желанием помогать людям», — поделились сотрудники «Дома Милосердия Кузнеца Лобова».

Гоша Куценко провел благотворительный концерт Источник: Юлия Кузьмина, Дом милосердия кузнеца Лобова