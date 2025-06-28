Город Обзор Готовьтесь раскошелиться: сколько стоит день в ярославском парке аттракционов — большой обзор
Готовьтесь раскошелиться: сколько стоит день в ярославском парке аттракционов — большой обзор
Обзор цен на карусели на Даманском острове
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Поход в парк аттракционов — один из способов провести выходной с семьей. В Ярославле есть остров Даманский, на территории которого расположены различные аттракционы для всех возрастов. В этом материале мы покажем, на чем можно прокатиться, куда сходить и сколько будет стоить день в ярославском парке развлечений.
На кассе указаны цены почти на все аттракционы. Практически все карусели имеют возрастные ограничения. Мы выделим три категории качелей: до пяти лет, от пяти до 12 лет и от 12 лет.
В категорию детям до пяти лет входят 14 аттракционов (детское колесо обозрения, мини-поезд «Конвой-суперэкспресс», мини-джет «Ассорти», карусель «Ветерок», свадебная карусель, надувной батут, бассейн, спортивный батут, электромобили, комната смеха, дом великана, тюбинг-кросс, паровозик «Веселая радуга», дом перевертыш). Общая стоимость билетов на каждый аттракцион — 2900 рублей на человека.
В категорию от пяти до 12 лет входят 19 аттракционов (карусель «Ветерок», семейная горка, надувной батут, бассейн, спортивный батут, батут-гора, комната смеха, дом великана, воздушные пушки, колесо обозрения, морячок, цепочная карусель, паровозик «Веселая радуга», автодром, качели «Марс», дом страха «Техас», бешеный поезд, летающая тарелка, ракушки, осьминог). Стоимость билетов на все аттракционы — 5150 рублей на человека.
В категорию от 12 лет входят 11 аттракционов (дом перевертыш, колесо обозрения, автодром, дом великана, комната смеха, качели «Марс», дом страха «Техас», бешеный поезд, летающая тарелка, ракушки, осьминог). Общая стоимость билетов на каждый аттракцион — 2950 рублей на человека.
Помимо каруселей есть локации с другими видами развлечений.