Готовьтесь раскошелиться: сколько стоит день в ярославском парке аттракционов — большой обзор

Поход в парк аттракционов — один из способов провести выходной с семьей. В Ярославле есть остров Даманский, на территории которого расположены различные аттракционы для всех возрастов. В этом материале мы покажем, на чем можно прокатиться, куда сходить и сколько будет стоить день в ярославском парке развлечений.