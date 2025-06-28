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Готовьтесь раскошелиться: сколько стоит день в ярославском парке аттракционов — большой обзор

Обзор цен на карусели на Даманском острове

1 039
3 комментария
Обзор цен на аттракционы на Даманском парке в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор цен на аттракционы на Даманском парке в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор цен на аттракционы на Даманском парке в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поход в парк аттракционов — один из способов провести выходной с семьей. В Ярославле есть остров Даманский, на территории которого расположены различные аттракционы для всех возрастов. В этом материале мы покажем, на чем можно прокатиться, куда сходить и сколько будет стоить день в ярославском парке развлечений.

По будням людей намного меньше, чем в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо будням людей намного меньше, чем в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По будням людей намного меньше, чем в выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На кассе указаны цены почти на все аттракционы. Практически все карусели имеют возрастные ограничения. Мы выделим три категории качелей: до пяти лет, от пяти до 12 лет и от 12 лет.

  • В категорию детям до пяти лет входят 14 аттракционов (детское колесо обозрения, мини-поезд «Конвой-суперэкспресс», мини-джет «Ассорти», карусель «Ветерок», свадебная карусель, надувной батут, бассейн, спортивный батут, электромобили, комната смеха, дом великана, тюбинг-кросс, паровозик «Веселая радуга», дом перевертыш). Общая стоимость билетов на каждый аттракцион — 2900 рублей на человека.

  • В категорию от пяти до 12 лет входят 19 аттракционов (карусель «Ветерок», семейная горка, надувной батут, бассейн, спортивный батут, батут-гора, комната смеха, дом великана, воздушные пушки, колесо обозрения, морячок, цепочная карусель, паровозик «Веселая радуга», автодром, качели «Марс», дом страха «Техас», бешеный поезд, летающая тарелка, ракушки, осьминог). Стоимость билетов на все аттракционы — 5150 рублей на человека.

  • В категорию от 12 лет входят 11 аттракционов (дом перевертыш, колесо обозрения, автодром, дом великана, комната смеха, качели «Марс», дом страха «Техас», бешеный поезд, летающая тарелка, ракушки, осьминог). Общая стоимость билетов на каждый аттракцион — 2950 рублей на человека.

Билеты на аттракционы стоят от 150 рублей до 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилеты на аттракционы стоят от 150 рублей до 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на аттракционы стоят от 150 рублей до 350 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Покататься на «Автодроме» можно за 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокататься на «Автодроме» можно за 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покататься на «Автодроме» можно за 350 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналог американских горок&nbsp;— «Бешеный поезд». Билет стоит 300 рублей. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналог американских горок&nbsp;— «Бешеный поезд». Билет стоит 300 рублей. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналог американских горок — «Бешеный поезд». Билет стоит 300 рублей.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

250 рублей стоит билет на цепочную карусель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU250 рублей стоит билет на цепочную карусель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

250 рублей стоит билет на цепочную карусель

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цена билета на «Марс» зависит от места. 250 рублей за нижние ряды и 300 рублей за верхние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена билета на «Марс» зависит от места. 250 рублей за нижние ряды и 300 рублей за верхние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цена билета на «Марс» зависит от места. 250 рублей за нижние ряды и 300 рублей за верхние

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За 300 рублей можно прокатиться на «Летающей тарелке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа 300 рублей можно прокатиться на «Летающей тарелке» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За 300 рублей можно прокатиться на «Летающей тарелке»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На ракушки пускают только с 7 лет. Билет стоит 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа ракушки пускают только с 7 лет. Билет стоит 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На ракушки пускают только с 7 лет. Билет стоит 300 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, самый популярный аттракцион&nbsp;— «Осьминог». Прокатиться на нем можно за 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверное, самый популярный аттракцион&nbsp;— «Осьминог». Прокатиться на нем можно за 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, самый популярный аттракцион — «Осьминог». Прокатиться на нем можно за 350 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Круг на колесе обозрения нем стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКруг на колесе обозрения нем стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Круг на колесе обозрения нем стоит 200 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зимой на этот аттракцион цепляют ватрушки, а летом обычные сиденья. Билет на тюбинг-кросс стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗимой на этот аттракцион цепляют ватрушки, а летом обычные сиденья. Билет на тюбинг-кросс стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зимой на этот аттракцион цепляют ватрушки, а летом обычные сиденья. Билет на тюбинг-кросс стоит 200 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет на «Морячок» стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилет на «Морячок» стоит 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет на «Морячок» стоит 200 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Детская мини-версия цепочной карусели за 150 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДетская мини-версия цепочной карусели за 150 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Детская мини-версия цепочной карусели за 150 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот аттракцион предназначен только для детей ростом до 1,3 метра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот аттракцион предназначен только для детей ростом до 1,3 метра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот аттракцион предназначен только для детей ростом до 1,3 метра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для взрослых&nbsp;— «Бешеный поезд», для детей&nbsp;— «Мини-поезд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля взрослых&nbsp;— «Бешеный поезд», для детей&nbsp;— «Мини-поезд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для взрослых — «Бешеный поезд», для детей — «Мини-поезд»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Семейную горку» пускают только с пяти лет. Билет стоит 200 рублей с человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа «Семейную горку» пускают только с пяти лет. Билет стоит 200 рублей с человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Семейную горку» пускают только с пяти лет. Билет стоит 200 рублей с человека

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет в бассейн стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилет в бассейн стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет в бассейн стоит 250 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно колесо обозрения, но поменьше. Билет на «Солнышко» обойдется вам в 150 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще одно колесо обозрения, но поменьше. Билет на «Солнышко» обойдется вам в 150 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно колесо обозрения, но поменьше. Билет на «Солнышко» обойдется вам в 150 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет на «Свадебную карусель» стоит 200 рублей за 2-3 минуты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилет на «Свадебную карусель» стоит 200 рублей за 2-3 минуты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билет на «Свадебную карусель» стоит 200 рублей за 2-3 минуты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо каруселей есть локации с другими видами развлечений.

Пока взрослые отдыхают на лавке, дети могут полазать в лабиринте, билет&nbsp;— 500 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока взрослые отдыхают на лавке, дети могут полазать в лабиринте, билет&nbsp;— 500 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока взрослые отдыхают на лавке, дети могут полазать в лабиринте, билет — 500 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычный аттракцион&nbsp;— «Дом перевертыш». Билет сюда будет стоить 250 рублей, а для детей младше трех лет&nbsp;— бесплатно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычный аттракцион&nbsp;— «Дом перевертыш». Билет сюда будет стоить 250 рублей, а для детей младше трех лет&nbsp;— бесплатно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычный аттракцион — «Дом перевертыш». Билет сюда будет стоить 250 рублей, а для детей младше трех лет — бесплатно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цена билета в парк кроликов зависит от дня недели. В будние дни: 250 рублей&nbsp;— детский, 300 рублей&nbsp;— взрослый. В выходные на 50 рублей дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена билета в парк кроликов зависит от дня недели. В будние дни: 250 рублей&nbsp;— детский, 300 рублей&nbsp;— взрослый. В выходные на 50 рублей дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цена билета в парк кроликов зависит от дня недели. В будние дни: 250 рублей — детский, 300 рублей — взрослый. В выходные на 50 рублей дороже

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За 150 рублей можно пройти в «Дом великана» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа 150 рублей можно пройти в «Дом великана» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За 150 рублей можно пройти в «Дом великана»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Батут для детей постарше за 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБатут для детей постарше за 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Батут для детей постарше за 300 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Батут поменьше стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБатут поменьше стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Батут поменьше стоит 250 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же есть спортивные батуты. Попрыгать стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же есть спортивные батуты. Попрыгать стоит 250 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же есть спортивные батуты. Попрыгать стоит 250 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно полазать по деревьям. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь можно полазать по деревьям. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно полазать по деревьям. Цены варьируются от 150 до 1100 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл Поверинов
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Парк аттракционов Парк развлечений Карусели
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Комментарии
3
Гость
1 час
Старые аттракционы по бешеным ценам - традиционные ценности однако невозможность отдохнуть и поесть за адекватные деньги встречается в очень редких странах с очень специфической властью
Гость
2 часа
Спасибо Кирилл😎 Очень полезная инфа 💣 Успехов в проф деятельности ~ Вы супер 🔥
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