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Город В Ярославле начался гастрономический фестиваль «Искусство есть». Где пробовать блюда

В Ярославле начался гастрономический фестиваль «Искусство есть». Где пробовать блюда

Рассказываем о ресторанных новинках

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3 комментария
В Ярославле пройдет фестиваль «Искусство есть» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле пройдет фестиваль «Искусство есть» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдет фестиваль «Искусство есть»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области стартовал фестиваль «Искусство есть. Архитектура» (0+). Он продлится с июня по сентябрь 2025 года. Как рассказали организаторы, для проекта шеф-повара ярославских ресторанов разработали специальное меню, вдохновленное памятниками архитектуры и объектами монументального искусства.

«Теперь жители и гости Ярославля и еще 13 городов нашей большой страны могут попробовать архитектуру „на вкус“. У каждого памятника — свой стиль, архитектор и история. Шеф-повар раскрывает её посредством вкуса, ассоциаций и наделяет своей философией и смыслом. Таким образом он передаёт идею, саму суть памятника архитектуры через вкус», — рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль «Искусство есть. Архитектура» также проводится в Самаре, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Красноярске, Тюмени, Калининграде и других городах. Организатор проекта — ассоциация ресторанов Milimon Team.

«Сегодня руководством нашей страны уделяется большое внимание вопросам сохранения культурного наследия. В каждом городе есть дома и монументы, значимые для его истории, формирующие культурный код этого места», — рассказал о тематике фестиваля глава ассоциации Milimon Team Евгений Реймер.

Что попробовать в Ярославле

В Ярославле в фестивале принимают участие рестораны «Мамука», «Сайера» и «Good Karma bar». Ярославские шеф-повара готовили блюда, вдохновляясь Волковским театром, зданием Пожарной каланчи, а также памятником 1000-летия Ярославля.

Шеф-повар ресторана «Сайера» Илья Комар раскрыл в рецепте Драматический театр имени Федора Волкова.

«Цель его — показать, как за простотой исполнения, так же как за занавесом в театре, может скрываться целый мир вкуса», — поделились организаторы фестиваля.

В «Сайере» представили новое блюдо Карпаччо с заатаром и пастой из печеного баклажана | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»В «Сайере» представили новое блюдо Карпаччо с заатаром и пастой из печеного баклажана | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

В «Сайере» представили новое блюдо Карпаччо с заатаром и пастой из печеного баклажана

Источник:

предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

Волковский театр вдохновил шеф-повара на создание карпаччо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВолковский театр вдохновил шеф-повара на создание карпаччо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волковский театр вдохновил шеф-повара на создание карпаччо

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Good Karma bar» в качестве объекта вдохновения выбрали памятник 1000-летия Ярославля, расположенный на Стрелке. Шеф-повар Максим Виноградов приготовил гедза с говядиной, луковым кремом и вареньем.

«Объединив историю, продукты и традиции Японской культуры, создал блюдо — гёдза. Множество значимых событий и личностей отображены на гравюрах памятника. Такая богатая и насыщенная история влияет на развитие гастрономии города в том числе», — указано в описании блюда.

В «Good Karma bar» в рамках фестиваля представили блюдо гёдза с говядиной, луковым кремом и вареньем и коктейль «Луковый мартини» | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»В «Good Karma bar» в рамках фестиваля представили блюдо гёдза с говядиной, луковым кремом и вареньем и коктейль «Луковый мартини» | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

В «Good Karma bar» в рамках фестиваля представили блюдо гёдза с говядиной, луковым кремом и вареньем и коктейль «Луковый мартини»

Источник:

предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

Памятник 1000-летия вдохновил на создание блюда шеф-повара Максима Виноградова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПамятник 1000-летия вдохновил на создание блюда шеф-повара Максима Виноградова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Памятник 1000-летия вдохновил на создание блюда шеф-повара Максима Виноградова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

При создании десерта шеф-повар «Мамуки» Николай Масляков вдохновлялся расположенной по соседству Пожарной каланчой. Он приготовил мороженое в грузинском стиле в лаваше, с грецкими орехами, кинзой и малиновым граните.

«Каждый гость, заказавший блюдо, может увидеть и сам памятник. В блюде присутствует важный элемент — сервис-подача с поджиганием. Труд пожарных очень сложный, в тяжелых, горячих условиях», — пояснили организаторы.

В «Мамуке» появилось мороженое в лаваше | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»В «Мамуке» появилось мороженое в лаваше | Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

В «Мамуке» появилось мороженое в лаваше

Источник:

предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть»

На создание десерта шеф-повара вдохновила Пожарная каланча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа создание десерта шеф-повара вдохновила Пожарная каланча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На создание десерта шеф-повара вдохновила Пожарная каланча

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фестиваль «Искусство есть» удостоен национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «PR-кампания года» и был представлен на GASTREET на площадке бизнес-школы «Сколково».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ресторан Гастрономический фестиваль Архитектура
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Комментарии
3
Гость
9 часов
национальная премия Пальмовая ветвь? может правильнее Пальмовое масло?
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