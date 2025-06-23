В Ярославле начался гастрономический фестиваль «Искусство есть». Где пробовать блюда

В Ярославле пройдет фестиваль «Искусство есть» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области стартовал фестиваль «Искусство есть. Архитектура» (0+). Он продлится с июня по сентябрь 2025 года. Как рассказали организаторы, для проекта шеф-повара ярославских ресторанов разработали специальное меню, вдохновленное памятниками архитектуры и объектами монументального искусства.

«Теперь жители и гости Ярославля и еще 13 городов нашей большой страны могут попробовать архитектуру „на вкус“. У каждого памятника — свой стиль, архитектор и история. Шеф-повар раскрывает её посредством вкуса, ассоциаций и наделяет своей философией и смыслом. Таким образом он передаёт идею, саму суть памятника архитектуры через вкус», — рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль «Искусство есть. Архитектура» также проводится в Самаре, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Красноярске, Тюмени, Калининграде и других городах. Организатор проекта — ассоциация ресторанов Milimon Team.

«Сегодня руководством нашей страны уделяется большое внимание вопросам сохранения культурного наследия. В каждом городе есть дома и монументы, значимые для его истории, формирующие культурный код этого места», — рассказал о тематике фестиваля глава ассоциации Milimon Team Евгений Реймер.

Что попробовать в Ярославле

В Ярославле в фестивале принимают участие рестораны «Мамука», «Сайера» и «Good Karma bar». Ярославские шеф-повара готовили блюда, вдохновляясь Волковским театром, зданием Пожарной каланчи, а также памятником 1000-летия Ярославля.

Шеф-повар ресторана «Сайера» Илья Комар раскрыл в рецепте Драматический театр имени Федора Волкова.

«Цель его — показать, как за простотой исполнения, так же как за занавесом в театре, может скрываться целый мир вкуса», — поделились организаторы фестиваля.

В «Сайере» представили новое блюдо Карпаччо с заатаром и пастой из печеного баклажана Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть» Волковский театр вдохновил шеф-повара на создание карпаччо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Good Karma bar» в качестве объекта вдохновения выбрали памятник 1000-летия Ярославля, расположенный на Стрелке. Шеф-повар Максим Виноградов приготовил гедза с говядиной, луковым кремом и вареньем.

«Объединив историю, продукты и традиции Японской культуры, создал блюдо — гёдза. Множество значимых событий и личностей отображены на гравюрах памятника. Такая богатая и насыщенная история влияет на развитие гастрономии города в том числе», — указано в описании блюда.

В «Good Karma bar» в рамках фестиваля представили блюдо гёдза с говядиной, луковым кремом и вареньем и коктейль «Луковый мартини» Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть» Памятник 1000-летия вдохновил на создание блюда шеф-повара Максима Виноградова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При создании десерта шеф-повар «Мамуки» Николай Масляков вдохновлялся расположенной по соседству Пожарной каланчой. Он приготовил мороженое в грузинском стиле в лаваше, с грецкими орехами, кинзой и малиновым граните.

«Каждый гость, заказавший блюдо, может увидеть и сам памятник. В блюде присутствует важный элемент — сервис-подача с поджиганием. Труд пожарных очень сложный, в тяжелых, горячих условиях», — пояснили организаторы.

В «Мамуке» появилось мороженое в лаваше Источник: предоставлено оргкомитетом фестиваля «Искусство есть» На создание десерта шеф-повара вдохновила Пожарная каланча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU