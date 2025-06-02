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Город В Ярославле продлили разрешение на работу Центрального рынка: сколько он еще просуществует

В Ярославле продлили разрешение на работу Центрального рынка: сколько он еще просуществует

Рассказываем подробности

955
6 комментариев
Центральный рынок в Ярославле работает уже 45 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦентральный рынок в Ярославле работает уже 45 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный рынок в Ярославле работает уже 45 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили разрешение на работу Центрального рынка на улице Депутатской. Соответствующее разрешение 30 мая подписала заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

«Продлить срок действия разрешения на право организации розничного рынка, выданного АО „Центр“ с 7 июня 2025 года по 6 июня 2030 года», — говорится в документе.

АО «Центр», под управлением которого находится Центральный рынок Ярославля, образованно в 2016 году. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителем акционерного общества был комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Кроме Центрального рынка компания владеет недвижимостью в центре города и сдает эти площади в аренду для размещения магазинов и кафе. Чистая прибыль АО «Центр» в 2024 году составила 16,7 млн. рублей.

Центральный рынок работает в Ярославле с 1980 года. Его предшественником был Мытный рынок, который возник еще в начале XIX века и располагался на месте нынешнего фонтана на улице Андропова. Центральный рынок состоит из двух площадок — вещевой ярмарки и крытого продовольственного павильона. В 2017 году власти города анонсировали масштабное преображение рынка — здесь обещали сделать фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Даже начали работы — изменили внешний облик некоторых торговых рядов со стороны улицы Андропова. После этого всё заглохло.

В 2021 году власти сообщили, что намерены продать торговую площадку. Однако против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. В итоге от планов отказались. Правда, небольшая часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки была продана фирме «Галерея».

В апреле 2024 года мы публиковали репортаж с Центрального рынка. Тогда нам в мэрии сообщили, что вместе с реконструкцией центральной части Ярославля планируется проведение благоустройства и внутренней территории рынка, а также ремонт здания крытого павильона. Предполагается, что это будет сделано до конца 2026 года.

Как считаете, нужны в Ярославле рынки?

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Это посольство диаспор кто-нибудь на спонсирование нехороших организаций проверяет?
Гость
55 минут
"Кроме Центрального рынка компания владеет недвижимостью в центре города и сдает эти площади в аренду для размещения магазинов и кафе. Чистая прибыль АО «Центр» в 2024 году составила 16,7 млн. рублей." Вот зачем нужны муниципальные предприятия? Ответ, для набивания карманов деньгами их руководителей. Никакой другой пользы городу от их нет.
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