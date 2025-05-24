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Город В Ярославле пропала скульптура медведика-актера. Что случилось

В Ярославле пропала скульптура медведика-актера. Что случилось

Об этом рассказал автор проекта Данила Грибов

560
5 комментариев
Постамент из-под медведика-актера в Ярославле опустел | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Данила Грибов / Vk.comПостамент из-под медведика-актера в Ярославле опустел | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Данила Грибов / Vk.com

Постамент из-под медведика-актера в Ярославле опустел

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com, Данила Грибов / Vk.com

В Ярославле у Волковского театра пропал медведик-актер. Горожане заметили отсутствие скульптуры на постаменте и забили тревогу.

«Стащили медведика-артиста», — начали писать в соцсетях.

Ярославцев успокоил инициатор проекта по установке медведиков — блогер Данила Грибов.

«Актер не похищен, он уехал на гастроли. Уже скоро вернется посвежевший и крепенький», — написал он у себя на странице в соцсетях.

Порталу 76.RU Данила Грибов уточнил, что фигурку временно сняли для укрепления и внеплановых работ по улучшению внешнего вида.

Напомним, миниатюрные скульптуры медведей, олицетворяющих ту или иную веху истории и культуры Ярославля, начали устанавливать в городе в 2024 году. Например, на улицах появились медведик-купец, медведик-космонавт, медведик-рабочий и другие. Всего сейчас установлено семь скульптур, работа продолжается.

Инициатором проекта стал ярославский блогер и, как он сам себя называет, амбассадор Ярославии, Данила Грибов.

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Комментарии
5
Гость
1 час
« медведик-актер» Бедный русский язык. « фигурку временно сняли для укрепления и внеплановых работ по улучшению внешнего вида» А вот и очередное после бесконечного перекладывания плитки и установки заборов.
Гость
25 минут
Какой блогер? Какой "Амбассадор" ? Самолюбующийся говорун-болтун с комплексами неполноценности , но при этом с магией величия и значимости пустых мыслей и дел.
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