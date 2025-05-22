Дошло до рукопашного боя. Как молодой сибиряк вел бойцов на Берлин

Юный человек живет и строит планы. У него есть мечты, стремления, скажем, стать передовиком железнодорожной инженерии. Он лучший ученик в классе, вот уже выпуск — надо готовиться к вступительным экзаменам. Вдруг по радио серьезный мужской голос объявляет: началась война. Перед 16-летним Володей Тытарем не стояло выбора, как быть. Он знал, что нужно идти и бить фашистов. Про его недолгий, но геройский путь — в этом материале.
Детство в Сибири и начало войны
Владимир Тытарь родился в 1924 году в крестьянской семье в селе Павлоградка Омской области. Весной 1941 года Володя окончил школу и, как многие сверстники, стал готовился к поступлению в институт — мечтал выучиться на инженера железнодорожного транспорта.
Когда 22 июня началась Великая Отечественная война, парень забросил подготовку и пошел записываться на фронт добровольцем, но его не взяли из-за возраста: на тот момент ему только исполнилось 16 лет. Тогда Володя пошел работать в местный колхоз учетчиком тракторного отряда.
Прибытие на фронт и первые подвиги
Чуть позже, в феврале 1942 года, молодого человека призвали в армию и направили на учебу в Новосибирское военное пехотное училище. Окончив его в феврале 1943 года, 17-летний Владимир Тытарь в звании лейтенанта прибыл на фронт, где его назначили командиром взвода 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.
Для настоящего героя на войне всегда найдется повод получить признание. К осени 1943 года Владимир уже дослужился до старшего лейтенанта и за отличие в боях на Северо-Западном фронте был удостоен медали «За отвагу». Эта награда — настоящий символ смелости, проявленной в экстремальных ситуациях.
Рота Тытаря была переброшена на линию обороны под Невелем и приняла участие в наступательных боях, которые обернулись выдворением фашистов из ряда псковских деревень.
— В боях с 16 по 18 декабря 1943 года за деревню Осетки показал себя смелым, решительным, волевым офицером. Руководил и при этом находился непосредственно в боевых рядах. Когда в разгар боя был убит командир батальона, старший лейтенант Тытарь вызвался взять командование на себя и не подвел. В напряженный момент личным примером увлек бойцов в атаку, — рапортовал полковник Николай Балынин, рекомендуя Владимира к награждению орденом Красной Звезды.
Госпиталь и новое наступление советских войск
В ходе сражений Владимир Тытарь был ранен и отправлен на лечение. Из госпиталя в родной полк он вернулся в январе 1944 года. И сразу же попал в пекло боев за Новосокольники — город и важный железнодорожный узел в Псковской области. Его освободили 29 января 1944 года.
Летом 1944 года началось новое наступление советских войск, в том числе второго Прибалтийского фронта на рижском направлении. В боях за город Идрицу Псковской области капитан Тытарь командовал стрелковым батальоном. В момент ожесточенной перестрелки он снова получил ранение, но не покинул поле боя. Город был освобожден, 150-я стрелковая дивизия получила наименование «Идрицкая», а Владимир Тытарь наконец был награжден орденом Красной Звезды.
Освобождение Риги и Варшавы
Осенью 1944 года уже в звании майора Тытарь был назначен начальником штаба 469-го стрелкового полка. Он участвовал в освобождении латвийских городов Резекне, Мадона, выходе на реку Даугава в районе Лиелварде. Затем 150-ю стрелковую дивизию перебросили на первый Прибалтийский фронт под Добеле, где фашисты предприняли мощные танковые удары, чтобы отбросить от Риги советские войска. 16 октября 1944 года Рига была освобождена.
В январе 1945 года Владимир участвовал в Висло-Одерской операции. 17 января его полк вошел в столицу Польши Варшаву. Совершив марш протяженностью около 500 километров, бойцы под командованием майора Тытаря вышли на Одер в районе города Флатова. 16 февраля артиллеристы и пехотинцы 469-го стрелкового полка стояли насмерть в районе деревни Дейч-Фире, но не пропустили пытавшегося вырваться из окружения противника. В деревне советские воины взяли в плен около 200 фашистов.
Марш-бросок, который стал последним
Настоящее мужество и доблесть герой проявил во время решающей Берлинской операции.
— 16–17 апреля 1945 года в ожесточенном бою за станцию перед деревней Кнерздорф выбыли из строя командир батальона, все командиры рот и другие офицеры. Майор Тытарь принял командование на себя и мастерски отразил две мощных контратаки немцев. При этом дело доходило до гранатного и рукопашного боя, в котором он лично застрелил 4 фашистов и с возгласом «За Родину, за Сталина!» повел бойцов вперед, — так описал в своем докладе подвиг сибиряка комполка Владимир Мочалов.
17 апреля 1945 года Тытарь во главе группы из двух рот переправился через Одер и, обойдя укрепленную станцию Нойтреббин, атаковал противника с тыла. Фашисты предприняли контратаку — семь самоходных гаубиц в сопровождении пехоты. Владимир в одиночку вел огонь из пулемета, пока не отрезал вражескую пехоту от машин.
В какой-то момент героя ранило в руку, но он, превозмогая боль, поднялся из траншеи и повел бойцов в атаку. Он так и продолжал бы косить врагов направо и налево, если бы не осколок немецкого снаряда. Ранение стало смертельным для Владимира. Но даже умирая, по свидетельству сослуживцев, он кричал: «Вперед, товарищи, на Берлин!» Неделю спустя враг был разгромлен и Берлин был взят.
Вечный покой в чужой земле
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору Владимиру Марковичу Тытарю присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно. Он похоронен в братской могиле в берлинском парке Тиргартен.