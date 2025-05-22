Дошло до рукопашного боя. Как молодой сибиряк вел бойцов на Берлин

Вспоминаем его подвиг к 80-летию Победы в ВОВ Источник: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 3. Д. 2358 / iaoo.ru











Юный человек живет и строит планы. У него есть мечты, стремления, скажем, стать передовиком железнодорожной инженерии. Он лучший ученик в классе, вот уже выпуск — надо готовиться к вступительным экзаменам. Вдруг по радио серьезный мужской голос объявляет: началась война. Перед 16-летним Володей Тытарем не стояло выбора, как быть. Он знал, что нужно идти и бить фашистов. Про его недолгий, но геройский путь — в этом материале.

Детство в Сибири и начало войны

Владимир Тытарь родился в 1924 году в крестьянской семье в селе Павлоградка Омской области. Весной 1941 года Володя окончил школу и, как многие сверстники, стал готовился к поступлению в институт — мечтал выучиться на инженера железнодорожного транспорта.

Когда 22 июня началась Великая Отечественная война, парень забросил подготовку и пошел записываться на фронт добровольцем, но его не взяли из-за возраста: на тот момент ему только исполнилось 16 лет. Тогда Володя пошел работать в местный колхоз учетчиком тракторного отряда.

Прибытие на фронт и первые подвиги

Чуть позже, в феврале 1942 года, молодого человека призвали в армию и направили на учебу в Новосибирское военное пехотное училище. Окончив его в феврале 1943 года, 17-летний Владимир Тытарь в звании лейтенанта прибыл на фронт, где его назначили командиром взвода 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.

Герой был призван в Красную армию сразу после окончания училища, в 1943 году Источник: архив Павлоградской гимназии имени В. М. Тытаря











Для настоящего героя на войне всегда найдется повод получить признание. К осени 1943 года Владимир уже дослужился до старшего лейтенанта и за отличие в боях на Северо-Западном фронте был удостоен медали «За отвагу». Эта награда — настоящий символ смелости, проявленной в экстремальных ситуациях.

Рота Тытаря была переброшена на линию обороны под Невелем и приняла участие в наступательных боях, которые обернулись выдворением фашистов из ряда псковских деревень.

Подвиги Тытаря регулярно отмечало руководство Источник: pamyat-naroda.ru











— В боях с 16 по 18 декабря 1943 года за деревню Осетки показал себя смелым, решительным, волевым офицером. Руководил и при этом находился непосредственно в боевых рядах. Когда в разгар боя был убит командир батальона, старший лейтенант Тытарь вызвался взять командование на себя и не подвел. В напряженный момент личным примером увлек бойцов в атаку, — рапортовал полковник Николай Балынин, рекомендуя Владимира к награждению орденом Красной Звезды.

Госпиталь и новое наступление советских войск

В ходе сражений Владимир Тытарь был ранен и отправлен на лечение. Из госпиталя в родной полк он вернулся в январе 1944 года. И сразу же попал в пекло боев за Новосокольники — город и важный железнодорожный узел в Псковской области. Его освободили 29 января 1944 года.

Успех в кровопролитных боях за взятие Идрицы прославил 150-ю дивизию на весь СССР Источник: Российское военно-историческое общество / История.РФ











Летом 1944 года началось новое наступление советских войск, в том числе второго Прибалтийского фронта на рижском направлении. В боях за город Идрицу Псковской области капитан Тытарь командовал стрелковым батальоном. В момент ожесточенной перестрелки он снова получил ранение, но не покинул поле боя. Город был освобожден, 150-я стрелковая дивизия получила наименование «Идрицкая», а Владимир Тытарь наконец был награжден орденом Красной Звезды.

Освобождение Риги и Варшавы

Осенью 1944 года уже в звании майора Тытарь был назначен начальником штаба 469-го стрелкового полка. Он участвовал в освобождении латвийских городов Резекне, Мадона, выходе на реку Даугава в районе Лиелварде. Затем 150-ю стрелковую дивизию перебросили на первый Прибалтийский фронт под Добеле, где фашисты предприняли мощные танковые удары, чтобы отбросить от Риги советские войска. 16 октября 1944 года Рига была освобождена.

Такой встретила бойцов роты Тытаря Варшава Источник: Марк Редькин / rodina-history.ru











В январе 1945 года Владимир участвовал в Висло-Одерской операции. 17 января его полк вошел в столицу Польши Варшаву. Совершив марш протяженностью около 500 километров, бойцы под командованием майора Тытаря вышли на Одер в районе города Флатова. 16 февраля артиллеристы и пехотинцы 469-го стрелкового полка стояли насмерть в районе деревни Дейч-Фире, но не пропустили пытавшегося вырваться из окружения противника. В деревне советские воины взяли в плен около 200 фашистов.

Марш-бросок, который стал последним

Настоящее мужество и доблесть герой проявил во время решающей Берлинской операции.

— 16–17 апреля 1945 года в ожесточенном бою за станцию перед деревней Кнерздорф выбыли из строя командир батальона, все командиры рот и другие офицеры. Майор Тытарь принял командование на себя и мастерски отразил две мощных контратаки немцев. При этом дело доходило до гранатного и рукопашного боя, в котором он лично застрелил 4 фашистов и с возгласом «За Родину, за Сталина!» повел бойцов вперед, — так описал в своем докладе подвиг сибиряка комполка Владимир Мочалов.

В архиве Минобороны сохранились наградные листы сибиряка Источник: pamyat-naroda.ru











17 апреля 1945 года Тытарь во главе группы из двух рот переправился через Одер и, обойдя укрепленную станцию Нойтреббин, атаковал противника с тыла. Фашисты предприняли контратаку — семь самоходных гаубиц в сопровождении пехоты. Владимир в одиночку вел огонь из пулемета, пока не отрезал вражескую пехоту от машин.

В какой-то момент героя ранило в руку, но он, превозмогая боль, поднялся из траншеи и повел бойцов в атаку. Он так и продолжал бы косить врагов направо и налево, если бы не осколок немецкого снаряда. Ранение стало смертельным для Владимира. Но даже умирая, по свидетельству сослуживцев, он кричал: «Вперед, товарищи, на Берлин!» Неделю спустя враг был разгромлен и Берлин был взят.

Вечный покой в чужой земле

Почтить память воина-героя можно в парке Тиргартен Источник: Сергей Семенов / warheroes.ru









