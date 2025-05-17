«Создатель нового направления»: в Ярославле скончался известный травматолог-ортопед

В Ярославле скончался профессор ЯГМУ Вячеслав Ключевский Источник: ЯГМУ / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU











16 мая в Ярославле скончался Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ключевский. Он более 40 лет возглавлял кафедру травматологии и ортопедии ЯГМУ.

«Прощание состоится 18 мая в 11:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы Казанского монастыря (улица Трефолева, д. 20). <…> Добрая память о нем навечно сохранится в стенах Ярославского государственного медицинского университета», — сообщили в ЯГМУ.

Вячеславу Ключевскому было 85 лет. Как сообщили в пресс-службе ЯГМУ, он родился в семье врачей в Ярославле 4 сентября 1939 года. В 1962 году окончил лечебный факультет ЯГМУ, затем работал по распределению хирургом в Мышкинской центральной районной больнице.

С сентября 1976 по сентябрь 2017 года Вячеслав Ключевский возглавлял кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ЯГМУ. А с 1983 по 2007 годы был главным травматологом-ортопедом области.

«Профессор Ключевский — создатель нового направления — ангиотравматологии и один из ведущих специалистов в области эндопротезирования крупных суставов. Вячеслав Васильевич автор 21 изобретения», — указали в университете.