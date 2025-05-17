НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 754мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Что за работы на площади
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Массовое ДТП с Porsche
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Город «Создатель нового направления»: в Ярославле скончался известный травматолог-ортопед

«Создатель нового направления»: в Ярославле скончался известный травматолог-ортопед

Прощание с Вячеславом Ключевским пройдет 18 мая

304
Написать комментарий
В Ярославле скончался профессор ЯГМУ Вячеслав Ключевский | Источник: ЯГМУ / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле скончался профессор ЯГМУ Вячеслав Ключевский | Источник: ЯГМУ / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле скончался профессор ЯГМУ Вячеслав Ключевский

Источник:

ЯГМУ / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

16 мая в Ярославле скончался Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ключевский. Он более 40 лет возглавлял кафедру травматологии и ортопедии ЯГМУ.

«Прощание состоится 18 мая в 11:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы Казанского монастыря (улица Трефолева, д. 20). <…> Добрая память о нем навечно сохранится в стенах Ярославского государственного медицинского университета», — сообщили в ЯГМУ.

Вячеславу Ключевскому было 85 лет. Как сообщили в пресс-службе ЯГМУ, он родился в семье врачей в Ярославле 4 сентября 1939 года. В 1962 году окончил лечебный факультет ЯГМУ, затем работал по распределению хирургом в Мышкинской центральной районной больнице.

С сентября 1976 по сентябрь 2017 года Вячеслав Ключевский возглавлял кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ЯГМУ. А с 1983 по 2007 годы был главным травматологом-ортопедом области.

«Профессор Ключевский — создатель нового направления — ангиотравматологии и один из ведущих специалистов в области эндопротезирования крупных суставов. Вячеслав Васильевич автор 21 изобретения», — указали в университете.

За свою научную карьеру профессор опубликовал более 230 научных работ, подготовил 10 докторов и 27 кандидатов наук.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ЯГМУ Профессор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление