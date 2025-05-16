Жара продержится недолго: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Ярославле

В Ярославле ожидается гроза и усиление ветра Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











16 мая на Ярославскую область обрушится гроза. Об этом предупреждают в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, при грозе усиление ветра южной четверти порывами 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в дневные и вечерние часы 16 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренной службы 112», — предупредили в Министерстве.

В ярославском управлении МЧС добавили, что на фоне грозы и усиления ветра в регионе могут быть повреждены линии электропередач и связи. Кроме того, могут возникнуть нарушения в работе всех видов транспорта, также повышается вероятность обрушения широкопролетных и аварийных крыш, рекламных конструкций и деревьев.

Как ранее предупреждали в центре «Фобос», благодаря малооблачному циклону на Русскую равнину вернулась майская погода. Потепление выйдет на пик к субботе.

«Тёплая погода продержится недолго. В начале новой недели над Русской равниной вновь сгустятся поля дождевой облачности. Самые сильные осадки пройдут на северо-западе региона, Верхней Волге и Кавказе, где за сутки выпадет свыше 10–20 мм влаги. И только в северные широты ненастье не пропустит солнечный антициклон», — сообщили в «Фобосе».

В пятницу, 16 мая, в Ярославле воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ожидается малооблачная погода, сильный дождь, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность, температура +9…+11 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.