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Город Жара продержится недолго: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Ярославле

Жара продержится недолго: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Ярославле

Публикуем прогноз

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4 комментария
В Ярославле ожидается гроза и усиление ветра | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Ярославле ожидается гроза и усиление ветра | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле ожидается гроза и усиление ветра

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

16 мая на Ярославскую область обрушится гроза. Об этом предупреждают в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, при грозе усиление ветра южной четверти порывами 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в дневные и вечерние часы 16 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренной службы 112», — предупредили в Министерстве.

В ярославском управлении МЧС добавили, что на фоне грозы и усиления ветра в регионе могут быть повреждены линии электропередач и связи. Кроме того, могут возникнуть нарушения в работе всех видов транспорта, также повышается вероятность обрушения широкопролетных и аварийных крыш, рекламных конструкций и деревьев.

Как ранее предупреждали в центре «Фобос», благодаря малооблачному циклону на Русскую равнину вернулась майская погода. Потепление выйдет на пик к субботе.

«Тёплая погода продержится недолго. В начале новой недели над Русской равниной вновь сгустятся поля дождевой облачности. Самые сильные осадки пройдут на северо-западе региона, Верхней Волге и Кавказе, где за сутки выпадет свыше 10–20 мм влаги. И только в северные широты ненастье не пропустит солнечный антициклон», — сообщили в «Фобосе».

В пятницу, 16 мая, в Ярославле воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ожидается малооблачная погода, сильный дождь, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность, температура +9…+11 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

Подробный прогноз на каждый день также смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гроза Экстренное предупреждение МЧС Ветер Прогноз погоды
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Комментарии
4
Гость
1 час
Отопление будут включать?
Гость
1 час
А мне хочется бриза и солнца, Загорать до заката на пляже, Чтоб дарила волна свежесть ласки, А песок - наслажденье массажа. А мне хочется моря и фруктов, Солнца, лета, цветов, крика чаек...
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