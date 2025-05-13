Пожертвовал собой ради товарищей и будущей Победы — трагичная история сибирского разведчика

Когда Михаил Юшков попал на фронт, его определили в разведчики 11-го гвардейского кавалерийского полка Источник: Кооперация для всех/dzen.ru











В Красноярске есть тихая, зеленая и укромная улица в северо-западном районе города, которая носит имя одного из героев Великой Отечественной войны — Михаила Афанасьевича Юшкова, который закрыл своим телом амбразуру и помог товарищам победить в схватке с немецким противником.

Каким был этот смелый юноша до войны и почему односельчане ассоциировали его с избой-читальней, выяснили из записей и хроник о Великой Отечественной войне.

Любил концерты и работал продавцом

Коренные жители сибирской деревни Коряково в Красноярском крае помнят Михаила Юшкова как крепко сложенного парня, который всегда был отзывчивым и добродушным ко всем жителям. В подростковом возрасте он успешно окончил семь классов, а после стал работать продавцом в магазине сельпо, совмещая труд в избе-читальне.

Тогда, кстати, в магазине не хотел работать никто, потому что за товарами приходилось плыть на лодке по Енисею в Даурск. На продавце Михаиле лежала большая ответственность, так как за малейшую ошибку его могли посадить в тюрьму, а любая неосторожность на переправе могла стоить ему жизни. Но Михаил был отчаянным и смелым парнем, а еще честным по отношению к людям — это стало ярко видно в 1944 году.

— Мне уже шел восьмой, когда родился Миша. Он рос крепким, смышленым ребенком. Рано начал трудиться. Пошел в школу, стал выезжать вместе с нами летом в поле. Боронил, возил копны, косил, убирал сено, хлеб. Когда осталось немного времени до армии, заменил в магазине продавца. В армию его призвали в июле 1942 года, — вспоминает брат Михаила Иван Юшков.

Но до роковых событий в нашей стране парень жил вполне спокойно и интересно. По вечерам он открывал избу-читальню, в которой собиралась молодежь, устраивали концерты художественной самодеятельности и танцы.

Михаил окончил семь классов, а после стал работать продавцом в магазине сельпо, совмещая труд в избе-читальне Источник: Кооперация для всех/dzen.ru











В 1930-е, когда комсомол позвал молодежь на ударные стройки-пятилетки, Михаил Юшков не остался в стороне и поехал со всеми на строительство Комсомольска-на-Амуре, пока в 1944-м его не призвали на войну.

Первой была награда «За отвагу»

Когда Михаил Юшков попал на фронт, его определили в разведчики 11-го гвардейского кавалерийского полка 41-й гвардейской дивизии 1-го Белорусского фронта. Ситуации на войне были разные, но что всегда помогало юноше — его природная смекалка, отвага, решительность и сибирская закалка. Все эти качества помогли ему при выполнении заданий командования, за которые его наградили:

орденом Ленина;

орденом Красной Звезды;

медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;

медалью «За отвагу».

Но это было только начало военного пути храброго сибирского парня.

Закрыл телом амбразуру и спас товарищей

Некоторые очевидцы сравнивают подвиг Михаила Юшкова с подвигом Александра Матросова. В марте 1945 года продолжались длительные и тяжелые бои в районе Франкфурта-на-Одере. Здесь советские дивизии столкнулись с прочно укрепленным рубежом обороны противника.

Чтобы получить дополнительные сведения о силах врага, отряд решил провести разведку боем и захватить «контрольного» пленного. В состав подразделения, которому доверили выполнить поставленную задачу, была включена и группа разведчиков — в ней и был Михаил Юшков.

Парень коротким броском без предварительной артиллерийской подготовки ворвался в первую траншею к противнику вместе с товарищами. Но захватить пленных им не удалось, поэтому солдаты продолжали двигаться перебежками вперед, преследуя фашистов.

Некоторые очевидцы сравнивают подвиг Михаила Юшкова с подвигом Александра Матросова Источник: Музей Мемориал Победы/memorial24.ru











И в этот момент с фланга ударил вражеский пулемет. В нескольких сотнях метров за немецкими траншеями стояли два танка и одна самоходная пушка, из которых и вели огонь. Время тянулось бесконечно. Фашистские пулеметчики продолжали бить короткими и длинными очередями, прижимая к земле советских бойцов.

Чтобы спасти товарищей и изменить ход событий, Михаил Юшков принял быстрое и решительное действие. Сперва он попросил разрешения у командира уничтожить вражеский пулемет. А дальше начал двигаться короткими перебежками по-пластунски в самый центр огневой точки. Парень вжимался в землю, нырял в снарядные воронки, и когда осталось двадцать метров до дзота немцев, кинул две гранаты.

Прогремел взрыв, и звуки пулемета исчезли. Советские солдаты пошли в атаку, и в этот момент по ним прошлись свинцовые пули. Михаил увидел, как его товарищи падают замертво, и побежал со всех ног к амбразуре. Юшков закрыл ее своим телом и дал разведчикам вступить в бой с танками противника, захватить пленных, два танка, самоходную пушку, две 105-миллиметровые пушки. Так что занятый солдатами рубеж удержали до подхода воинских подразделений.

Михаил Юшков погиб героем. Он пожертвовал собой ради Родины, проявив настоящую воинскую доблесть. Его похоронили в населенном пункте Цахарине, в Германии.