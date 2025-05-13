Погода резко ухудшится: ярославцев предупредили о грозе и сильном ветре

Вечером 13 мая в Ярославле ожидается гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцев предупредили об изменениях в погоде. Вечером 13 мая на Ярославскую область обрушится гроза с сильным дождем. Сразу несколько экстренных предупреждений выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Облачная погода, сильный дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в отдельных районах Ярославской области период с 18:00 13 мая до 18:00 14 мая. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении.

Непогода будет бушевать и в Ярославле. Грозовые тучи накроют город уже вечером 13 мая. При грозе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами 15 метров в секунду.

Кроме того, в ночные и утренние часы в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Как ранее предупреждали в центре «Фобос», в городе может выпасть более 40% месячной нормы.