НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

4 м/c,

с-в.

 746мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Перерасчет за отопление
Погода на ближайшие дни
Новые аттракционы
Подробности смертельного ДТП
Попал под ИВЛ в командировке
Утечка газа в центре города
Сколько стоит квартира в новостройке
Американец переехал в Ярославль
Отключение горячей воды
Город Погода резко ухудшится: ярославцев предупредили о грозе и сильном ветре

Погода резко ухудшится: ярославцев предупредили о грозе и сильном ветре

После ливней в регион нагрянут заморозки

98
Написать комментарий
Вечером 13 мая в Ярославле ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Вечером 13 мая в Ярославле ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 13 мая в Ярославле ожидается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об изменениях в погоде. Вечером 13 мая на Ярославскую область обрушится гроза с сильным дождем. Сразу несколько экстренных предупреждений выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Облачная погода, сильный дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в отдельных районах Ярославской области период с 18:00 13 мая до 18:00 14 мая. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — указано в сообщении.

Непогода будет бушевать и в Ярославле. Грозовые тучи накроют город уже вечером 13 мая. При грозе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами 15 метров в секунду.

Кроме того, в ночные и утренние часы в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

Как ранее предупреждали в центре «Фобос», в городе может выпасть более 40% месячной нормы.

Прогноз по дням можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода Прогноз
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление