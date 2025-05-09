Небо над Москвой праздничных огнях. Смотрим на главный салют страны в прямом эфире

Через несколько минут в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня Победы. Совсем скоро небо озарят тысячи ярких огней. Чтобы увидеть фейерверк воочию, многие жители и гости столицы приехали в центр и заняли лучшие места в парках и на улицах города.