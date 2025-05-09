Небо над Москвой праздничных огнях. Смотрим на главный салют страны в прямом эфире

Через несколько минут в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня Победы. Совсем скоро небо озарят тысячи ярких огней. Чтобы увидеть фейерверк воочию, многие жители и гости столицы приехали в центр и заняли лучшие места в парках и на улицах города.
В этом году первые залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени. Фейерверк продлится 10 минут. MSK1.RU показывает в прямом эфире главный салют страны.
В режиме онлайн мы показываем, как столица отмечает День Победы. Посмотрите также, как в этом году прошел парад на Красной площади. Также мы рассказывали, какая военная техника участвовала в нем.
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