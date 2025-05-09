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Город Небо над Москвой праздничных огнях. Смотрим на главный салют страны в прямом эфире

Небо над Москвой праздничных огнях. Смотрим на главный салют страны в прямом эфире

Следите за онлайн-трансляцией вместе с нами

351
2 комментария

Показываем прямой эфир с салюта в Москве

Источник:

Ruptly

Через несколько минут в Москве прогремит праздничный салют в честь Дня Победы. Совсем скоро небо озарят тысячи ярких огней. Чтобы увидеть фейерверк воочию, многие жители и гости столицы приехали в центр и заняли лучшие места в парках и на улицах города.

В этом году первые залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени. Фейерверк продлится 10 минут. MSK1.RU показывает в прямом эфире главный салют страны.

В режиме онлайн мы показываем, как столица отмечает День Победы. Посмотрите также, как в этом году прошел парад на Красной площади. Также мы рассказывали, какая военная техника участвовала в нем.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU: прямо сейчас мы разыгрываем там «Яндекс Станции» и сертификаты на Ozon среди подписчиков.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
День Победы Салют Прямая трансляция
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Комментарии
2
Гость
1 час
во второй мировой победили США
Гость
32 минуты
непонятно, кто победил? Германия ныне здравствует, а ссср давно издох
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