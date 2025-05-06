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Город Стало известно, где в Ярославле порекомендовали прекратить продажу алкоголя в выходные

Стало известно, где в Ярославле порекомендовали прекратить продажу алкоголя в выходные

В мэрии города сделали заявление

1 081
5 комментариев
В Ярославле рекомендуют прекратить продажу спиртных напитков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославле рекомендуют прекратить продажу спиртных напитков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле рекомендуют прекратить продажу спиртных напитков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых районах Ярославля рекомендуют прекратить продажу алкоголя в длинные выходные. Мэрия города выпустила соответствующее постановление.

«Рекомендация вводится на близлежащих улицах и непосредственно в зоне проведения шествия колонны „Бессмертного полка“», — говорится в документе.

Места, где в Ярославле рекомендуют прекратить розничную продажу алкоголя:

  • проспект Ленина;

  • Советская улица;

  • Красная площадь; 

  • Волжский бульвар; 

  • Волжская набережная; 

  • Советский переулок;

  • Советская площадь;

  • улица Нахимсона;

  • Богоявленская площадь; 

  • Первомайская улица;

  • улица Ушинского.

«Федеральный закон запрещает употреблять алкоголь в общественных местах, в частности в парках и на зеленых зонах, туристических территориях. Привлечение нарушителя к ответственности регулируется статьей 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — напомнили в мэрии Ярославля.

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Комментарии
5
Гость
7 часов
Забыли Брагино. И на все бы четыре дня.
Гость
8 часов
Ну вот. А туалеты когда в общественных местах появятся и урны?
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