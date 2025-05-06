Стало известно, где в Ярославле порекомендовали прекратить продажу алкоголя в выходные

В некоторых районах Ярославля рекомендуют прекратить продажу алкоголя в длинные выходные. Мэрия города выпустила соответствующее постановление.
«Рекомендация вводится на близлежащих улицах и непосредственно в зоне проведения шествия колонны „Бессмертного полка“», — говорится в документе.
Места, где в Ярославле рекомендуют прекратить розничную продажу алкоголя:
проспект Ленина;
Советская улица;
Красная площадь;
Волжский бульвар;
Волжская набережная;
Советский переулок;
Советская площадь;
улица Нахимсона;
Богоявленская площадь;
Первомайская улица;
улица Ушинского.
«Федеральный закон запрещает употреблять алкоголь в общественных местах, в частности в парках и на зеленых зонах, туристических территориях. Привлечение нарушителя к ответственности регулируется статьей 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — напомнили в мэрии Ярославля.