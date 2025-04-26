«Должны заботиться о жителях»: губернатор — о возобновлении отопления в Ярославской области

В Ярославской области могут возобновить отопительный период Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 26 апреля пояснил ситуацию с возобновлением отопления в Ярославской области. По его словам решение об этом должны принимать главы городов и округов.

«Руководители территорий в первую очередь должны заботиться о жителях. И если видят, что ситуация действительно требует таких мер, и, главное, для этого есть техническая возможность — необходимо действовать. Тем более это в полномочиях органов местного самоуправления», — прокомментировал он в своем телеграм-канале.

Напомним, из-за резкого похолодания в Ярославской области в ряде округов решили возобновить подачу отопления в дома. В частности такие постановления подписали главы Любимского и Большесельского округов.

Изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля.