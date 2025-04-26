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Город «Должны заботиться о жителях»: губернатор — о возобновлении отопления в Ярославской области

«Должны заботиться о жителях»: губернатор — о возобновлении отопления в Ярославской области

Михаил Евраев призвал местные власти сделать это

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85 комментариев
В Ярославской области могут возобновить отопительный период | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ Ярославской области могут возобновить отопительный период | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области могут возобновить отопительный период

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 26 апреля пояснил ситуацию с возобновлением отопления в Ярославской области. По его словам решение об этом должны принимать главы городов и округов.

«Руководители территорий в первую очередь должны заботиться о жителях. И если видят, что ситуация действительно требует таких мер, и, главное, для этого есть техническая возможность — необходимо действовать. Тем более это в полномочиях органов местного самоуправления», — прокомментировал он в своем телеграм-канале.

Напомним, из-за резкого похолодания в Ярославской области в ряде округов решили возобновить подачу отопления в дома. В частности такие постановления подписали главы Любимского и Большесельского округов.

Изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля.

Между тем после тепла в регион пришло похолодание. Министерство региональной безопасности предупредило жителей области о заморозках до -5 градусов, которые ожидаются 26–28 апреля.

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Комментарии
85
Гость
26 апреля, 13:34
пожалел волк ягнят,, у увеличил налоги в Ярославской области
Гость
26 апреля, 12:57
Угомонитесь уже.. Лучше перерасчёт сделайте людям!
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