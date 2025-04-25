«Заморозки до -5 градусов»: жителей Ярославской области предупредили о резком похолодании

В Ярославской области ожидаются заморозки до -5 градусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославской области экстренно предупредили о заморозках до -5 градусов. Похолодание задержится в регионе до 28 апреля.

«Заморозки -5…0 градусов местами по Ярославской области и Ярославлю ожидаются в ночные и утренние часы 26–28 апреля. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

По информации Гидрометцентра России, на фоне похолодания в регионе введен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать в период с 1:00 26 апреля до 9:00 28 апреля.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Ярославской области из-за заморозков введен оранжевый уровень погодной опасности Источник: meteoinfo.ru











Аналогичная погода ожидается в регионах-соседях, в том числе — в Тверской, Костромской, Ивановской и Московской областях.