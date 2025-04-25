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Весна «Заморозки до -5 градусов»: жителей Ярославской области предупредили о резком похолодании

«Заморозки до -5 градусов»: жителей Ярославской области предупредили о резком похолодании

Когда изменится погода

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17 комментариев
В Ярославской области ожидаются заморозки до -5 градусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидаются заморозки до -5 градусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидаются заморозки до -5 градусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о заморозках до -5 градусов. Похолодание задержится в регионе до 28 апреля.

«Заморозки -5…0 градусов местами по Ярославской области и Ярославлю ожидаются в ночные и утренние часы 26–28 апреля. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

По информации Гидрометцентра России, на фоне похолодания в регионе введен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать в период с 1:00 26 апреля до 9:00 28 апреля.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В Ярославской области из-за заморозков введен оранжевый уровень погодной опасности | Источник: meteoinfo.ruВ Ярославской области из-за заморозков введен оранжевый уровень погодной опасности | Источник: meteoinfo.ru

В Ярославской области из-за заморозков введен оранжевый уровень погодной опасности

Источник:

meteoinfo.ru

Аналогичная погода ожидается в регионах-соседях, в том числе — в Тверской, Костромской, Ивановской и Московской областях.

Согласно прогнозу «Фобоса», в Ярославской области в ближайшие дни могут пройти дожди со снегом. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Заморозки Прогноз погоды Росгидрометцентр Фобос
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Комментарии
17
Гость
25 апреля, 18:28
Отвези меня к морю, пожалуйста, Сил истратила я лимит. Пробежаться хочу вдоль берега, Чтобы солнце касалось плеч. Отвези меня к морю, пожалуйста, Видишь, я без него тону...
Гость
25 апреля, 16:20
Опять холода...
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