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Город Ярославцев попросили выбрать лучший проект благоустройства. Какие территории могут измениться

Ярославцев попросили выбрать лучший проект благоустройства. Какие территории могут измениться

Где и до какого числа можно оставить свой голос

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8 комментариев
В Ярославской области выбирают территорию для благоустройства | Источник: «Госуслуги»В Ярославской области выбирают территорию для благоустройства | Источник: «Госуслуги»

В Ярославской области выбирают территорию для благоустройства

Источник:

«Госуслуги»

В Ярославской области запустили голосование по выбору объекта благоустройства. Оставить свой голос можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года через сайт «Госуслуги».

В общем по региону для голосования представлены 37 общественных пространств. В каждом районе из нескольких проектов предлагается выбрать один объект, который благоустроят в 2026 году. Из общего числа проектов 11 уже утверждены, участникам предстоит определить только вариант оформления. До голосования допускаются лица старше 14 лет.

«Вы имеете возможность самостоятельно определить, каким объектам требуется обустройство и какие виды работ необходимо провести на общественном пространстве», — уточняют в правительстве Ярославской области.

Жителям Ярославля дают выбор между двумя территориями: Стрелкой и сквером «Вспольинский» на Привокзальной площади.

В Ярославле хотят благоустроить Стрелку | Источник: «Госуслуги»В Ярославле хотят благоустроить Стрелку | Источник: «Госуслуги»
Схема благоустройства Стрелки | Источник: «Госуслуги»Схема благоустройства Стрелки | Источник: «Госуслуги»
Вдоль Волги установят качели | Источник: «Госуслуги»Вдоль Волги установят качели | Источник: «Госуслуги»
+1
Также планируется оборудование сидячих мест с видом на реку | Источник: «Госуслуги»Также планируется оборудование сидячих мест с видом на реку | Источник: «Госуслуги»

На Стрелке планируют модернизировать тротуары, создать комфортное пространство для отдыха и досуга горожан и туристов, также на Стрелке высадят новые деревья и кусты.

Проект благоустройства территории у вокзала Ярослвль-Главный | Источник: «Госуслуги»Проект благоустройства территории у вокзала Ярослвль-Главный | Источник: «Госуслуги»

Проект благоустройства территории у вокзала Ярослвль-Главный

Источник:

«Госуслуги»

Масштабное благоустройство планируется и у Ярославля-Главного.

«В рамках благоустройства общественной территории предлагается установка скамеек с урнами в зонах ожидания и вдоль пешеходных маршрутов, размещение информационных указателей с картой города, маршрутами общественного транспорта и достопримечательностями, организация удобных пешеходных связей между вокзалом, остановками транспорта и парковками», — говорится в описании к объекту.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители сами выбирают первоочередность благоустройства территорий путем голосования.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
8
с++
35 минут
Зачем благоустраивать, то что и так давно благоустроено? Хотя... о чём этот я, вопрос то риторический
Гость
1 час
Так всё надо доводить до ума, без голосования ! Все объекты в городе важны, странный какой-то подход - на ваш выбор (??!).
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