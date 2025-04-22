Ярославцев попросили выбрать лучший проект благоустройства. Какие территории могут измениться

В Ярославской области выбирают территорию для благоустройства Источник: «Госуслуги»











В Ярославской области запустили голосование по выбору объекта благоустройства. Оставить свой голос можно с 21 апреля по 12 июня 2025 года через сайт «Госуслуги».

В общем по региону для голосования представлены 37 общественных пространств. В каждом районе из нескольких проектов предлагается выбрать один объект, который благоустроят в 2026 году. Из общего числа проектов 11 уже утверждены, участникам предстоит определить только вариант оформления. До голосования допускаются лица старше 14 лет.

«Вы имеете возможность самостоятельно определить, каким объектам требуется обустройство и какие виды работ необходимо провести на общественном пространстве», — уточняют в правительстве Ярославской области.

Жителям Ярославля дают выбор между двумя территориями: Стрелкой и сквером «Вспольинский» на Привокзальной площади.

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На Стрелке планируют модернизировать тротуары, создать комфортное пространство для отдыха и досуга горожан и туристов, также на Стрелке высадят новые деревья и кусты.

Проект благоустройства территории у вокзала Ярослвль-Главный Источник: «Госуслуги»











Масштабное благоустройство планируется и у Ярославля-Главного.

«В рамках благоустройства общественной территории предлагается установка скамеек с урнами в зонах ожидания и вдоль пешеходных маршрутов, размещение информационных указателей с картой города, маршрутами общественного транспорта и достопримечательностями, организация удобных пешеходных связей между вокзалом, остановками транспорта и парковками», — говорится в описании к объекту.