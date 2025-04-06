Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. Когда регион завалит снегом

В Ярославле сообщили об ухудшении погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле сообщили об ухудшении погодных условий с 18:00 6 апреля до 18:00 следующего дня.

«Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. На дорогах местами гололедица», — сообщили в мэрии Ярославской области.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области также оповестили об осадках и уточнили, что ожидается налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с.

«Ухудшение видимости в осадках 300-800 м ожидаются по области и в г. Ярославль с шести утра до 18:00 7 апреля», — оповестили в Министерстве региональной безопасности.

В министерстве попросили водителей быть осторожными за рулем. Телефон экстренных служб — 112.

Снег начал выпадать из-за циклона «Зион». В столице горожане уже делятся фотографиями. Показываем, каким мог бы быть заснеженный Ярославль.