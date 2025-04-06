НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Современные решения в ремонте
Город Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. Когда регион завалит снегом

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. Когда регион завалит снегом

Публикуем заявление властей

4 895
9 комментариев
В Ярославле сообщили об ухудшении погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сообщили об ухудшении погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сообщили об ухудшении погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сообщили об ухудшении погодных условий с 18:00 6 апреля до 18:00 следующего дня.

«Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. На дорогах местами гололедица», — сообщили в мэрии Ярославской области.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области также оповестили об осадках и уточнили, что ожидается налипание мокрого снега, местами усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с.

«Ухудшение видимости в осадках 300-800 м ожидаются по области и в г. Ярославль с шести утра до 18:00 7 апреля», — оповестили в Министерстве региональной безопасности.

В министерстве попросили водителей быть осторожными за рулем. Телефон экстренных служб — 112.

Снег начал выпадать из-за циклона «Зион». В столице горожане уже делятся фотографиями. Показываем, каким мог бы быть заснеженный Ярославль.

Ранее министр дорожного хозяйства и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал автовладельцев быть осторожными.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода Снег Похолодание Ярославль
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
6 апреля, 20:18
Кавказ заливает деньгами нас засыпает снегом Каждому своё как было написано на воротах ведущих к мании величия 🌟
Гость
6 апреля, 22:27
Не складывается картина счастья, Когда в апреле выпадает снег. Слышней в коленях хруст.. И день, собакой серо-бурой масти, Почти не разлепляя век, Лежит размазан и невыразимо тускл. Мы ждали снега в декабре напрасно, Лишь слякоть и вода с небес- Природа карты скверные сдала. И нынче снова не везёт...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление