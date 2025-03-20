«Пешком и бегом, частично на брюхе»: история советского снайпера, который дошел до Берлина

Михаил Шамин был дважды представлен к медали «За отвагу» Источник: «Википедия»











В России приближается празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Увы, фронтовиков — свидетелей разгрома фашистских войск становится всё меньше. Но живы истории их подвигов, о которых писали в советских газетах и снимали кинохроники, за которые давали отпуск в родной дом и заветную медаль «За отвагу».



Почему этот государственный знак отличия был таким ценным и уважаемым среди советских военных? Эта награда, учрежденная в 1938 году, считается едва ли не первой госнаградой для военнослужащих. Ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою, что отличает ее от других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». Медалью «За отвагу», как правило, награждали рядовой и сержантский состав, а также офицеров младшего звена.



История ВОВ знает случаи, когда один герой становился обладателем этой почетной медали неоднократно. Одним из них стал уроженец Самарской области, командир отделения 244-го стрелкового полка Михаил Шамин, представленный к награде дважды.

Первый бой — он страшный самый

Михаил Шамин родился в 1923 году в селе Подгоры. Окончил 5 классов, работал в колхозе углежогом, в 1942 году в возрасте 18 лет ушел на фронт. Необстрелянный мальчишка сразу попал в самое пекло — на 1-й Белорусский фронт, где в то время советские войска вели ожесточенные бои за город Елец.



Пехотную часть Михаила Шамина без промедления отправили на поле битвы, где молодой человек принял свое боевое крещение — уничтожил двух гитлеровцев. Позднее за освобождение Ельца он был удостоен своей первой почетной медали «За отвагу».

В свой первый бой уничтожил двух гитлеровцев Источник: сайт «Дорога памяти»











К началу Курской битвы, в 1943 году, Михаил был уже опытным и закаленным воином: в совершенстве владел снайперской винтовкой, умел обезвреживать вражеские мины, хорошо проявил себя в разведке. Ему присвоили звание младшего сержанта, а после назначили командиром отделения.

12 июля 1943 года в наступление перешли войска Брянского фронта. За отвагу и мужество, проявленные при прорыве вражеской обороны северо-восточнее Волхова, Шамин был награжден уже второй медалью «За отвагу».

«Пешком и бегом, частично на брюхе…»

От призыва и до Победы Михаил Шамин прошел войну, не боясь рваться в бой первым. С 27 апреля по 1 мая 1944 года участвовал в битве за деревню Кустычи. Отражая контратаки огнем из пулемета, уничтожил до 20 гитлеровцев. А когда кончились патроны пулемета, вел огонь из винтовки. За эту операцию бойца наградили первым орденом Славы 3-й степени.

21 июля того же года младший сержант Шамин со своим отделением форсировал реку Западный Буг. При переходе в наступление первым поднял свое отделение в атаку, ворвался в траншею противника и завязал рукопашный бой. Разбил два вражеских пулемета. За что был награжден орденом Славы 2-й степени.

А 16 апреля 1945 года в бою при прорыве обороны противника в районе города Лебус поднял свое отделение в атаку и первым ворвался во вражескую траншею. В этом бою 7 противников заколол штыком и 12 уничтожил гранатами. Своими действиями дал возможность подразделению занять опорный пункт.

Вот что вспоминал сам герой о военном времени:

— Пехотинец я, — рассказывал Шамин, — пешком и бегом, частично на брюхе, но до Берлина добрался. Был рядовым, командиром отделения, помкомвзвода, а однажды даже командиром роты. Тяжелые шли бои. Когда роту отозвали с передовой, старшим по чину оказался я. А в роте осталось четыре человека. Пока не пополнили роту и не прислали офицеров, так я и командовал*.

В общей сложности за годы войны Михаил Шамин был ранен 5 раз. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками сержант Шамин Михаил Кузьмич награжден орденом Славы 1-й степени.

«Когда вспоминал о войне, всегда плакал»

После войны Михаил Шамин вернулся в родное село. Устроился в совхоз «Куйбышевский» животноводом, позже работал сторожем на турбазе. Семью создал сразу: через две недели после возвращения домой женился на девушке из соседнего села, от которой во время войны получил посылку, адресованную просто «советскому солдату».

Посмотрев на обратный адрес, он понял, что это судьба, и решил обязательно разыскать девушку. В итоге прожил с ней всю жизнь. С любимой женой Татьяной они стали родителями трех дочерей и сына, дедушкой и бабушкой восьми внуков.

Когда Михаил рассказывал о войне, то всегда плакал Источник: Историко-краеведческий музей Волжского района











— Папа часто рассказывал про войну, но, когда начинал говорить и вспоминать, что было, всегда плакал. Папа был очень ласковый, добрый и спокойный. Он никогда нас не наказывал и очень нас, детей, любил, — вспоминала дочь Михаила Шамина, Лидия Павлушкина*.

Сейчас его бюст установлен на Аллее Славы в родном селе Источник: Историко-краеведческий музей Волжского района











На родной земле, в селе Подгоры, именем героя-фронтовика названа улица, также на Аллее Славы установлен его бюст. А с 2018 года имя Михаила Кузьмича Шамина носит общеобразовательная школа в селе Рождествено Самарской области.