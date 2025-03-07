В Ярославской области составили портрет типичного преступника

В региональной прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области на основе данных за 2024 год.

По информации ведомства, в регионе чаще всего нарушают закон мужчины (80,8%), в то время как женщины — лишь 19,2%. Большинство преступлений совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет.