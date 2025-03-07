В Ярославской области составили портрет типичного преступника

В региональной прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области на основе данных за 2024 год.
По информации ведомства, в регионе чаще всего нарушают закон мужчины (80,8%), в то время как женщины — лишь 19,2%. Большинство преступлений совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет.
— Подавляющее большинство из них (91,6 %) являются жителями региона (4937). Основная масса преступных деяний совершена лицами, не имеющими постоянного источника дохода — 3265 (60,6 %), ранее совершавшими преступления — 3309 (61,4 %), — сообщили в прокуратуре Ярославской области 7 марта.
Среди людей, совершивших преступления, наибольшее количество обладателей среднего профессионального образования — 43,8%. 29,1% имеют среднее общее, 15,4% — начальное, а 9,5% — высшее.
— В момент совершения преступления 999 (18,5 %) лиц находились в состоянии алкогольного, 100 (1,9 %) — наркотического опьянения, — добавили в ведомстве.