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Город В Ярославской области составили портрет типичного преступника

В Ярославской области составили портрет типичного преступника

Какие у него характеристики

2 068
9 комментариев
В прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВ прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области

Источник:

В региональной прокуратуре составили портрет типичного преступника Ярославской области на основе данных за 2024 год.

По информации ведомства, в регионе чаще всего нарушают закон мужчины (80,8%), в то время как женщины — лишь 19,2%. Большинство преступлений совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет.

— Подавляющее большинство из них (91,6 %) являются жителями региона (4937). Основная масса преступных деяний совершена лицами, не имеющими постоянного источника дохода — 3265 (60,6 %), ранее совершавшими преступления — 3309 (61,4 %), — сообщили в прокуратуре Ярославской области 7 марта.

Портрет типичного преступника в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиаПортрет типичного преступника в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Портрет типичного преступника в Ярославской области

Источник:

Среди людей, совершивших преступления, наибольшее количество обладателей среднего профессионального образования — 43,8%. 29,1% имеют среднее общее, 15,4% — начальное, а 9,5% — высшее.

— В момент совершения преступления 999 (18,5 %) лиц находились в состоянии алкогольного, 100 (1,9 %) — наркотического опьянения, — добавили в ведомстве.

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Комментарии
9
Гость
7 марта, 21:43
Так преступники наверху сидят,не трогайте обычный народ)
Гость
7 марта, 20:31
это исследование обошлось недорогим россиянам дороже тридцати лимонов? проведена колоссальная работа! а адреса наркоторговцев которые на каждом доме тоже надо обобщить и систематизировать - кому заносят и сколько
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