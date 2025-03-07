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Город Мальчики «Мама, я писал два письма, но ответа нет»: истории свердловских подростков, которых призвали на фронт

«Мама, я писал два письма, но ответа нет»: истории свердловских подростков, которых призвали на фронт

Они освобождали северо-запад страны от немецких оккупантов

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3 комментария
Истории про своих родственников прислали нам читатели | Источник: семейный архивИстории про своих родственников прислали нам читатели | Источник: семейный архив

Истории про своих родственников прислали нам читатели

Источник:

В этом году Россия будет праздновать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. У каждой семьи найдутся истории о герое, который вернулся с фронта с медалью, и еще столько же — о тех, кто не вернется никогда.

Мы публикуем рассказы и письма свердловцев, которым пришлось столкнуться с войной лицом к лицу в 17 лет.

Назвал сына в честь погибшего брата

Истомин Виктор Петрович

Истомин Виктор Петрович родился в 1926 году в деревне Темновское (сейчас село Исетское) Свердловской области и был старшим из трех детей.

В 1941 году глава семьи Петр ушел на фронт, и Виктор, несмотря на то, что ему было всего 17 лет, — за ним. Мать получала от сына короткие письма военной почтой, которые вместе с конвертами до сих пор хранятся в семье. Вот одно из них:

Привет с фронта, здравствуй, мама, братья Ваня и Шура, я шлю вам свой горячий привет и желаю вам всего хорошего в жизни. Я хочу сообщить коротенько. Я живу хорошо. Мама, я вам писал два письма, но ответа нету. Пишите ответ. Вот скоро вступим в бой. Ждите письма, когда выйду из боя. Писал ваш сын В. Истомин.

Письмо полевой почты | Источник: семейный архивПисьмо полевой почты | Источник: семейный архив

Письмо полевой почты

Источник:

К сожалению, домой Виктор не вернулся: в 1944 году он погиб во время освобождения Литвы, где и был захоронен.

Могила Виктора в Литве | Источник: семейный архивМогила Виктора в Литве | Источник: семейный архив

Могила Виктора в Литве

Источник:

В память о дорогом брате Иван назвал первого сына его именем — Истомин Виктор Иванович стал отцом Екатерины, которая рассказала нам трагическую историю своего двоюродного деда.

Разведчик, который повел за собой в бой пехоту

Колясников Иван Максимович

Иван служил на войне разведчиком | Источник: семейный архивИван служил на войне разведчиком | Источник: семейный архив

Иван служил на войне разведчиком

Источник:

Историей своего прадеда с нами поделилась Олеся. Иван родился в селе Щелкун в 1923 году и до начала войны работал в Никольском МТС на комбайне. Войну он встретил 17-летним юношей, которому в марте 1942 года пришлось отправиться на Ленинградский фронт в ответственной и опасной роли разведчика.

Уже в августе того же года Иван прорвался под сильным огнем противника к минному полю, которое он нейтрализовал вместе с саперами. Благодаря этому пехота смогла приступить к штурму немецких позиций и не бояться подрыва на мине.

На следующий день Иван отправился в составе команды к переднему краю противника. Во время выполнения задания разведчики попали под обстрел, и товарищ Колясникова получил пулевое ранение. Иван вытащил друга с поля боя и доставил его в полковой пункт медицинской помощи, чем спас ему жизнь. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу».

Вместе с остальными жителями Ленинграда Иван попал в блокаду, во время обороны города был ранен в лопатку и контужен. Уже в июле 1943 года в районе Синявина он пробрался к боевым позициям противника и уничтожил 2 пулемета, 1 противотанковое орудие и 3 вражеских блиндажа. После этого советская пехота пошла в наступление, в котором участвовал и Иван: сослуживцы вспоминали, что он шел в первых рядах и вдохновлял своей смелостью. За героизм Колясникова наградили орденом Красной Звезды.

За боевые заслуги на этом фронте он удостоился награды «За оборону Ленинграда».

Во время переправы в районе Выборга Иван (слева) устранил за бой 27 повреждений линии | Источник: семейный архивВо время переправы в районе Выборга Иван (слева) устранил за бой 27 повреждений линии | Источник: семейный архив

Во время переправы в районе Выборга Иван (слева) устранил за бой 27 повреждений линии

Источник:

В июле 1944 года полк Ивана форсировал реки в Ленинградской области. Взяв с собой 2 катушки кабеля и телефонный аппарат, он без налаженной переправы первым достиг противоположного берега и обеспечил связь с командованием. За бой он устранял до 19 повреждений линии, а во время переправы в районе Выборга это число выросло до 27. Иван в течение суток находился на линии огня и поддерживал бесперебойную связь, за что впоследствии его наградили орденом Отечественной войны II степени.

Домой в Свердловскую область Колясников принес еще одну медаль, самую желанную — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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Комментарии
3
Инженер1
7 марта, 15:21
Все завоевания отдали чубайсятам с гайдарсятами.
Гость
7 марта, 15:23
да вот теперь проводим СВ0 и строим многополярный мир, как вам такое бойцы 2Мировой?
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