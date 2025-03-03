НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 747мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Приговор Блиновской
Сносят здание в центре
Разборки со стрельбой
Прогноз погоды на март
Жильцы бьются с УК
Продают миграционный бизнес
Ребенок погиб в ДТП
Кому дали «Оскар»
Конкурс 76.RU
Застройка в центре
Город Накроет снегопад: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

Накроет снегопад: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

Когда ждать стихии

857
1 комментарий
На Ярославскую область надвигается снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославскую область надвигается снегопад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается снегопад

Источник:

На Ярославль надвигается снегопад. Об этом жителей предупредили в Министерстве региональной безопасности. Осадки ожидаются с 18 часов 3 марта до 18 часов 4 марта.

— В отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможен сход снега с крыш. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогами. Для перехода проезжей части используйте только наземные или подземные пешеходные переходы. Будьте внимательны и осторожны, — предупредили власти.

В случае происшествий можно звонить по телефону экстренных служб 112.

В Гидрометцентре на первую неделю марта в Ярославской области прогнозируют облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя. Тучи могут рассеяться только в воскресенье. При этом будет довольно тепло: днем — около +2…+3 градуса, в пятницу и в выходные — +4…+5 градусов.

В целом, по прогнозам центра «Фобос», март в Центральной России будет теплым с температурой на 3–5 градусов выше климатической нормы. В таких условиях ожидается, что снежный покров окончательно сойдет именно в первый месяц весны.

ПО ТЕМЕ
Снегопад Предупреждение Погода Прогноз погоды Гидрометцентр Фобос
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
"Снег кружится, летает и тает и, поземкою клубя, .." Страну уже давно накрыло, и не отпускает.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление