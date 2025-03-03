Накроет снегопад: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

На Ярославскую область надвигается снегопад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Ярославль надвигается снегопад. Об этом жителей предупредили в Министерстве региональной безопасности. Осадки ожидаются с 18 часов 3 марта до 18 часов 4 марта.

— В отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможен сход снега с крыш. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогами. Для перехода проезжей части используйте только наземные или подземные пешеходные переходы. Будьте внимательны и осторожны, — предупредили власти.

В случае происшествий можно звонить по телефону экстренных служб 112.

В Гидрометцентре на первую неделю марта в Ярославской области прогнозируют облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя. Тучи могут рассеяться только в воскресенье. При этом будет довольно тепло: днем — около +2…+3 градуса, в пятницу и в выходные — +4…+5 градусов.