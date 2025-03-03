Когда растает снег в Центральной России: синоптики дали прогноз на март

Синоптики прогнозируют, что в марте в Центральной России полностью растает снег Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Весна в Центральной России началась весьма оригинально. После по-весеннему солнечного конца зимы землю внезапно завалило снегом, а небо затянули тучи. При этом стало теплее — столбики термометров поднялись до нулевой отметки. Специалисты центра «Фобос» рассказали, какой будет погода в последующие дни марта.

Неделя с 3 по 9 марта будет мало отличаться от того, что было в выходные.

— В Центральную Россию будет поступать атлантический воздух. Но вместе с потеплением в регион пробьются и плотные облака, поэтому вероятность осадков ожидается повышенной. Показания термометров будут повышаться, — рассказали в «Фобосе».

В целом, по данным аналитиков, в начале марта средняя температура воздуха будет на 3–5 градусов выше климатической нормы.

— Снежный покров окончательно разрушится и могут создаться условия для начала метеорологической весны, — отметили в «Фобосе».

В середине месяца ожидается недолгое похолодание. Завершится март, по прогнозам синоптиков, резким потеплением.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

понедельник, 3 марта: облачно, днем мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха днем: -2… +3 °С;

вторник, 4 марта: облачно, небольшой мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха ночью -5… 0 °С, днем -2… +3 °С;

среда, 5 марта: облачно, умеренный мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха ночью -5… 0 °С, днем -2… +3°С. На дорогах местами гололедица;

четверг, 6 марта: облачно, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -4 °С, днем +3 °С.

пятница, 7 марта: облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью -5 °С, днем +1 °С;

суббота, 8 марта: облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -8 °С, днем +1 °С;

воскресенье, 9 марта: ночью облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -6 °С, днем +1 °С.