НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 747мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Жильцы бьются с УК
Продают миграционный бизнес
Ребенок погиб в ДТП
Кому дали «Оскар»
Застройка в центре
Загорелся автобус с пассажирами
Дешевые квартиры
Пишет музыку для большого кино
Конкурс 76.RU
Обзор супермаркета
Весна Когда растает снег в Центральной России: синоптики дали прогноз на март

Когда растает снег в Центральной России: синоптики дали прогноз на март

Каким будет первый месяц весны в Ярославской области

478
2 комментария
Синоптики прогнозируют, что в марте в Центральной России полностью растает снег | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСиноптики прогнозируют, что в марте в Центральной России полностью растает снег | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики прогнозируют, что в марте в Центральной России полностью растает снег

Источник:

Весна в Центральной России началась весьма оригинально. После по-весеннему солнечного конца зимы землю внезапно завалило снегом, а небо затянули тучи. При этом стало теплее — столбики термометров поднялись до нулевой отметки. Специалисты центра «Фобос» рассказали, какой будет погода в последующие дни марта.

Неделя с 3 по 9 марта будет мало отличаться от того, что было в выходные.

— В Центральную Россию будет поступать атлантический воздух. Но вместе с потеплением в регион пробьются и плотные облака, поэтому вероятность осадков ожидается повышенной. Показания термометров будут повышаться, — рассказали в «Фобосе».

В целом, по данным аналитиков, в начале марта средняя температура воздуха будет на 3–5 градусов выше климатической нормы.

— Снежный покров окончательно разрушится и могут создаться условия для начала метеорологической весны, — отметили в «Фобосе».

В середине месяца ожидается недолгое похолодание. Завершится март, по прогнозам синоптиков, резким потеплением.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

  • понедельник, 3 марта: облачно, днем мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха днем: -2… +3 °С;

  • вторник, 4 марта: облачно, небольшой мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха ночью -5… 0 °С, днем -2… +3 °С;

  • среда, 5 марта: облачно, умеренный мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха ночью -5… 0 °С, днем -2… +3°С. На дорогах местами гололедица;

  • четверг, 6 марта: облачно, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -4 °С, днем +3 °С.

  • пятница, 7 марта: облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью -5 °С, днем +1 °С;

  • суббота, 8 марта: облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -8 °С, днем +1 °С;

  • воскресенье, 9 марта: ночью облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -6 °С, днем +1 °С.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Прогноз погоды Март Центральная Россия Снег Растает
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 минут
Зима уходит медленно, лениво. Позёмкою цепляясь за газон.. И небо то лиловое, как слива.. То серое, как африканский слон.
Гость
27 минут
76 ру и фобос братья ......
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление