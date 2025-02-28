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Город Что чаще всего лайкают россияне в Сети: результаты исследования

Что чаще всего лайкают россияне в Сети: результаты исследования

Аналитики изучили их поведение на трех онлайн-площадках

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Женщины более активно реагируют на контент: во «ВКонтакте» на них приходится 62% лайков, такая же доля в «Дзене», а в ОК еще больше&nbsp;— 67% | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЖенщины более активно реагируют на контент: во «ВКонтакте» на них приходится 62% лайков, такая же доля в «Дзене», а в ОК еще больше&nbsp;— 67% | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Женщины более активно реагируют на контент: во «ВКонтакте» на них приходится 62% лайков, такая же доля в «Дзене», а в ОК еще больше — 67%

Источник:

VK проанализировал поведение пользователей во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзене» за 2024 год. В результате выяснили, какой контент российская аудитория лайкает чаще всего. А также какие регионы и поколения оказались самыми активными по количеству поставленных реакций одобрения.

Исследование приурочено ко Дню лайка, инициированному VK. Праздник в третий раз отмечается пользователями Рунета 1 марта.

Мониторинг показал, что пользователи «ВКонтакте» больше всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

В топ-5 среди пользователей ОК вошли сообщества о кулинарии, питомцах, юморе, поздравлениях и книгах. В «Дзене» по числу лайков в 2024 году в топе такие темы, как «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», «Еда и напитки».

— Всего российские пользователи «ВКонтакте», ОК и «Дзена» поставили свыше 110 миллиардов реакций за 2024 год. Причем женщины более активно, чем мужчины, реагируют на контент. Во «ВКонтакте» второй год подряд на них приходится 62% оставленных лайков, такая же доля среди всех реакций за 2024 года принадлежит пользовательницам в «Дзене». В ОК еще больше — 67% «классов» и других реакций — поставили именно женщины, — сообщили аналитики VK.

Самыми активными во «ВКонтакте» остаются пользователи в возрасте 16–24 лет, то есть представители поколения Z. В течение прошлого года они поставили 27% всех реакций в соцсети. На втором месте (24%) — пользователи, которым 35–44 года, или поколение X, а на третьем (20%) — 25–34 года, поколение Y, или миллениалы.

В ОК же первое место по количеству реакций заняли люди 35–44 лет (24%), второе — пользователи 45–54 лет (23%), а третье — зрелые люди в возрасте 55–64 лет (19%).

Среди регионов по количеству реакций на одного пользователя во «ВКонтакте» лидируют Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области.

В ОК самыми щедрыми на реакции стали Воронежская область, Ставропольский край, Иркутская область, Краснодарский край и Кемеровская область. В «Дзене» в топ-5 вошли: Калининградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Томская области.

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