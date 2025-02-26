«Смотри, золотая птичка летит»: как мальчик из таежной деревни стал грозой фашистских «мессеров» и «фокке-вульфов»

Анатолий Федорович Шаманский — Герой Советского Союза, обладатель медали «За отвагу», летчик-истребитель, гвардии капитан Источник: Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары / Bratskmuseum.ru











Победа в Великой Отечественной войне — славный подвиг миллионов людей, которые стойко и отважно защищали Родину от врага. Все они — герои: павшие на поле боя и вернувшиеся домой, чьи-то дочери и сыновья, жены и мужья, матери и отцы.



Когда над страной нависла угроза, из каждого ее уголка на фронт ушли те, кто был готов воевать за Отечество. Много людей отправила на войну и Иркутская область. В их числе и Анатолий Федорович Шаманский — Герой Советского Союза, обладатель медали «За отвагу», летчик-истребитель, гвардии капитан. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, получил множество наград.

Большой человек из маленького села

В поселке Седаново фамилию Шаманского знают многие. Именно здесь 9 ноября 1918 года родился Анатолий Федорович Шаманский. Рос будущий герой в крестьянской многодетной семье: у Марии Потаповны и Федора Ивановича было три дочери и четыре сына. Мальчишкой будущий герой был активным и умелым, всё в руках у него спорилось: с детства ходил на охоту в тайгу, любил возиться с собаками, мог и мебель смастерить, и даже дом срубить.

Анатолий Шаманский родился в поселке Седаново в 1918 году Источник: Bratsk-starina.ru











Для ребенка из таежной деревеньки Анатолий Шаманский получил хорошее образование. Здесь же, в Седаново, он окончил начальную школу, затем — 7 классов в селе Братск, потом — фабрично-заводское училище в Иркутске. Юноша выучился на шофера и начал заниматься в иркутском аэроклубе — видимо, уже тогда его тянуло небо.

Покоритель небесной глади

Старшая сестра Анатолия, Александра, вспоминала: когда их дедушка, впервые увидев пролетающий над Седаново самолет, сказал еще совсем маленькому Толе: «Смотри, золотая птичка летит». Конечно, тогда он не мог и догадаться, что именно с самолетами будет связана жизнь и подвиг его внука.

Анатолия Шаманского призвали на действительную военную службу в 1940 году. Тогда он сам попросился в летную школу, и его прошение одобрили. Так и начался путь в летчики. Позже он окончил Сталинградскую школу пилотов, а в мае 1942 года отправился воевать на Южный фронт под Сталинградом.

Анатолий Шаманский окончил Сталинградскую школу пилотов, а в мае 1942 года отправился воевать Источник: Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары / Bratskmuseum.ru











Первое боевое крещение летчик прошел, прикрывая советские войска от атак фашистских бомбардировщиков. Враг всеми силами пытался прорваться к городу на Волге. В небе Анатолий столкнулся с десятью самолетами фашистов. Тогда сбить воздушную технику противника не удалось, но Шаманский с сослуживцами не позволил ему сбросить смертоносный груз на советских солдат.

Многие вылеты были удачными, но не обходилось и без промахов. Однажды его подбитый самолет едва смог дотянуть до аэродрома. У старших товарищей, коллег по воздуху, Анатолий Шаманский перенял смелую тактику воздушного боя, а еще взрастил в себе решительность и бесстрашие. У командования наш земляк был на отличном счету, так что его назначение командиром звена не заставило себя долго ждать.

Участвовал уроженец Иркутской области и в знаменитой Орловско-Курской битве. 8 июля 1943 года в составе шести Як-1 он сопровождал советские самолеты на штурмовку мотомехчастей противника. Во время завязавшегося воздушного боя на юркий самолет советского летчика напало сразу четыре «фокке-вульфа» — так назывался немецкий военный самолет компании Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH. Шаманский не просто отбился от врагов, но и сбил одного фашиста.

Самолет Як-1. На таком воевал Анатолий Шаманский Источник: Bratsk-starina.ru











Смелость летчика воздалась. За 34 боевых вылета и один сбитый самолет Анатолия Шаманского наградили медалью «За отвагу». Этот знак отличия, как правило, вручали рядовым солдатам и младшим чинам. Но при этом она считается одной из самых важных, уважаемых и ценных среди фронтовиков. Причин для этого несколько.

Во-первых, эта медаль наряду с медалью «За боевые заслуги» стала, по сути, первой госнаградой, появившейся в СССР: ее учредили 17 октября 1938 года. Во-вторых, в иерархии советских медалей она имеет высшую степень. Но главное — вручали ее не за участие, как многие другие военные награды, а за личное мужество и смелость на поле боя.

Несколько дней спустя Анатолий Федорович вместе с еще 12 летчиками на истребителях сопровождал штурмовиков. Тогда во время ожесточенного воздушного боя Шаманскому удалось сбить «мессершмитт» — один из самых известных немецких военных самолетов авиапроизводителя, основанного Вильгельмом Мессершмиттом. Пятый вражеский самолет на Курской дуге Анатолий сбил 4 августа. А в сражении у Днепра на Степном фронте уничтожил еще 5 фашистских самолетов.

Летчики 156-го Гвардейского ИАП (слева направо): А. И. Нефедов, С. Г. Мельников, А. Ф. Шаманский, Н. А. Сметана. Октябрь, 1944 год Источник: сайт «Советские асы» / soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shamanski.html











Надо сказать, что немцы очень гордились своей авиацией, особенно боевыми самолетами и теми, кто ими управлял. «Рыцари воздуха» — так они называли своих асов. Еще в годы Первой мировой войны это звание давалось летчику, сбившему 10 самолетов. Встреча в небе с таким противником запоминалась на всю жизнь.

Василий Иванович Погодаев, брат Шаманского и участник Великой Отечественной войны, писал: «Анатолий редко делился историями о своих боевых победах, но один из эпизодов поведал. Появился на их участке неуловимый немецкий летчик-ас, который каждый день сбивал по несколько наших бомбардировщиков, хотя они все шли под прикрытием истребителей. Немцы в листовках хвастались, что русским не по зубам их летчик, сбивший 350 самолетов. Задание уничтожить немецкого летчика получил Анатолий. В первый же день он увидел одинокого „мессера“. Набрав высоту, он зашел с солнечной стороны и ударил из пушек и пулеметов по фрицу, но тот резко ушел в пике. Карусель продолжалась до тех пор, пока не израсходовались боеприпасы. Немецкий летчик сблизился с Анатолием крыло в крыло и поднял указательный палец — знак восхищения. Анатолий в ответ показал ему большой палец. Отсалютовав крыльями, они разошлись. На третий день на рассвете на достаточной высоте брат вновь поджидал немца. Тот не заставил себя ждать. Преимущество Анатолия было в высоте. Зная, что у „мессера“ маневренность хуже „яка“, он бросил в пике свой ястребок и, не выходя из него, увидел пролетающего над ним червового туза. Не раздумывая, брат ударил в пузо „мессера“. На его глазах самолет фрица задымил и, переворачиваясь, стал падать. Анатолий балансировал над падающим самолетом, ждал, когда выпрыгнет с парашютом немецкий летчик. Но тот, очевидно, был убит. За воздушным боем наблюдали и немцы, и наши. „Мессер“ упал на нашу территорию, поэтому уже на другой день документы были доставлены в штаб дивизии. Летчик этот воевал в Испании, Франции, а в России нашел себе могилу. Брата вызвал к себе комдив и вручил ему снятый со своей груди орден Красного Знамени».

За всю Великую Отечественную войну Анатолий Шаманский совершил 253 боевых вылета, провел 61 воздушный бой, в которых лично сбил 16 вражеских самолетов. Со своими боевыми товарищами участвовал в обороне советских городов, во многих важных военных операциях, бил захватчиков над Днепром и в небе Молдавии, а последние бои вел под Берлином.

Выписка из личного дела А. Ф. Шаманского Источник: Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары / Bratskmuseum.ru Представление к званию Героя Совесткого Союза Источник: Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары / Bratskmuseum.ru

Безусловно, боевые победы летчика не были не замечены. К окончанию войны на груди Анатолия Шаманского красовались всевозможные награды: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, три ордена Красного Знамени и самая главная — Золотая Звезда Героя Советского Союза.

В боевой характеристике уроженца Седаново, данной на представление к званию Героя Советского Союза, были такие слова гвардии майора Степана Андреевича Карнача: «…отличный летчик-истребитель. Волевой командир. В воздушных боях ведет себя храбро, мужественно. Умело руководит своими подчиненными в воздухе и на земле. За образцовое выполнение боевых заданий, за лично сбитые 16 самолетов противника, 253 боевых вылета на сопровождение „ИЛ-2“ без потерь, за мужество и отвагу достоин высшей отечественной награды звания Героя Советского Союза».

«Взял» Берлин и попал на карту малой родины

Великую Отечественную Войну отважный ас Шаманский закончил со взятием Берлина. За годы войны Анатолий Федорович получил несколько серьезных ранений, что подорвало здоровье летчика. Еще почти 10 лет после войны посвятил авиации — до 1954 года служил в Венгрии. После ушел в запас, жил и работал в Сухуми. А 16 июля 1966 года великого советского летчика-истребителя не стало.

Памятник Герою Советского Союза Анатолию Федоровичу Шаманскому 1 из 3 Памятник Герою Советского Союза Анатолию Федоровичу Шаманскому Источник: Влад Сафонов, Молодежный информационный центр «Сделано в Братске» / https://vk.com/wall-56940153_11957