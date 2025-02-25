До 40 тысяч — в месяц: в Ярославской области ввели новую выплату для иногородних специалистов

В регионе ввели новую выплату для приезжих специалистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области ввели новую соцвыплату приезжим архитекторам и программистам двух государственных учреждений. Об этом свидетельствуют данные из постановления губернатора Михаила Евраева от 21 февраля 2025 года.

— В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений Ярославской области, создания конкурентных условий для привлечения в государственный сектор экономики квалифицированных специалистов различных сфер деятельности и обеспечения всестороннего использования потенциала и практического опыта привлеченных кадров, — говорится в документах.

На компенсацию стоимости съемного жилья могут претендовать руководители и сотрудники ГБУ «Проектный институт» и ГБУ «Электронный регион». Сумма выплат составит от 25 до 40 тысяч рублей в месяц (в зависимости от занимаемой должности сотрудника).

На компенсацию могут претендовать работники, не имеющие собственного жилья в регионе. Размер выплаты не может превышать:

для руководителей учреждений — 40 тысяч рублей;

для заместителей руководителей учреждений — 35 тысяч рублей;

для руководителей структурных подразделений учреждений и иных работников, занимающих руководящие должности в учреждениях, — 30 тысяч рублей;

для иных работников учреждений — 25 тысяч рублей.