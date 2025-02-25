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Город До 40 тысяч — в месяц: в Ярославской области ввели новую выплату для иногородних специалистов

До 40 тысяч — в месяц: в Ярославской области ввели новую выплату для иногородних специалистов

Кто может претендовать на деньги

1 968
9 комментариев
В регионе ввели новую выплату для приезжих специалистов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ регионе ввели новую выплату для приезжих специалистов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В регионе ввели новую выплату для приезжих специалистов

Источник:

В Ярославской области ввели новую соцвыплату приезжим архитекторам и программистам двух государственных учреждений. Об этом свидетельствуют данные из постановления губернатора Михаила Евраева от 21 февраля 2025 года.

— В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений Ярославской области, создания конкурентных условий для привлечения в государственный сектор экономики квалифицированных специалистов различных сфер деятельности и обеспечения всестороннего использования потенциала и практического опыта привлеченных кадров, — говорится в документах.

На компенсацию стоимости съемного жилья могут претендовать руководители и сотрудники ГБУ «Проектный институт» и ГБУ «Электронный регион». Сумма выплат составит от 25 до 40 тысяч рублей в месяц (в зависимости от занимаемой должности сотрудника).

На компенсацию могут претендовать работники, не имеющие собственного жилья в регионе. Размер выплаты не может превышать:

  • для руководителей учреждений — 40 тысяч рублей;

  • для заместителей руководителей учреждений — 35 тысяч рублей;

  • для руководителей структурных подразделений учреждений и иных работников, занимающих руководящие должности в учреждениях, — 30 тысяч рублей;

  • для иных работников учреждений — 25 тысяч рублей.

Сотрудники ГБУ «Проектный институт» и ГБУ «Электронный регион», которые могут претендовать на компенсацию | Источник: правительство Ярославской области Сотрудники ГБУ «Проектный институт» и ГБУ «Электронный регион», которые могут претендовать на компенсацию | Источник: правительство Ярославской области
Руководящие должности, которые могут претендовать на компенсацию аренды жилья | Источник: правительство Ярославской области Руководящие должности, которые могут претендовать на компенсацию аренды жилья | Источник: правительство Ярославской области

Кстати, осенью 2024 года в Ярославле ввели ежемесячную выплату учителям-предметникам. Правда, не всем, в только молодым специалистам, которые только начали работать в школе. Подробнее о том, кому полагаются деньги и как их оформить — читайте в этом материале.

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Комментарии
9
Гость
11 часов
Свои специалисты устроиться не могут
Гость
12 часов
опять эта приставка - "ДО" )) Смешно и бредово)
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