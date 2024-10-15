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Образование До 10 тысяч ежемесячно: в Ярославле ввели допвыплату учителям. Но не всем

До 10 тысяч ежемесячно: в Ярославле ввели допвыплату учителям. Но не всем

Разбираемся, кто может получить надбавку

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2 комментария

Для учителей в Ярославле ввели новую выплату

В Ярославле ввели новую выплату для учителей. Теперь педагоги могут претендовать на прибавку до 10 тысяч рублей к зарплате. Правда, деньги полагаются не всем.

— До 10000 рублей ежемесячно в течение трёх лет будем доплачивать новым педагогам, устроившимся в муниципальные школы не ранее 1 августа 2024 года на востребованные специальности, — сообщил мэр Артем Молчанов вечером 14 октября.

На выплату имеют право претендовать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, информатики, истории и обществознания, физики, биологии, химии.

— Мера поддержки может использоваться на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения в Ярославле, — добавил глава города. — Назначение и предоставление денежной выплаты осуществляет общеобразовательная организация, в которую принят на работу педагогический работник.

Напомним, что введение новой выплаты для педагогов обсуждалось с мая 2024-го. Как тогда объяснили власти, надбавку к зарплате учителей решили сделать из-за дефицита кадров. По проекту на выплату в 2024 году потребуется 3,2 миллиона рублей (предполагаемая численность получателей 80 человек), на 2025 год — 14,4 миллиона рублей (120 человек), на 2026 год — 19,2 миллиона рублей (160 человек).

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Учителя Учитель Педагог Зарплата Надбавка Деньги
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Комментарии
3
Гость
9 минут
что мертвому припарка
Гость
6 минут
Ввели бы единовременную выплату в миллион рублей с отработкой лет 10 как для СВО тогда бы и потянулись в учителя, а то получается на одних деньги есть, а другим подачки.
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