До 10 тысяч ежемесячно: в Ярославле ввели допвыплату учителям. Но не всем

Для учителей в Ярославле ввели новую выплату Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле ввели новую выплату для учителей. Теперь педагоги могут претендовать на прибавку до 10 тысяч рублей к зарплате. Правда, деньги полагаются не всем.

— До 10000 рублей ежемесячно в течение трёх лет будем доплачивать новым педагогам, устроившимся в муниципальные школы не ранее 1 августа 2024 года на востребованные специальности, — сообщил мэр Артем Молчанов вечером 14 октября.

На выплату имеют право претендовать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, информатики, истории и обществознания, физики, биологии, химии.

— Мера поддержки может использоваться на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения в Ярославле, — добавил глава города. — Назначение и предоставление денежной выплаты осуществляет общеобразовательная организация, в которую принят на работу педагогический работник.