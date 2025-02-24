Математик на фронте: как будущий академик из Куйбышева уговаривал немцев сдаваться и просчитал идеальный план атаки

Николай Николаевич Яненко — известный математик и обладатель медали «За отвагу» Источник: Museumcomplexnso.ru











В 2025 году отмечается 80-я годовщина Великой Победы. В ключевых сражениях Второй мировой участвовали наши земляки, многие из них были удостоены наград. Так простой уроженец Каинска Николай Николаевич Яненко за проявленное на поле боя мужество получил почетную медаль «За отвагу». Этот знак отличия, учрежденный в 1938 году, наравне с медалью «За боевые заслуги» считается едва ли не первой советской госнаградой военнослужащих.

В родном городе фамилия Яненко знакома многим. Но в Новосибирске мало кто слышал о подвиге сибиряка, который участвовал в прорыве блокады Ленинграда, хотя его имя и увековечено на карте Академгородка.

Студент отправляется на фронт

В Новосибирском Академгородке между двумя исследовательскими институтами (физики полупроводников и Вычислительным центром) проходит небольшая улица — это проезд Академика Яненко. Человек, чье имя она носит, появился на свет 22 мая 1921 года в Каинске (сегодня город Куйбышев) в семье члена Коммунистической партии большевиков.

Когда Николаю Яненко было два года, семья переехала в Новосибирск. В сибирской столице он с отличием окончил среднюю школу, затем уехал в соседний Томск и поступил на физико-математический факультет ТГУ. Математика была страстью молодого человека. С точной наукой он планировал связать дальнейшую судьбу.

Война застала Николая на третьем курсе физмата. Сначала его не взяли в армию из-за сильной близорукости, но в октябре 1942 года досрочно окончивший университет студент Яненко все-таки отправился на фронт.

Николай Яненко (второй слева в верхнем ряду) среди студентов Томского государственного университета, 1939 год Источник: Museumcomplexnso.ru











Прорыв блокады и бой «живым голосом»

Подразделение, в которое попал Николай, распределили в части 376-й Кузбасской дивизии. Он был направлен в 1248-й стрелковый полк и участвовал в завершающей стадии Синявинской операции, целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

— Ожесточенными были бои за высоту Синявино, окруженную болотами. Она много раз переходила из рук в руки — битва в лесах, на болотистой местности и заснеженных полях велась семь дней. На восьмой наши ударные группировки соединились в районе рабочего поселка № 5. Блокада была прорвана, — приводит цитату Николая Яненко сотрудник музейного комплекса города Куйбышева.

Младший лейтенант Николай Яненко (справа). Волховский фронт, 1943 год Источник: Museumcomplexnso.ru











После прорыва блокады положение временно стабилизировалось, что позволило отрядам начать идеологическое сражение наряду с боевым. Поскольку Николай Яненко хорошо знал немецкий язык, ему предстояло разговаривать с противником.

— Главной нашей целью было донести немецким солдатам «живым голосом» с близкого расстояния правду о событиях на советско-германском фронте. В день перед выходом на передовую я заучивал наизусть информационный текст. Вечером, вооружившись простым жестяным рупором, в сопровождении двух автоматчиков выползал на нейтральную полосу. С расстояния 100–200 метров, забравшись в какую-нибудь воронку, начинали передачу. Довольно часто она продолжалась 10–15 минут при полной тишине. Это свидетельствовало о том, что немецкие солдаты внимательно нас слушали. Пока наш полк был в обороне, мы вели такие передачи почти каждую ночь, — рассказывает Николай Яненко в заметке «Фронтовые воспоминания» для стенной газеты ВЦ СО АН СССР (1975 год).

Лейтенант Яненко служил переводчиком при штабе 1248-го стрелкового полка. В его обязанности входил допрос пленных, чтение военных документов, составление сводки разведданных о войсках противника.

Как математика пригодилась на фронте

За работу переводчиком и участие в боевой операции по освобождению деревни Погорелки младшему лейтенанту Николаю Яненко вручили почетную медаль «За отвагу». В кругу фронтовиков это одна из самых уважаемых и почетных наград. И не только потому, что она имеет высшую степень в иерархии советских медалей. Этот знак отличия — признание подвига рядовых солдат и младших чинов. Его вручали исключительно за проявленную личную храбрость в бою.

Николая удостоили многими почетными наградами, но «За отвагу» до конца жизни оставалась для него одной из самых ценных Источник: Museumcomplexnso.ru











Освобождение населенного пункта было подробно описано в одной советской газете:

«Обходным маневром бойцы заняли деревню, которая являлась звеном обороны немцев на подступах к опорному пункту. Брать ее атакой с фронта командир считал нецелесообразным. Его целью было не только захватить населенный пункт, но и разгромить гарнизон, поэтому он решил предпринять обходной маневр с заходом в тыл и ударом с фланга. Чтобы отвлечь внимание противника и создать видимость наступления с фронта, группе было приказано атаковать деревню в лоб.

До наступления темноты войска заняли исходное положение. Здесь пригодились аналитические способности математика Яненко — он ставил задачу однополчанам, указывая путь и порядок наступления.

Бойцы стартовали с фронта по условному сигналу. Заметив приближение, немцы открыли огонь. Тогда командир приказал выйти из-под обстрела и стремительной атакой выбить их с северной окраины деревни. Развалины кирпичных домов служили надежной защитой от осколков вражеских мин и снарядов. Несмотря на то что неприятель усилил обстрел, дивизия прочно удерживала захваченный рубеж.

И вот с фланга ударили бойцы второго подразделения, поставив немцев под угрозу окружения. В стане врага поднялась паника, парализующая сопротивление. Не выдержав натиска, немцы стали отходить. Так была освобождена деревня Погорелки».

С поля боя в аспирантуру

После войны Николай Яненко поступил в аспирантуру механико-математического факультета Московского государственного университета. Мечты сибиряка сбылись: он стал выдающимся ученым, оставив после себя богатое научное наследие. Его монографии были переведены на иностранные языки, а открытия имели большое значение в России и за рубежом. Долгое время он работал преподавателем и возглавлял новое математическое подразделение в Новосибирском государственном университете.

Имя Николая Яненко широко известно среди математиков Источник: Museumcomplexnso.ru











Умер Николай Яненко 16 января 1984 года в больнице в возрасте 63 лет. Похоронен на Южном кладбище Новосибирска.