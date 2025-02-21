Житель Боровинки спас 20 раненых на переправе: история подвига, которая чуть не потерялась из-за опечатки

Николай Митрофанович Щукин попал на фронт, когда ему был 21 год Источник: Russiainphoto.ru











23 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион», вошедшая в историю как самое крупное поражение фашистской Германии. Советские войска разгромили группу армий «Центр», освободили Белоруссию и всего за два месяца сдвинули линию фронта на 550–600 км на запад.

Одним из тех, кто обеспечил фантастический успех наступления, был наш земляк — уроженец села Боровинка Заводоуковского района Тюменской области Николай Щукин. За свои самоотверженные подвиги командир саперного взвода к 22 годам удостоился почетного звания Герой Советского Союза, ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и «За отвагу». Эту удивительную историю о мужестве и героизме читайте в материале.

История Николая Щукина вошла в книгу «Герои земли Тюменской» Источник: Z-museum.ru На фото родители будущего героя ВОВ — Митрофан Дмитриевич и Елизавета Ивановна Источник: Yaledu.ru

Чем занимались инженерные войска

«Можно сказать, что я человек мирный. Строю мосты, переправы через реки, прокладываю дороги пехоте… Ни одного фашиста еще не убил…» — писал с фронта маме Елизавете Ивановне Николай Щукин, командир саперного взвода.

Его история показывает, какую неоценимую роль в победе сыграли инженерные войска. Они строили фортификационные сооружения под огнем противника, минировали территорию, сопровождали войска в наступлении, обеспечивая им продвижение вперед, строили мосты и переправы для своих, а врагам создавали препятствия.

По итогам Великой Отечественной войны 642 воина инженерных войск удостоены звания Героя Советского Союза. Одним из них был как раз уроженец села Боровинка Николай Щукин.

На войне саперы не только занимались минированием и разминированием территории, но и возведением оборонительных сооружений, обеспечением переправ через водные препятствия (фото из собрания МАММ) Источник: Russiainphoto.ru











Как Николай Щукин спас раненых бойцов

Николай Митрофанович попал на фронт, когда ему был 21 год, в феврале 1943-го после окончания Черниговского военно-инженерного училища. А уже в сентябре того же года молодой лейтенант получил одну из самых почетных боевых наград — медаль «За отвагу».



На этом фото саперы строят временный мост (автор — советский фотожурналист Иван Шагин, из собрания МАММ) Источник: Russiainphoto.ru













К этому знаку отличия фронтовики неслучайно относились с особым трепетом. Во-первых, медаль «За отвагу» наравне с медалью «За боевые заслуги» считается фактически первой советской государственной наградой военнослужащих. Во-вторых, она имеет высшую степень в списке всех советский медалей — главнее по рангу только ордена. А в-третьих, вручалась медаль, как следует из названия, только самым отважным — за личную храбрость на поле боя. Получить ее могли даже вчерашние мальчишки — медаль вручали преимущественно рядовым солдатам и младшим офицерским чинам, которых на фронте были миллионы.

Вот как подвиг лейтенанта описывается в наградном листе (пунктуация и орфография сохранены): «При форсировании реки Десна лейтенант Щукин руководя группой сапер проявил отвагу при наведении переправы через реку. Под сильным пулеметным и минометным огнем он со своей группой сапер к назначенному сроку соорудил мостик длиной 50 метров, работая в воде, тем самым обеспечив переброску десантной группы ко времени. В ночь на 15 сентября несмотря на трудности обстрела со стороны противника под его руководством было эвакуировано на малых надувных лодках с правого берега Десны до 20 раненых бойцов».

На фото — форсирование реки Вислы в июле 1944-го (автор — советский фотограф Аркадий Шайхет, изображение приведено в иллюстративных целях) Источник: Russiainphoto.ru











Но земляки и потомки Николая Щукина могли бы так и не узнать, за что именно он получил эту медаль. Всё дело в неточности, которая закралась в наградных листах. По ошибке Николай Митрофанович стал «Николаем Михайловичем», и документ о награждении медалью с описанием подвига оказалось найти не так-то просто. Пришлось пересмотреть сотни наградных листов, сравнивая даты и место призыва.

Читать эти строчки волнительно даже спустя 82 года Источник: Podvignaroda.ru











Эта награда стала для Николая Щукина на войне первой, но не последней.

Мост через реку Друдь

В 1944-м молодой комсомолец, уже старший лейтенант Щукин командовал взводом 10-го отдельного саперного батальона (102-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт).

23 и 24 июня 1944 года, когда стартовала белорусская наступательная операция «Багратион», Николай Щукин находился в самом эпицентре событий. От своего командования он получил очень сложное задание — построить мост через реку Друдь (Могилевская область Белоруссии) и тем самым проложить путь пехоте и артиллерии.

Две ночи подряд накануне масштабного наступления под покровом темноты он руководил строительством переправы. Широкая болотистая пойма реки, близость неприятеля, необходимость конспирации и максимально сжатые сроки добавляли поставленной задаче сложности.

Вот так река Друдь выглядит в наши дни Источник: Wikimedia.org, CastleMound











Но саперы справились. Утром 24 июня наша армия пошла в наступление, враг отступил с позиций за рекой Друдь и был разбит. А Николай Щукин представлен к почетной награде.

Подвиг Николая Щукина способствовал успешному наступлению советских войск Источник: Podvignaroda.ru











Вот как его подвиг описывает командир в наградном листе (пунктуация автора сохранена): «Выполняя задачу по устройству моста через реку Друдь, что западнее города Рогачи Могилевской обл., в ночь на 23 июня 1944 года в 300 метрах от первой траншеи противника под его непрерывным пулеметно-минометным огнем установил 6 козловых опор для моста грузоподъемностью 10 тонн. Накануне наступления в ночь на 24 июня 1944 года продолжал выполнять задачу по устройству моста под ураганным минометно-артиллерийским огнем противника, понес при этом потери во взводе убитыми и ранеными 6 человек и будучи сам ранен в колено осколком мины объекта работы не оставил. Превозмогая боль руководил работой до полного окончания постройки моста и только когда мост был построен, он выполз и доложил командованию, что задание выполнено. Своим мужеством и бесстрашием увлекал подчиненных на выполнение боевого задания. Мост был построен к указанному сроку, в результате чего была обеспечена переправа артиллерии и боеприпасов для прорыва обороны противника».

Герой Советского Союза на родине

После ранения Николай Щукин был отправлен домой на побывку и, по воспоминаниям родственников, пробыл на родине две недели. Героя встречали и чествовали всем селом, он обещал вскоре вернуться, но судьба распорядилась иначе.

Капитан Щукин встретил победу в Восточной Пруссии. В конце мая 1945-го его взвод занимался ремонтом полуразрушенного моста в районе польского города Ломжа. Николай повредил ногу, началось серьезное воспаление, приведшее к ампутации ноги. Несмотря на оказанную помощь, Герой Советского Союза скончался в хирургическом подвижном госпитале 18 июня 1945 года. Ему шел 23-й год. Похоронен герой войны в братской могиле в городе Мамоново Багратионовского района Калининградской области, где нашему герою установили именную гранитную плиту.

Памятная табличка герою в родной Боровинке Она расположена на стене местного Дома культуры Напротив — мемориал жителям Боровинки, погибшим на войне 1 из 3 Памятная табличка герою в родной Боровинке Источник: PUTY-shestvuy

Помнят его и на малой родине. В Боровинке именем героя названа улица, на которой всё еще стоит дом, где он вырос. В селе до сих пор живут его потомки — родной племянник с семьей: Владимир Геннадьевич Щукин и его сыновья (одного из них назвали Николаем в честь дедушки — героя войны). А другой племянник фронтовика, Виктор Геннадьевич, долгие годы был председателем сельской администрации. Сам Николай Митрофанович не успел создать свою семью — позвала война.

У здания Дома культуры в Боровинке сегодня установлен памятник, посвященный землякам, погибшим на войне. На металлических пластинах указано почти 200 имен. Среди них и Николай Митрофанович Щукин. Его имя носит и местная средняя школа. В Заводоуковске барельеф командира саперного взвода украшает мемориал, посвященный героям ВОВ.