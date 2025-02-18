«Открываешь дверь — льется»: ярославцев топит в двухэтажке, где никогда не делали капремонт. Видео

Жильцы двухэтажки жалуются на затапливание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жильцы дома на Пирогова, 45, на Липовой Горе ждут весны с опаской. Из-за дождей и плохой работы ливневок вся вода регулярно скапливается во дворе двухэтажки и затапливает подъезд. Теплая зима добавила проблем.

— Бывает, после дождя открываешь дверь из подъезда, а оттуда льется поток воды. Я и поставил эти поддоны, чтобы открыть дверь и встать на них, — рассказал в беседе с 76.RU Алексей.

Здесь постоянно вода стоит. Алексей житель дома на Пирогова, 45

Местному жителю Алексею пришлось собственноручно соорудить переправу из поддонов. Благодаря ей жильцы дома добираются до своих квартир.

Кадры из затопленного дома Источник: Свободный Ярославль / Telegram

— Я здесь живу с самого детства. Мои родители получили квартиру по соцнайму. А недавно я приватизировал жилье, — поделился с нами жилец дома Алексей. — Сколько себя помню, в подъезде всегда было влажно, и заливалась вода.

По мнению местных жителей, проблема с затоплениями возникла из-за проседания здания. Дом № 45 на улице Пирогова находится на склоне, и получается так, что вся вода от дождей или таяния снега стекает прямо туда.

— Мы переехали в этот дом в марте 2024 года, — рассказала Марина, собственница одной из квартир на первом этаже. — За это время нас масштабно затапливало раз пять, если не больше. Последний потоп вообще был мощным. Лестницы в подъезде не было видно. У меня муж стал сам выкачивать воду.

Жители соседних двухэтажек сообщили 76.RU, что их дома с затоплениями не сталкивались. Получается, проблема сохраняется только в доме № 45 на улице Пирогова.

Рушится фасад, протекает крыша

Подъезды дома затапливает каждый раз при оттепели и дождях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Марина переехала в дом на Липовой Горе, можно сказать, вынуждено. Ее семью расселили из аварийного жилья и дали компенсацию. На что денег хватило, то и купила.

— Мы жили в двухэтажном деревянном доме у Таксопарка. Потом нас расселили и выдали по два миллиона рублей. Только такое смогли купить. Там было немного лучше, конечно. Хотя бы не затапливало, — поделилась Марина.

Когда случаются аварии в соседних домах, вся вода стекает к нам. Постоянно затапливает. Когда мы приехали сюда весной прошлого года, поддоны уже стояли, и мы их не убираем. Благо, в квартиру не затекает. Это ужас. Марина житель дома на Пирогова, 45

Проблема с затоплением не единственная забота жильцов дома. У здания обваливается фасад, протекает крыша. В дожди дом заливает со всех сторон.

Что говорят власти

Дом на Пирогова, 45 был построен в 1955 году. В двухэтажном кирпичном здании располагаются 12 жилых квартир. По данным на 1997 год, износ здания составлял 52%. Актуальных данных по проценту износа нет. Как сообщили 76.RU в территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, капремонт здания ни разу не проводился со дня его строительства.

Дом № 45 на Пирогова включен в региональную программу по капремонту.

— Согласно указанной региональной программе, выполнение капитального ремонта крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения данного многоквартирного дома запланировано на период 2026–2028 годы, системы холодного водоснабжения на период 2029–2031 годы, фундамента на период 2032–2034 годы, газоснабжения на период 2035–2037 годы, — уточнили в территориальной администрации.

Жильцы дома не пользуются услугами управляющей компании, а находятся на непосредственном способе управления. Также у собственников квартир двухэтажки заключен договор на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию общедомового имущества с ЗАО «Единый диспетчерский центр».

— В рамках действующего договора на оказание услуг и работ по обслуживанию общего имущества собственников помещений дома, находящегося в непосредственном управлении, не предусмотрено выполнение работ по текущему ремонту общедомового имущества, и соответственно жителями дома не оплачивается, — добавили в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

Ответственность за надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме № 45 по улице Пирогова в рамках действующего жилищного законодательства возложена на собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме. территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов

Иначе говоря, жильцам не стоит рассчитывать на помощь в решении проблемы с затоплением дома. Единственное, чего они могут добиться — ремонта крыши.