Один нарушил — платит весь дом? Куда ярославцам выбрасывать мебель и технику, чтобы не наказали

Ярославцам рассказали, куда можно выкидывать крупногабаритный мусор Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов на общегородском совещании 11 февраля пригрозил ярославцам, что они будут платить всем домом за выброшенные кем-то из жильцов на помойки старую бытовую технику и строительный мусор. Градоначальник обратился к этой теме после того, как во время одного из докладов на экране промелькнуло фото стиральной машины, оставленной у контейнерной площадки.

— А у нас на контейнерную площадку можно стиральную машину выкинуть? Они для этого предусмотрены? Насколько я помню, у нас для крупногабаритного мусора заказывают бункер и вывозят, — возмутился мэр. — Я знаю, что в других городах строительный мусор вынесли на площадку — весь дом заплатил. Телевизор вынесли — весь дом заплатил. Тогда порядок начнется. А у нас на контейнерных площадках лежат окна после демонтажа, никто их не везет на полигон. Почему все жители города должны платить за того, кто не хочет это делать?

Все так делают

Вопрос взволновал ярославцев. Многие были уверены, что имеют право выкидывать старую мебель, окна и бытовую технику на мусорку — ведь, кажется, именно для этого предназначены небольшие огороженные площадки рядом с контейнерными. Все крупногабаритные вещи, отслужившие свой срок, горожане традиционно несут туда.

В компании «Хартия», которая в Ярославской области является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, пояснили, что на такие площадки крупные вещи действительно можно выбрасывать. Их вывоз входит в тот тариф, который платят жители домов. Но есть нюансы.

— Габаритные предметы обихода необходимо оставлять в специальных отсеках на контейнерных площадках. Перечень контейнерных площадок, оборудованных отсеками для крупных габаритных отходов, можно уточнить в органах местного самоуправления. В Ярославле — в территориальных администрациях, — прокомментировали в «Хартии».

То есть перед тем, как выносить старое кресло или стиральную машину на такую площадку, нужно убедиться, что она легальная, то есть включена в реестр.

Что под запретом

Не все выброшенные на помойку крупногабаритные предметы региональный оператор будет вывозить бесплатно. К вещам, которые не являются твердыми коммунальными отходами, относятся:

строительный мусор: обломки кирпича и бетона, арматура, элементы конструкции зданий, цемент, фрагменты труб, кровли и прочее;

древесные отходы: порубочные остатки (навалы веток, выкорчеванные, удаленные и распиленные деревья).

— Вывоз такого мусора ярославцы должны организовать самостоятельно и привлечь на договорной основе компанию, допущенную к такой деятельности, — пояснили в «Хартии».

Подобные услуги в городе оказывает несколько фирм — можно выбрать ту, чьи условия больше подойдут. Иногда в новостройках бункер под строительные отходы ставит сама управляющая компания, понимая, что у жильцов, которые только заехали в квартиры и делают ремонты, подобного мусора будет много. Оплату за услугу включают в платежки.