Здесь отдыхали пионеры: гуляем по жутковатому заброшенному детскому лагерю под Ярославлем

С открытия первого детского лагеря в истории России прошло 100 лет — в 1925 году был открыт «Артек». В последующие десятилетия места отдыха пионеров открывались повсюду и ежегодно. Ярославль не остался в стороне. В 30 километрах от города находился лагерь, который назвали в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой — «Чайка».
Он был построен в 1963 году. По путевкам сюда ездили многие ярославцы. Спустя годы повзрослевшие пионеры делятся своими воспоминаниями:
— Я там была с 1982 по 1984 год. Было очень здорово, особенно когда мамина подруга работала там зубным врачом. У меня был блат, — поделилась Ольга.
— Была там, 1988 год, мне было 14 лет. Любовь у нас там была с Андреем, питерский мальчик был, — рассказала Марина.
— Самолет был. Он стоял немного за территорией. Страшновато было ходить туда, ведь говорили, что там полно змей, — вспомнил Сергей.
В лагере будто бы жизнь начинается заново: новые друзья и любовь, новые наставники, множество мероприятий, — всё это проходило за четыре недели вдали от города.
Лагерь проработал около 40 лет. Как уточнили 76.RU в администрации Ярославского района, ДОЛ «Чайка» закрыли в начале нулевых. Сейчас лагерь находится в частной собственности. Владельцы планируют использовать эту землю под индивидуальную жилую застройку. В этом фоторепортаже показываем, что осталось от бывшего детского лагеря «Чайка».