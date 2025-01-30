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Город фоторепортаж Здесь отдыхали пионеры: гуляем по жутковатому заброшенному детскому лагерю под Ярославлем

Здесь отдыхали пионеры: гуляем по жутковатому заброшенному детскому лагерю под Ярославлем

Изучаем ДОЛ «Чайка»

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Изучаем бывший детский лагерь «Чайка» под Ярославлем

Источник:

С открытия первого детского лагеря в истории России прошло 100 лет — в 1925 году был открыт «Артек». В последующие десятилетия места отдыха пионеров открывались повсюду и ежегодно. Ярославль не остался в стороне. В 30 километрах от города находился лагерь, который назвали в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой — «Чайка».

Он был построен в 1963 году. По путевкам сюда ездили многие ярославцы. Спустя годы повзрослевшие пионеры делятся своими воспоминаниями:

— Я там была с 1982 по 1984 год. Было очень здорово, особенно когда мамина подруга работала там зубным врачом. У меня был блат, — поделилась Ольга.

— Была там, 1988 год, мне было 14 лет. Любовь у нас там была с Андреем, питерский мальчик был, — рассказала Марина.

— Самолет был. Он стоял немного за территорией. Страшновато было ходить туда, ведь говорили, что там полно змей, — вспомнил Сергей.

В лагере на самом деле стоял самолет. Это ЯК-18, на котором летала Валентина Терешкова

Источник:

В лагере будто бы жизнь начинается заново: новые друзья и любовь, новые наставники, множество мероприятий, — всё это проходило за четыре недели вдали от города.

Лагерь проработал около 40 лет. Как уточнили 76.RU в администрации Ярославского района, ДОЛ «Чайка» закрыли в начале нулевых. Сейчас лагерь находится в частной собственности. Владельцы планируют использовать эту землю под индивидуальную жилую застройку. В этом фоторепортаже показываем, что осталось от бывшего детского лагеря «Чайка».

С дороги сквозь ветки видна стела с названием лагеря

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Ворота разрисовали вандалы

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Кажется, что это просто лес, и всё

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Но пройдя дальше, можно увидеть несколько строений

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Этот корпус заперт, и посмотреть его внутри не получится

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Через выбитые окна можно рассмотреть веранду

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Здесь лежат различные стройматериалы и мебель

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Напротив стоит еще один дом

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Признаков жизни нет, хотя дверь открыта

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Внутри царит хаос

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На дереве остатки детской лестницы

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Место для лагерного костра выглядит теперь иначе

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Также остались летние веранды, но выглядят они ненадежно

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Еще одна бесхозная постройка

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Потолок прогнил

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Когда-то в больших окнах были рамы

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Детский лагерь Заброшка СССР Валентина Терешкова Пионерский лагерь
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