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Город «Вопросы расходования находятся на контроле»: прокурор области проверил ремонт в ярославском ТЮЗе

«Вопросы расходования находятся на контроле»: прокурор области проверил ремонт в ярославском ТЮЗе

На работы потратили 1 миллиард 75 миллионов

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8 комментариев

Климент Юрздицкий проверил ремонт ТЮЗа в Ярославле

Источник:

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ремонт в Театре юного зрителя в областном центре. Как сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 24 января, итоги работ осмотрел лично прокурор области Климент Юрздицкий с представителями Народного фронта.

— При обсуждении итогов выезда прокурор области обратил внимание представителей заказчика и подрядной организации на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства при сдаче объекта, включая вопросы надлежащего функционирования вентиляции, пожарной сигнализации и иных систем жизнеобеспечения здания, а также предупредил о персональной ответственности за допущенные нарушения, — прокомментировали в прокуратуре.

Масштабный ремонт по нацпроекту «Культура» начался в 2021 году. Изначально стоимость реконструкции ТЮЗа оценивалась в 800 миллионов рублей, но бюджет урезали до 565 миллионов рублей. В итоге всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги заменили кровлю, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры на фасаде здания, заменили механическую составляющую сцен и окна.

Климент Юрздицкий осмотрел отремонтированное здание

Источник:

Подрядчика определяли через аукцион на госзакупках, работы выполняла ярославская компания «Виннер».

— Вопросы целевого расходования бюджетных средств находятся на особом контроле органов прокуратуры области, — добавили в ведомстве.

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Как сообщали в областном правительстве, ремонт в ТЮЗе завершился еще в декабре 2024 года, однако артисты смогут выйти на обновленную сцену только осенью 2025 года — до этого времени будут идти пусконаладочные мероприятия.

Напомним, несмотря на капитальный ремонт, театр продолжает свою деятельность, спектакли ставят в других зданиях в Ярославле.

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Комментарии
8
holdfast
1 час
работы выполняла компания «Виннер». а как известно the winner takes it all
Гость
1 час
Не понятно, смету урезали до 500 млн, а работ выполнили на больше миллиарда. Это как?
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