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Тяжелые двери и система фильтрации: как выглядит убежище под домом в Ярославле — фоторепортаж

Показываем, как обустроено сооружение

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29 комментариев

Показываем убежище изнутри

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Убежища предназначены для защиты горожан от множества чрезвычайных ситуаций. Журналист 76.RU побывал в одном из стандартных убежищ. Ремонт помещений был сделан в 2021 году. Внутри предусмотрены первичные средства пожаротушения, освещение, вентиляция, отопление, водоснабжение, санузел, емкость для воды, лавки, стенды с документацией, аварийный выход.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для укрытия населения города в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они подразделяются на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Кроме этого, для укрытия населения могут использоваться и другие сооружения подземного пространства (подземные парковки и переходы, подвалы домов и сооружений и другие заглубленные подземные пространства).

— Данное защитное сооружение вмещает до 150 человек. Максимальное нахождение внутри убежища до двух суток, — рассказал 76.RU начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии города Ярославля Александр Белозёров. — При необходимости население может укрываться в защитных сооружениях гражданской обороны сразу. При переводе на военное время подготовка защитного сооружения к приему укрываемых проводится в течение 24 часов. За это время выполняются следующие мероприятия: емкость наполняется водой, устанавливаются указатели, дополнительные лавки, происходит укомплектование медицинскими препаратами.

Вход в сооружение находится в одном из подъездов. Дверь на замке, а ключ в у ответственного по подъезду

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Сразу видна первая дверь убежища

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Направляющий знак нарисован баллончиком краски

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Дверь № 1 тоже закрыта на замок

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Все герметические двери запираются на четыре ручки

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Комментарии
29
Гость
1 час
Это Бомбоубежище? Нет, это даже не смешно! Это какой-то Привет из 70х прошлого столетия...
Гость
1 час
Итак, попытка построить коммунизм в одной отдельно взятой стране окончилась полной неудачей. ... В России к тому времени еще крепостное право не отменили, какой уж там коммунизм.
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