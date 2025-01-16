Скончался основатель стартов «Бегом по Золотому кольцу» Андрей Кричмара

На 62-м году жизни скончался Андрей Кричмара Источник: RussiaRunning / Vk.com











15 января ушел из жизни сооснователь Russia Running и автор серии стартов «Бегом по Золотому кольцу» Андрей Кричмара. Об этом сообщили в официальной группе Russia Running во «ВКонтакте».

— Эта новость стала потрясением для нашей компании. Андрей Александрович был одним из тех людей, кто стоял у истоков развития любительских беговых событий как массового явления в стране. Его искренняя любовь к своему делу, энергия, желание двигаться вперед вдохновляли и всегда будут вдохновлять всех, кто неравнодушен к спорту и бегу в частности, — говорится в посте.

Андрею Кричмаре был 61 год. Причина его смерти не называется.

Известно, что родом Андрей Кричмара из Ярославля. В детстве занимался футболом, какое-то время играл в дублере «Шинника». Также в юности увлекся бегом. В 2010 году Андрей Кричмара был назначен на должность начальника управления стратегического планирования правительства Ярославской области, затем некоторое время был советником губернатора по вопросам стратегического планирования на общественных началах.

Проект «Бегом по Золотому кольцу» был создан в 2015 голу. Организовать массовые старты Андрею Кричмаре помогали его сын Григорий и приятель Игорь Блюмин, которые также были увлечены бегом.

«Бегом по Золотому кольцу» — это серия из 10 масштабных стартов по городам России. Каждый год он объединяет любителей бега и здорового образа жизни из разных уголков страны. Забеги проходят по туристическому маршруту «Золотое кольцо» и другим городам России, в которых сохранились значимые памятники истории и культуры, а также уникальные природные объекты. В 2025 году этапы забега запланированы в следующих городах Ярославской области: Тутаев, Мышкин, Переславль, Рыбинск, Углич, Ростов Великий и Ярославль.