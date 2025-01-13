От луны разлилось кольцо света: в Ярославле заметили завораживающее небесное явление

Ярославцы успели запечатлеть необычное явление Источник: Ирина / «Жесть Ярославль» / Telegram; читатель 76.RU











Жители Ярославской области вечером 12 января заметили небесное явление: вокруг Луны разлилось кольцо света. Горожане делились в социальных сетях эффектными фотографиями.

— После сегодняшнего огненного заката в небе появилось лунное гало, — рассказали жители города в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Где-то кольцо было едва видно Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

А в другие местах явление было видно лучше Источник: Ирина / «Жесть Ярославль» / Telegram

Лунному гало предшествовал яркий закат Источник: читатель 76.RU

Очертания круга отчетливо видно Источник: К С / Telegram











Гало — явление холодного времени года Источник: Ирина Бо / Telegram

Люди обратили внимание на световое кольцо в небе Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Красота! Источник: Виктор Филиппов / «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Гало — явление холодных времен года. Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом в небе формируются световые кольца на примере солнечного гало.

— Из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллики, за их счет происходит преломление солнечного света. Можно увидеть двойной паргелий, иногда бывает больше. Если солнце высоко над горизонтом, может появиться четыре солнца, — объяснил Николай Фомичев.

Обычно гало образуется при минусовых температурах Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

По тому же принципу возникает и лунное гало. Световой круг в небе тоже образуется благодаря преломлению света за счет ледяных кристалликов в воздухе. По словам специалиста, гало — довольно распространенное явление.

— Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — добавил астроном.