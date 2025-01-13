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Город фоторепортаж От луны разлилось кольцо света: в Ярославле заметили завораживающее небесное явление

От луны разлилось кольцо света: в Ярославле заметили завораживающее небесное явление

Эксперт объяснил, что это такое

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5 комментариев

Ярославцы успели запечатлеть необычное явление

Источник:

Жители Ярославской области вечером 12 января заметили небесное явление: вокруг Луны разлилось кольцо света. Горожане делились в социальных сетях эффектными фотографиями.

— После сегодняшнего огненного заката в небе появилось лунное гало, — рассказали жители города в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Где-то кольцо было едва видно

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А в другие местах явление было видно лучше

Источник:

Лунному гало предшествовал яркий закат

Источник:

Очертания круга отчетливо видно

Источник:

Гало — явление холодного времени года

Источник:

Люди обратили внимание на световое кольцо в небе

Источник:

Красота!

Источник:

Гало — явление холодных времен года. Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом в небе формируются световые кольца на примере солнечного гало.

— Из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллики, за их счет происходит преломление солнечного света. Можно увидеть двойной паргелий, иногда бывает больше. Если солнце высоко над горизонтом, может появиться четыре солнца, — объяснил Николай Фомичев.

Обычно гало образуется при минусовых температурах

Источник:

По тому же принципу возникает и лунное гало. Световой круг в небе тоже образуется благодаря преломлению света за счет ледяных кристалликов в воздухе. По словам специалиста, гало — довольно распространенное явление.

— Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — добавил астроном.

Кстати, гало может образоваться не только благодаря естественному свету, но и искусственному. Таким образом над Волгой недавно вспыхнули световые столбы.

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Эффект гало Луна Небесное тело
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Как первобытные, любое природное явление вызывает удивление.
Гость
2 часа
Сплетни Шибаевой
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